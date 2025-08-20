Αθήνα, 25°C
Τετάρτη, 20 Αυγούστου, 2025
Τι θα δει στην Αμοργό;

ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ
Τ.Σ.

Καθώς ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, θα βρίσκεται σήμερα στην όμορφη Αμοργό, όπου θα πραγματοποιήσει επισκέψεις σε σημεία περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος αλλά και συναντήσεις με τον δήμαρχο Αμοργού και τοπικούς φορείς, μήπως να κάνει τον κόπο να ασχοληθεί και με τους παράνομους δρόμους στην Αμοργό;

Μήπως να ρωτήσει τον δήμαρχο για τον παράνομο δρόμο των 1.050 μέτρων που διανοίχτηκε στη νότια πλευρά του νησιού εντός δασικής έκτασης, αλλά και πάνω στο σηματοδοτημένο μονοπάτι «Παλιά Στράτα» που έχει χαρακτηριστεί από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου «1η Διαδρομή Πολιτιστικού Ενδιαφέροντος»;

Ή μήπως είναι μια επίσκεψη για το θεαθήναι, οπότε το περιβαλλοντικό ενδιαφέρον είναι ο μανδύας;

