Συνωμοσιολόγοι

Κάποτε τις φωτιές στην Ελλάδα ως γνωστόν τις έβαζαν οι Τούρκοι. Τα συνωμοσιολογικά σενάρια εμπλουτίστηκαν πρόπερσι διά στόματος του πρωθυπουργού, ο οποίος υπέδειξε τους μετανάστες ως υπεύθυνους για την τεράστια πυρκαγιά του Εβρου, στην οποία βέβαια βρήκαν τραγικό θάνατο 18 μετανάστες.
Φέτος τη σκυτάλη της χυδαίας συνωμοσιολογίας που κατασκευάζει εχθρούς, εξωτερικούς και εσωτερικούς, την πήρε ο Αδωνις Γεωργιάδης, ο οποίος ούτε λίγο ούτε πολύ μας είπε ότι τις φωτιές τις βάζει το κίνημα αλληλεγγύης στην Παλαιστίνη. «Από το ρεπορτάζ του news247.gr για την επ’ αυτοφώρω σύλληψη του εμπρηστού [sic] στην Πάτρα, διαβάζω τα εξής: “Σύμφωνα με κάποιες πρώτες πληροφορίες, πρόκειται για άτομο που έχει απασχολήσει τις Αρχές στο παρελθόν για συμμετοχή στον αντιεξουσιαστικό χώρο”… “Free Palestine”, “Κάτω ο Μητσοτάκης” κλπ και εμπρησμοί στα δάση, μήπως και πέσει η Κυβέρνηση δηλαδή για όσους δεν το κατάλαβαν», έγραψε.
Τα σχόλια περιττεύουν...
