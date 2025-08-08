Αθήνα, 30°C
Αθήνα
Ελαφρές νεφώσεις
30°C
31.5° 29.1°
4 BF
51%
Θεσσαλονίκη
Αίθριος καιρός
32°C
33.8° 30.3°
1 BF
44%
Πάτρα
Αίθριος καιρός
32°C
33.0° 32.1°
3 BF
47%
Ιωάννινα
Ελαφρές νεφώσεις
29°C
28.9° 28.9°
3 BF
39%
Αλεξανδρούπολη
Ελαφρές νεφώσεις
30°C
29.9° 29.9°
5 BF
42%
Βέροια
Αίθριος καιρός
30°C
30.4° 30.4°
2 BF
48%
Κοζάνη
Ελαφρές νεφώσεις
27°C
27.4° 27.4°
0 BF
34%
Αγρίνιο
Αίθριος καιρός
31°C
31.5° 31.5°
3 BF
39%
Ηράκλειο
Ελαφρές νεφώσεις
28°C
28.8° 27.8°
5 BF
69%
Μυτιλήνη
Αίθριος καιρός
30°C
30.5° 29.3°
4 BF
58%
Ερμούπολη
Ελαφρές νεφώσεις
28°C
28.4° 28.4°
6 BF
61%
Σκόπελος
Ελαφρές νεφώσεις
28°C
29.3° 27.7°
4 BF
61%
Κεφαλονιά
Αίθριος καιρός
33°C
32.9° 32.9°
2 BF
35%
Λάρισα
Ελαφρές νεφώσεις
30°C
29.9° 29.9°
0 BF
15%
Λαμία
Αίθριος καιρός
32°C
32.2° 29.5°
2 BF
45%
Ρόδος
Αίθριος καιρός
31°C
30.8° 30.8°
2 BF
58%
Χαλκίδα
Σποραδικές νεφώσεις
30°C
30.0° 29.8°
3 BF
42%
Καβάλα
Ελαφρές νεφώσεις
30°C
30.5° 30.3°
4 BF
48%
Κατερίνη
Αίθριος καιρός
30°C
29.7° 29.7°
2 BF
54%
Καστοριά
Αίθριος καιρός
30°C
29.6° 29.6°
1 BF
45%
ΜΕΝΟΥ
Παρασκευή, 08 Αυγούστου, 2025
Prosfygew_Plevris_Ypodomes_1020_1
Φωτογραφία από την έκθεση των οργανώσεων Mobile Info Team και Refugee Legal Support «Φωνές από τα καμπ: Συνθήκες διαβίωσης και πρόσβαση σε υπηρεσίες στα προσφυγικά καμπ της ελληνικής ενδοχώρας - απόδειξη της αποτυχίας να δοθούν επαρκείς υλικές συνθήκες υποδοχής σε όσους ζητούν άσυλο στην Ελλάδα», Ιούλιος 2024. | Mobile Info Team - Refugee Legal Support

Απόπατος

ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ
Δ. ΑΓΓ.

Πέντε προσφυγικές δομές της Αττικής επισκέφτηκε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, για να προπαγανδίσει το ρατσιστονομοσχέδιο του προκατόχου του, που αναμένεται να ψηφιστεί τον Σεπτέμβριο. 

Από τις 27 φωτογραφίες που μοίρασε το γραφείο Τύπου σε μερικές απεικονίζεται ο κ. Πλεύρης να παρατηρεί γελαστός τον γενικό γραμματέα Υποδοχής, Δημήτρη Γλυμή, να τρώει από το φαγητό που μοιράζεται στους πρόσφυγες – τάχα ότι είναι τέτοιας ποιότητας που το τρώει και η πολιτική ηγεσία. 

Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου

Ο υπουργός είχε σπεύσει να προαναγγείλει μείωση της ποιότητας υπαινισσόμενος ότι ήταν ξενοδοχειακού επιπέδου. 

Θα περιμένουμε τον κ. Πλεύρη και τον κ. Γλυμή μετά το πλουσιοπάροχο γεύμα να ρίξουν και έναν υπνάκο στα χαλασμένα στρώματα των κοντέινερ, χωρίς καινούργια σεντόνια και σκεπάσματα ή να χρησιμοποιήσουν τις τουαλέτες, συχνά σε κακό χάλι, κακοσυντηρημένες και να ξεχειλίζουν. Εκεί να δείτε γέλια...

Φωτογραφία από την έκθεση των οργανώσεων Mobile Info Team και Refugee Legal Support «Φωνές από τα καμπ: Συνθήκες διαβίωσης και πρόσβαση σε υπηρεσίες στα προσφυγικά καμπ της ελληνικής ενδοχώρας - απόδειξη της αποτυχίας να δοθούν επαρκείς υλικές συνθήκες υποδοχής σε όσους ζητούν άσυλο στην Ελλάδα», Ιούλιος 2024. | Mobile Info Team - Refugee Legal Support
TAGS
Google News ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ GOOGLE NEWS
Απόπατος

ΣΧΕΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.

Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.

Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.

Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.

Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας

«Η Εφημερίδα των Συντακτών»
Έκδοση: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.
ΑΦΜ: 800428018 ΔΟΥ: ΦΑΕ Αθηνών
Αρ. ΓΕΜΗ: 121948701000
Διεύθυνση: Κολοκοτρώνη 8, 10561 Σύνταγμα
Τηλ: +30 21 110-45-000
Φαξ: +30 21 110-45-175
Email: [email protected]
Ιδιοκτήτης & Κύριος Μέτοχος: Συνεταιρισμός των εργαζομένων σε εφημερίδες και περιοδικά ΣΥΝ.Π.Ε.
Νόμιμος εκπρόσωπος: Παναγόπουλος Φώτιος
Διευθυντής: Μανιάτης Σωτήριος
Διευθυντής σύνταξης: Γούλατης Σωτήρης
Διαχειριστής & Δικαιούχος ονόματος τομέα: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.

Μέλος της ΕΝΕΔ logo
Μέλος του Media logo
Μ.Η.Τ. Μ.Η.Τ. 232013
© 2025 Εφημερίδα των Συντακτών
Pixual