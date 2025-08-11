Ροζ συννεφάκι

Συνέχεια στην αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης και αξιωματικής αντιπολίτευσης έδωσαν χθες ο Ακης Σκερτσος με τον Παύλο Χρηστίδη. Απαντώντας σε ανάρτηση του πρώτου στα κοινωνικά δίκτυα για το καυτό ζήτημα των εργασιακών σχέσεων ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ κατηγόρησε τον υπουργό Επικρατείας πως για ακόμη μία φορά επιχείρησε να παρουσιάσει ένα ροζ σύννεφο πάνω από την ελληνική αγορά εργασίας, αγνοώντας επιδεικτικά τα όσα βιώνουν εκατομμύρια πολίτες στην καθημερινότητά τους. Από την πλευρά του ο στενός συνεργάτης του πρωθυπουργού ανέφερε πως «διαβάζοντας την προχειρογραμμένη και ισοπεδωτική ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ για τα στοιχεία της αγοράς εργασίας, καταλήγει κανείς στο συμπέρασμα ότι δυστυχώς το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης και τα αδιάβαστα στελέχη του τείνουν να γίνουν αρνητές της πραγματικότητας και της προόδου». Τι λέτε, άραγε ποιος έχει δίκιο;