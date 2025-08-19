Αθήνα, 28°C
Τρίτη, 19 Αυγούστου, 2025
Νίκος Χαρδαλιάς
Νίκος Χαρδαλιάς

Εκ νέου υποψήφιος

ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ
ΣΤ.Ζ.

Την πρόθεσή του να διεκδικήσει δεύτερη θητεία στο αξίωμα του περιφερειάρχη Αττικής γνωστοποίησε σε συνέντευξή του (Real News) ο Νίκος Χαρδαλιάς. Παράλληλα, δηλώνει ότι η σταδιοδρομία στην πολιτική έχει συγκεκριμένα όρια. Όπως ανέφερε, για τον ίδιο η διοίκηση της Περιφέρειας δεν αποτελεί «σκαλοπάτι» για περαιτέρω βήματα, όπως π.χ. επιστροφή στην κεντρική πολιτική. «Γι’ αυτό και το 2028 σκέφτομαι σοβαρά να θέσω τον εαυτό μου εκ νέου στην κρίση των πολιτών της Αττικής για να αποφασίσουν οι ίδιοι αν θα συνεχίσω και θα ολοκληρώσω το σχέδιό μου, για μια δεύτερη θητεία», τόνισε, προσθέτοντας ότι ενδεχόμενη επανεκλογή του «θα είναι και ο τελευταίος μου σταθμός στην πολιτική».

Εκ νέου υποψήφιος

