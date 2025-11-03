Κυνικός Τσιάρας: «Δεν είναι ανήθικο που ο αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Καϊμακάμης έπαιρνε επιδότηση»

Την ίδια στιγμή πάντως, για την επιλογή του να τοποθετήσει το Νίκο Σαλάτα και τον κ. Καϊμακάμη στη διοίκηση του Οργανισμού, ανέφερε ότι εκ του αποτελέσματος δεν δικαιώθηκε

Στην κυνική παραδοχή πως κατά τη γνώμη του δεν είναι ανήθικο το γεγονός ότι ο Γιάννης Καϊμακάμης λάμβανε επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ την περίοδο που εκτελούσε στον οργανισμό καθήκοντα αντιπροέδρου προχώρησε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστας Τσιάρας, μιλώντας στην εκπομπή «Ώρα Ελλάδος» του τηλεοπτικού σταθμού Open. Υπερασπίστηκε την επιλογή του, λέγοντας: «Ο κ. Καϊμακάμης είναι σοβαρός άνθρωπος με μεγάλη γνώση της αγοράς. Το γεγονός ότι έπαιρνε επιδοτήσεις δεν δημιουργούσε σύγκρουση συμφερόντων. Δεν είμαι της άποψης ότι αυτό είναι ανήθικο». Ισχυρίστηκε πως πολλά μέλη προηγούμενων διοικήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ, ακόμη και πρόεδροι, είχαν επίσης λάβει επιδοτήσεις και βασίστηκε στο ότι οι αρμόδιοι αυτό δεν το έκριναν παράνομο ούτε αντικανονικό.

Την ίδια στιγμή πάντως, για την επιλογή του να τοποθετήσει το Νίκο Σαλάτα και τον κ. Καϊμακάμη στη διοίκηση του Οργανισμού, ο κ. Τσιάρας ανέφερε ότι εκ του αποτελέσματος δεν δικαιώθηκε: «Ο Νίκος Σαλάτας υπήρξε καλός πρόεδρος μέχρι τη στιγμή που συγκρούστηκε με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Αυτό δεν ταίριαζε με τη γραμμή του υπουργείου και της κυβέρνησης. Εγώ του ζήτησα να παραιτηθεί».

Ο κ. Τσιάρας επιχείρησε να σχετικοποιήσει την άμεση και παρούσα ευθύνη της Νέας Δημοκρατίας επιμένοντας πως τα προβλήματα στον ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν γνωστά εδώ και δεκαετίες και αναφέροντας πως η Ελλάδα είχε λάβει πολλαπλές επιστολές συμμόρφωσης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήδη πριν από το 2010, χωρίς ωστόσο να διευκρινίζει αν οι επιστολές αφορούσαν συγκεκριμένα, απάτες κατά του οργανισμού με όφελος παράνομες επιδοτήσεις. «Όποιος πει ότι δεν γνώριζε, ψεύδεται. Επιστολές υπήρχαν εδώ και δεκαετίες. Συνιστά μέγιστη υποκρισία να λέει κάποιος ότι τα έμαθε τώρα», είπε χαρακτηριστικά.

Έσπευσε να ξεκαθαρίσει πως δεν έχει νέα στοιχεία να προσκομίσει στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής. «Ό,τι στοιχείο υπήρχε έχει ήδη ανακοινωθεί. Κάναμε ελέγχους για τα οικολογικά σχήματα, σταματήσαμε το πρόγραμμα των βιολογικών και είχαμε πλήρη συνεργασία με την Κομισιόν και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία».

Αναφερόμενος στις προσπάθειες εξυγίανσης του ΟΠΕΚΕΠΕ, υποστήριξε πως η παρουσία του στο υπουργείο συνοδεύτηκε από σειρά ενεργειών για διαφάνεια και αναδιοργάνωση και πως η αποστολή δικογραφίας από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία «άλλαξε τα δεδομένα». Κατέληξε λέγοντας πως η προσπάθεια του υπουργείου συνεχίζεται με στόχο να «πάει ο ΟΠΕΚΕΠΕ μπροστά, χωρίς φόβο για το πολιτικό κόστος».