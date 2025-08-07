Τις τελευταίες μέρες γράφεται σε διάφορα ΜΜΕ ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης προετοιμάζει την επαναφορά του Γρηγόρη Δημητριάδη στο μέγαρο Μαξίμου -τυπικά ή άτυπα- στη θέση που κατείχε πριν, ως ο αντ' αυτού. Είναι πολύ πιθανόν οι εν λόγω πληροφορίες να ισχύουν καθώς οι διάδοχοι του πρωθυπουργικού ανιψιού κάθε άλλο παρά κατάφεραν να τον αντικαταστήσουν. Αλλά είναι επίσης αλήθεια ότι ο κ. Δημητριάδης είχε τέτοιο ρόλο δίπλα στον πρωθυπουργό που κανείς άλλος δεν θα μπορούσε να έχει γιατί κανέναν άλλον δεν θα μπορούσε να εμπιστευτεί σε τόση έκταση και σε τόσο βάθος ο ένοικος του μεγάρου Μαξίμου. Η μεγαλύτερη όμως αλήθεια είναι άλλη. Αφορά το γεγονός ότι ο Γρ. Δημητριάδης ποτέ δεν έφυγε από τον ρόλο που είχε δίπλα στον Κυρ. Μητσοτάκη. Βλέπετε δεν είναι μόνο τα καθήκοντα του πρωθυπουργού που ασκεί ο Κυρ. Μητσοτάκης, αλλά και πολλά άλλα που θα μπορούσαν να συνδέονται με αυτόν τον ρόλο και την εξουσία που τον περιβάλει. Κατά συνέπεια ο πρωθυπουργικός ανιψιός είναι μεν άτυπη πολιτειακά αρμοδιότητα, αλλά σίγουρα αναντικατάστατη.
Η... επιστροφή
