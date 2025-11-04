Αθήνα, 19°C
Αθήνα
Ασθενείς βροχοπτώσεις
19°C
20.1° 18.0°
2 BF
81%
Θεσσαλονίκη
Ασθενείς βροχοπτώσεις
14°C
14.5° 12.7°
4 BF
75%
Πάτρα
Αραιές νεφώσεις
16°C
17.0° 16.0°
1 BF
73%
Ιωάννινα
Σποραδικές νεφώσεις
11°C
10.9° 10.9°
1 BF
100%
Αλεξανδρούπολη
Ελαφρές νεφώσεις
15°C
14.9° 14.9°
3 BF
88%
Βέροια
Βροχοπτώσεις μέτριας έντασης
12°C
12.0° 12.0°
1 BF
88%
Κοζάνη
Ασθενείς βροχοπτώσεις
7°C
7.4° 7.4°
3 BF
87%
Αγρίνιο
Αραιές νεφώσεις
16°C
16.2° 16.2°
2 BF
96%
Ηράκλειο
Ελαφρές νεφώσεις
17°C
17.5° 16.8°
2 BF
72%
Μυτιλήνη
Σποραδικές νεφώσεις
19°C
18.8° 17.9°
2 BF
72%
Ερμούπολη
Ασθενείς βροχοπτώσεις
18°C
18.4° 18.4°
1 BF
88%
Σκόπελος
Βροχοπτώσεις μέτριας έντασης
16°C
16.2° 16.2°
5 BF
89%
Κεφαλονιά
Αραιές νεφώσεις
18°C
18.1° 18.1°
4 BF
82%
Λάρισα
Βροχοπτώσεις μέτριας έντασης
14°C
13.9° 13.9°
0 BF
100%
Λαμία
Αυξημένες νεφώσεις
17°C
17.3° 15.1°
1 BF
88%
Ρόδος
Ελαφρές νεφώσεις
20°C
20.4° 16.8°
0 BF
87%
Χαλκίδα
Ασθενείς βροχοπτώσεις
16°C
16.6° 15.8°
0 BF
94%
Καβάλα
Ασθενείς βροχοπτώσεις
15°C
14.9° 13.3°
2 BF
91%
Κατερίνη
Βροχοπτώσεις μεγάλης έντασης
12°C
12.0° 12.0°
2 BF
82%
Καστοριά
Αυξημένες νεφώσεις
10°C
9.6° 9.6°
2 BF
84%
ΜΕΝΟΥ
Τρίτη, 04 Νοεμβρίου, 2025
mitsotakis
eurokinissi

«Χαστούκι» στην κυβερνητική πολιτική: Αμείωτη η ακρίβεια λέει το 81%

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
efsyn. gr
Αρνητική αξιολόγηση και στον τρόπο διαχείρισης της εγκληματικότητας, την ώρα που οι μαφίες και τα κυκλώματα αλωνίζουν σε όλη τη χώρα • Κακή βαθμολογία για τη συνολική απόδοση της κυβέρνησης

Το δεύτερο μέρος της μεγάλης δημοσκόπησης της Alco για τον Alpha παρουσιάστηκε απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων και φανερώνει τη συσσωρευμένη δυσαρέσκεια της κοινωνίας για την ελληνική κυβέρνηση. 

Στην ερώτηση "αν έχουν παρατηρήσει αποκλιμάκωση στις τιμές", οι πολίτες απάντησαν -σχεδόν καθολικά- σε ποσοστό 81% ότι συνεχίζεται αμείωτη η ακρίβεια, υπογραμμίζοντας πως το βασικό πρόβλημα της κοινωνίας παραμένει κυρίαρχο παρά τα... κυβερνητικά πυροτεχνήματα. 

Κατακραυγή της κοινωνίας και για το αναποτελεσματικό ακροδεξιό δόγμα «τάξης και ασφάλειας», στο οποίο έχει επενδύσει η κυβέρνηση κυνηγώντας πρόσφυγες και φοιτητές, αλλά οι μαφίες και τα κυκλώματα δρουν ανενόχλητα σε όλη τη χώρα. Σε ερώτηση για τον περιορισμό της εγκληματικότητας, το 69% απάντησε αρνητικά. 

Για τη συνολική απόδοση της κυβέρνησης, και σε ερώτημα "πόσο ικανοποιημένοι είναι οι πολίτες", το 48% απάντησε καθόλου, το 33% λίγο και το 18% αρκετά

Αναφορικά με το πόσο ικανοποιημένοι είναι από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, οι πολίτες απάντησαν σε ποσοστό 51% καθόλου. Το 26% απάντησε «λίγο» ενώ το 21% «πολύ». 

Στην ερώτηση πόσο εμπιστεύονται τον Αλέξη Τσίπρα, το 62% απάντησε «καθόλου» το 17% «λίγο», το 12% «αρκετά» και το 5% «πολύ».

Τέλος, σε ερώτημα για τον βαθμό εμπιστοσύνης στο πρόσωπο του Αλέξη Τσίπρα, το 62% απάντησε «καθόλου» το 17% «λίγο», το 12% «αρκετά» και το 5% «πολύ».

Διαβάστε εδώ, το πρώτο μέρος της δημοσκόπησης που παρουσιάστηκε χθες. 

TAGS
Google News ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ GOOGLE NEWS
«Χαστούκι» στην κυβερνητική πολιτική: Αμείωτη η ακρίβεια λέει το 81%

ΣΧΕΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.

Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.

Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.

Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.

Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας

«Η Εφημερίδα των Συντακτών»
Έκδοση: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.
ΑΦΜ: 800428018 ΔΟΥ: ΦΑΕ Αθηνών
Αρ. ΓΕΜΗ: 121948701000
Διεύθυνση: Κολοκοτρώνη 8, 10561 Σύνταγμα
Τηλ: +30 21 110-45-000
Φαξ: +30 21 110-45-175
Email: [email protected]
Ιδιοκτήτης & Κύριος Μέτοχος: Συνεταιρισμός των εργαζομένων σε εφημερίδες και περιοδικά ΣΥΝ.Π.Ε.
Νόμιμος εκπρόσωπος: Παναγόπουλος Φώτιος
Διευθυντής: Μανιάτης Σωτήριος
Διευθυντής σύνταξης: Γούλατης Σωτήρης
Διαχειριστής & Δικαιούχος ονόματος τομέα: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.

Μέλος της ΕΝΕΔ logo
Μέλος του Media logo
Μ.Η.Τ. Μ.Η.Τ. 232013
© 2025 Εφημερίδα των Συντακτών
Pixual