Με αναφορές στα... βίντεο κλαμπ το «μασάζ» Μαρινάκη για τα λουκέτα στα ΕΛΤΑ

«Η παραίτηση δεν σημαίνει υπαναχώρηση» είπε και πρόσθεσε ότι η αναδιάρθρωση των ΕΛΤΑ θα προχωρήσει • Πέταξε όλη την ευθύνη στον Σκλήκα, έδωσε θολές υποσχέσεις για διάλογο με την κοινωνία «όπου υπάρχει θέμα»

Ούτε «νέο πλαίσιο» όπως διέρρεε το Μαξίμου νωρίς σήμερα, ούτε σαφείς απαντήσεις από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, μόνο επικοινωνιακή διαχείριση και «ξεφόρτωμα» ευθυνών στον «παραιτηθέντα» Γρηγόρη Σκλήκα.

Ο Παύλος Μαρινάκης, όπως είχε προαναγγελθεί, έσπευσε να μιλήσει στον Ρ/Σ ΣΚΑΪ με «λυμένα» τα προβλήματα του Μαξίμου, αφού και ο CEO των ΕΛΤΑ είχε ήδη παραιτηθεί και η συνεδρίαση στην Βουλή είχε αναβληθεί, κι έτσι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος προχώρησε στον πρώτο γύρο του «μασάζ» προς τους πολίτες και τους «γαλάζιους» βουλευτές σχετικά με το μπάχαλο και τη διάλυση του δικτύου των ταχυδρομείων.

Αφού «στόλισε» τον Γρηγόρη Σκλήκα με θετικά λόγια πέρασε στο παρασύνθημα φορτώνοντάς του όλες τις ευθύνες για την επικοινωνιακή διαχείριση της απόφασης «ξαφνικού θανάτου» εκατοντάδων υποκαταστημάτων, για να τονίσει ότι «η παραίτηση δεν σημαίνει υποχώρηση» και πως η «η μεταρρύθμιση είναι ειλημμένη απόφαση. Η πολιτική βούληση είναι να εφαρμοστεί και θα εφαρμοστεί».

«Δεν σβήνεται με μιας η πορεία και η παρουσία ενός ανθρώπου» είπε χαρακτηριστικά, αλλά στη συνέχεια ανέφερε ότι η παραίτηση του είναι αποτέλεσμα όσων συνέβησαν τελευταίες ημέρες, της «ατυχέστατης επικοινωνιακής και επιχειρησιακής διαχείρισης». «Τι έκανε λάθος η διοίκηση των ΕΛΤΑ; Έβαλε μπροστά από το κάρο το άλογο. Δεν μπορείς να ανακοινώνεις εν μία νυκτί ότι κλείνεις 204 καταστήματα, πρώτα κάνεις διάλογο» τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. «Το σχέδιο το επέλεξε η διοίκηση των ΕΛΤΑ ως αναγκαίο για να συνεχίσουν να υπάρχουν τα ΕΛΤΑ. Το 2013 απελευθερώθηκε η συγκεκριμένη αγορά, το κράτος δεν μπορεί να χρηματοδοτεί την ελλειμματική πολιτική, δεν επιτρέπεται από την ευρωπαϊκή νομοθεσία» συμπλήρωσε ο Παύλος Μαρινάκης για να κλείσει τον κύκλο των ευθυνών με την αγαπημένη κυβερνητική ατάκα για την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και το Υπερταμείο.

Στη συνέχεια σημείωσε «τώρα έχουν κλείσει κάποια καταστήματα, δεν θα παρθεί πίσω αυτή η απόφαση, εντός κάποιων μηνών θα υλοποιηθεί. Το βασικό κριτήριο είναι κανένας πολίτης συνταξιούχος να μην μείνει χωρίς εξυπηρέτηση σε κανένα σημείο της Ελλάδος και να μην χαθεί καμία θέση εργασίας», ενώ έσπευσε να τονίσει ότι το 92% των συντάξεων και το 90% των πακέτων και των γραμμάτων γίνεται κατ οίκων. «Δηλαδή 9 στις 10 δουλειές που διεκπεραιώνουν τα ΕΛΤΑ γίνεται κατ' οίκον, αντί να κοστίζει 10% στα ΕΛΤΑ κοστίζει στο 42%».

Βάφτισε «εκσυγχρονισμό» τη διάλυση του δικτύου που απογυμνώνει ακόμη περισσότερο την ελληνική περιφέρει και άφησε έωλες υποσχέσεις περί περαιτέρω διαλόγου με την κοινωνία «εκεί όπου υπάρχει θέμα».

Και έκλεισε επαναλαμβάνοντας την αδιανόητη ατάκα του για τα βίντεο κλαμπ: Οταν ήμουν φοιτητής ήταν δημοφιλές να πηγαίνει στα βίντεο κλαμπ τώρα βλέπετε να πηγαίνει κανείς; Η κοινωνία προχωρά. Τα ΕΛΤΑ πλέον πάνε στο σπίτι των ανθρώπων»