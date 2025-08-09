Εντονες φήμες κυκλοφόρησαν χθες ότι αποχωρεί από τη θέση του στον ΟΣΕ ένα από τα πρόσωπα που έγιναν γνωστά στο πανελλήνιο μετά το έγκλημα των Τεμπών, ο διευθύνων σύμβουλος του οργανισμού, Παναγιώτης Τερεζάκης.
Οι φήμες προέκυψαν ως αποτέλεσμα της πληροφορίας ότι πρόκειται σύντομα να ανακοινωθεί η διοίκηση της νέας εταιρείας Σιδηρόδρομοι Ελλάδας στην οποία δεν υπάρχει θέση για τον κ. Τερεζάκη.
Υπενθυμίζεται ότι αυτή η νέα εταιρεία έχει νομοθετηθεί από πέρσι τον Δεκέμβριο και θα απορροφήσει ΟΣΕ, ΕΡΓΟΣΕ και το τροχαίο υλικό της ΓΑΙΑΟΣΕ, αλλά ώς τώρα παραμένει στα χαρτιά. Πάντως, η πλευρά Τερεζάκη διαψεύδει πως έχει υποβάλει παραίτηση ή ότι του ζητήθηκε παραίτηση.
Από την άλλη, το να ορίζεται νέα διοίκηση και να μην περιλαμβάνεται το πρόσωπο που φορτώθηκε τα βάρη υπεράσπισης της κυβέρνησης κάτι σημαίνει. Μπλέξαν οι σιδηροτροχιές μας...
