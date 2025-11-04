«Χαστούκι» στην κυβερνητική πολιτική: Αμείωτη η ακρίβεια λέει το 81%

Το δεύτερο μέρος της μεγάλης δημοσκόπησης της Alco για τον Alpha παρουσιάστηκε απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων και φανερώνει τη συσσωρευμένη δυσαρέσκεια της κοινωνίας για την ελληνική κυβέρνηση.
Στην ερώτηση "αν έχουν παρατηρήσει αποκλιμάκωση στις τιμές", οι πολίτες απάντησαν -σχεδόν καθολικά- σε ποσοστό 81% ότι συνεχίζεται αμείωτη η ακρίβεια, υπογραμμίζοντας πως το βασικό πρόβλημα της κοινωνίας παραμένει κυρίαρχο παρά τα... κυβερνητικά πυροτεχνήματα.
Κατακραυγή της κοινωνίας και για το αναποτελεσματικό ακροδεξιό δόγμα «τάξης και ασφάλειας», στο οποίο έχει επενδύσει η κυβέρνηση κυνηγώντας πρόσφυγες και φοιτητές, αλλά οι μαφίες και τα κυκλώματα δρουν ανενόχλητα σε όλη τη χώρα. Σε ερώτηση για τον περιορισμό της εγκληματικότητας, το 69% απάντησε αρνητικά.
Για τη συνολική απόδοση της κυβέρνησης, και σε ερώτημα "πόσο ικανοποιημένοι είναι οι πολίτες", το 48% απάντησε καθόλου, το 33% λίγο και το 18% αρκετά.
Αναφορικά με το πόσο ικανοποιημένοι είναι από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, οι πολίτες απάντησαν σε ποσοστό 51% καθόλου. Το 26% απάντησε «λίγο» ενώ το 21% «πολύ».
Στην ερώτηση πόσο εμπιστεύονται τον Αλέξη Τσίπρα, το 62% απάντησε «καθόλου» το 17% «λίγο», το 12% «αρκετά» και το 5% «πολύ».
Τέλος, σε ερώτημα για τον βαθμό εμπιστοσύνης στο πρόσωπο του Αλέξη Τσίπρα, το 62% απάντησε «καθόλου» το 17% «λίγο», το 12% «αρκετά» και το 5% «πολύ».
