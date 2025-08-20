Θερμό ξεκίνημα

Καλοκαιρινές φαίνεται πως θα είναι οι (πολιτικές) θερμοκρασίες στη Βουλή, καθώς με το «καλημέρα» το ΠΑΣΟΚ ετοιμάζεται να επαναφέρει θέμα ΟΠΕΚΕΠΕ, όπως προϊδέασε ο Δημήτρης Μάντζος (ΣΚΑΪ).

Ειδικότερα, «με την επανέναρξη των εργασιών της Βουλής θα επαναφέρουμε με κάθε δόκιμο νομικά τρόπο το αίτημά μας για τη διερεύνηση των ενδεχόμενων ποινικών ευθυνών των κ. Αυγενάκη και Βορίδη», σημείωσε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής.

Τα δυσάρεστα μάλιστα για τη χώρα και τους κτηνοτρόφους δεν σταματούν εδώ, καθώς, όπως προέβλεψε, «ακόμη και αν επιστραφούν οι παράνομες επιδοτήσεις, αυτό δεν θα λειάνει τη ζημιά. […] Η χώρα μας και ο πρωτογενής τομέας είναι βέβαιο ότι θα είναι το «μαύρο πρόβατο» της Ευρωπαϊκής Ενωσης στην αναθεώρηση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής».

Πάλι μαύρο πρόβατο…