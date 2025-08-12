Εξοβελισμός αστέγων

Αυτή τη φορά, στο στόχαστρο του Ντόναλντ Τραμπ μπήκαν οι άστεγοι της πρωτεύουσας των ΗΠΑ. Πριν από δύο εβδομάδες, ο Αμερικανός πρόεδρος είχε ανακοινώσει σχέδια ανάληψης δράσης εναντίον των αστέγων που βρίσκονται κοντά στον Λευκό Οίκο. «Πιστεύω πως είναι απαίσιο και θα τους απομακρύνουμε αμέσως», είχε δηλώσει. «Οι άστεγοι πρέπει να απομακρυνθούν, ΑΜΕΣΩΣ», έγραψε τώρα στο Truth Social, το μέσο κοινωνικής δικτύωσης που του ανήκει, αναρτώντας φωτογραφίες στις οποίες εικονίζονται αντίσκηνα και σκουπίδια κατά μήκος οδού. «Θα σας δώσουμε μέρη για να μείνετε, αλλά ΜΑΚΡΙΑ από την πρωτεύουσα. Οι εγκληματίες δεν χρειάζεται να φύγετε. Θα σας βάλουμε στη φυλακή όπου ανήκετε», έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος. Δεν μένει παρά να φανεί ποιος από της Γης τους κολασμένους θα έχει σειρά.