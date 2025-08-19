Θυσιάζονται για τη Χίο

Άμεση ήταν η ανταπόκριση της κυβέρνησης στις ανάγκες των πυρόπληκτων της Βόρειας Χίου. Ανακοίνωσε ότι όσοι έχασαν τα σπίτια τους στη φωτιά απαλλάσσονται από τον ΕΝΦΙΑ για μια ολόκληρη τριετία! Το γεγονός ότι πλέον δεν έχουν σπίτι και ως εκ τούτου δεν υφίσταται λόγος να πληρώνουν ΕΝΦΙΑ, παραμένει λεπτομέρεια. Άλλωστε σε τρία χρόνια με τους μισθούς που ισχύουν όλοι θα έχουν τη δυνατότητα να το φτιάξουν από την αρχή. Πάντως ξέχασε να απαλλάξει και τα καμένα αυτοκίνητα από τα τέλη κυκλοφορίας. Ας το δουν εκεί στην κυβέρνηση κι ας κάνουν τη θυσία…Μην τους πουν και τσιγκούνηδες.