Φωτογραφίες...

Σε μια εκτενέστατη συνέντευξη του Νίκου Χαρδαλιά (στο Newsbeast) για όλα τα μέτωπα της Αττικής, όταν του ζητείται να κάνει τον απολογισμό της μέχρι σήμερα θητείας του, λέει κάτι που έχει ευρύτερο ενδιαφέρον. Οτι οι πολίτες θέλουν δύο πράγματα: «Πρώτον, όταν προκύψει ανάγκη να είσαι εκεί, να μην κρύβεσαι, και, δεύτερον, να διαπιστώσουν οι ίδιοι ότι αυτό που τους υποσχέθηκες προχωράει». Το ότι αναφέρεται στον προκάτοχό του, μάλλον βάσιμα μπορεί κανείς να το εικάσει. Το θέμα είναι αν φωτογραφίζει και άλλους, της κεντρικής εξουσίας...