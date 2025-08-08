Πέντε προσφυγικές δομές της Αττικής επισκέφτηκε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, για να προπαγανδίσει το ρατσιστονομοσχέδιο του προκατόχου του, που αναμένεται να ψηφιστεί τον Σεπτέμβριο.
Από τις 27 φωτογραφίες που μοίρασε το γραφείο Τύπου σε μερικές απεικονίζεται ο κ. Πλεύρης να παρατηρεί γελαστός τον γενικό γραμματέα Υποδοχής, Δημήτρη Γλυμή, να τρώει από το φαγητό που μοιράζεται στους πρόσφυγες – τάχα ότι είναι τέτοιας ποιότητας που το τρώει και η πολιτική ηγεσία.
Ο υπουργός είχε σπεύσει να προαναγγείλει μείωση της ποιότητας υπαινισσόμενος ότι ήταν ξενοδοχειακού επιπέδου.
Θα περιμένουμε τον κ. Πλεύρη και τον κ. Γλυμή μετά το πλουσιοπάροχο γεύμα να ρίξουν και έναν υπνάκο στα χαλασμένα στρώματα των κοντέινερ, χωρίς καινούργια σεντόνια και σκεπάσματα ή να χρησιμοποιήσουν τις τουαλέτες, συχνά σε κακό χάλι, κακοσυντηρημένες και να ξεχειλίζουν. Εκεί να δείτε γέλια...
