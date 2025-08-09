Ενας γιατρός!

«Το ναυάγιο του ΕΣΥ… σε κάθε νησί» ήταν ο κεντρικός τίτλος της «Εφ.Συν.» την περασμένη Τρίτη, με τα αποκαλυπτικά στοιχεία για τις ελλείψεις σε γιατρούς και νοσηλευτές στη νησιωτική χώρα (το ρεπορτάζ υπέγραφε η Ντάνι Βέργου).

Την κατάσταση αυτή επιβεβαίωσε ιδίοις όμμασι ο Σωκράτης Φάμελλος: σε επίσκεψή του στους Παξούς, οι κάτοικοι αξιολόγησαν ως σημαντικότερο θέμα αυτό των υπηρεσιών υγείας. Στη διαπίστωση αυτή συναίνεσε και ο γιατρός του Κέντρου Υγείας. Α, και να μη μας διαφύγει, είναι ένας και μοναδικός, πράγμα που σημαίνει επιφυλακή 365 ημέρες τον χρόνο…