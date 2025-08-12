Τηλεοπτικό «μασάζ» για αποζημιώσεις την ώρα που η Ελλάδα καίγεται

Τη στιγμή που πολλές περιοχές της χώρας βρίσκονται στις φλόγες, εξαιτίας των καταστροφικών πυρκαγιών που έχουν ξεσπάσει, δημοσιογράφοι σε τηλεοπτικά μέσα θεωρούν σωστό να τονίζουν πως οι πληγέντες θα αποζημιωθούν άμεσα από το κράτος.
Την ώρα, λοιπόν, που βλέπεις το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σου κτλ. –τον κόπο μιας ζωής, ίσως– να καίγεται σαν χαρτί, το πλέον σημαντικό που πρέπει να σκέφτεσαι είναι οι υποσχέσεις πως θα «τρέξουν γρήγορα» οι διαδικασίες για να αποζημιωθείς «άμεσα». Δεν είναι ότι ολόκληρος ο κρατικός μηχανισμός, για ακόμα μια φορά (και παρά τις υποσχέσεις που δίνονται στην αρχή κάθε αντιπυρικής περιόδου) δεν είναι σε θέση να διασφαλίσει πως δεν θα βρεθούμε στο ίδιο (πύρινο) έργο θεατές και αυτό το καλοκαίρι...
