Νέα αντίδραση Μαρκόπουλου για τα ΕΛΤΑ - Ακολουθούν και άλλοι «γαλάζιοι»

Το κυβερνητικό αλαλούμ και η κατακραυγή για την διάλυση του δικτύου των ταχυδρομείων • Την Τρίτη στη βουλή το μεγάλο θέμα • Άρχισαν οι πρώτες συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας κατοίκων στην επαρχία

Εγκλωβισμένη σε μια ακόμη καταιγίδα βρίσκεται η κυβέρνηση (αλλά και η διοίκηση των ΕΛΤΑ), μετά τον ορυμαγδό αντιδράσεων από την αιφνιδιαστική απόφαση για «ξαφνικό θάνατο» σε 204 υποκαταστήματα, με αποτέλεσμα το δίκτυο του ταχυδρομείου να διαλύεται και ολόκληρες περιοχές να μένουν απομονωμένες.

Μπορεί υπό το βάρος της κατακραυγής τα ΕΛΤΑ να προχώρησαν σε μια μικρή υποχώρηση, δίνοντας παράταση τριών μηνών για την επαρχία, όμως αυτό δεν είναι αρκετό για να κοπάσει η οργή.

Αντιδράσεις και στο κυβερνητικό στρατόπεδο

Ένας από τους βουλευτές της Ν.Δ. που εκτόξευσαν πυρά ήταν και ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, ο οποίος, όμως, επιμένει στην διαφοροποιησή του δηλώνοντας ότι η απόφαση για τα ΕΛΤΑ δεν είναι ικανοποιητική.

«Δεν καταλαβαίνω τον διαχωρισμό μεταξύ λεκανοπεδίου Αττικής και υπόλοιπης περιφέρειας», δήλωσε ο κυβερνητικός βουλευτής, ο οποίος έκανε λόγο για έναν άσκοπο και λανθασμένο αιφνιδιασμό, ενώ ζητά απαντήσεις.

Η τοποθέτησή του στην τηλεόραση του Mega ήταν η ακόλουθη: υπήρξε ένας άσκοπος αιφνιδιασμός. Δεν καταλαβαίνω γιατί έγινε αυτό το λάθος. Δεν λέω ότι είναι λάθος η προσπάθεια εξυγίανσης των ΕΛΤΑ, το να λυθεί το πρόβλημα. Από την άλλη όμως, δεν μπορεί κάποιος τεχνοκράτης να αποφασίζει, έστω και αν έχει εκχωρηθεί η αρμοδιότητα στο υπερταμείο, έναντι των βουλευτών. Η εξέλιξη δεν ικανοποιεί (η παράταση). Η λύση που ανακοινώθηκε χθες, εμένα δεν με καλύπτει γιατί δεν παίρνω μέρος στη διαβούλευση. Δεν καταλαβαίνω τον διαχωρισμό μεταξύ λεκανοπεδίου Αττικής και υπόλοιπης περιφέρειας. Δεν έχω ακούσει τον κ. Παπαστεργίου τρεις μέρες και θα ήθελα. Δεν γνωρίζω, αιφνιδιάστηκε και το υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής; Θα πρέπει να δοθούν απαντήσεις. Οι τεχνοκράτες αποφασίζουν και οι πολιτικοί παρακολουθούν; Για μένα αυτό δεν είναι ανεκτό.

Πάντως, δεν αποκλείεται οι αντιδράσεις εντός του «γαλάζιου» στρατοπέδου να είναι περισσότερες, καθώς δεν είναι λίγοι οι βουλευτές που θα κληθούν να διαχειριστούν την «καυτή πατάτα», καθώς εκλέγονται σε περιοχές που θα βρεθούν εντελώς αποκομμένες εφόσον προχωρήσει η συγκεκριμένη ρύθμιση. Περιοχές που έχουν ήδη δοκιμαστεί εδώ και χρόνια από φυσικές καταστροφές και προσφάτως από το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, την καθυστέρηση των επιδοτήσεων και την ευλογιά των αιγοπροβάτων. Ίσως να είναι και αυτός ένας λόγος για τον οποίο υπήρξε η συγκεκριμένη υποχώρηση για την επαρχία.

Χαρακτηριστικό είναι ότι ήδη βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας εξέφρασαν τις διαφωνίες τους και μάλιστα μέσω της φιλοκυβερνητικής ιστοσελίδας protothema.gr.

Ενδεικτικά η βουλευτής Δυτικού Τομέα της Β΄Αθηνών, Μαρία Συρεγγέλλα, ανέφερε «χαίρομαι που τα ΕΛΤΑ προχώρησαν σε αναδίπλωση αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε αναδίπλωση με την ζωή και τη δουλειά συμπολιτών μας. Πως σκόπευαν να προχωρήσουν σε αναστολή λειτουργίας χωρίς να έχει ενημερωθεί κανένας μας αλλά ούτε η κυβέρνηση ή η τοπική αυτοδιοίκηση; Και με ποια κριτήρια προχωρούσαν στην αναστολή αυτή επιλέγοντας και καταστήματα με κέρδος; Ελπίζω να έχουμε σύντομα απαντήσεις»

Από την πλευρά του ο βουλευτής της Β΄ Πειραιώς, Μιχάλης Λιβανός, επισημαίνει «προτεραιότητα είναι η βιωσιμότητα του οργανισμού, η προστασία των θέσεων εργασίας και η αποφυγή ενός "βαρελιού χωρίς πάτο". 'Ομως, ένα μεγάλο αστικό κέντρο, όπως η Νίκαια ή το Πέραμα για παράδειγμα, δεν πρέπει να μείνουν χωρίς ταχυδρομικές υπηρεσίες. Ο τρόπος εξυγίανσης είναι καίριος».

Υπό αυτό το πρίσμα, η συνεδρίαση των αρμοδίων επιτροπών της Βουλής το μεσημέρι της Τρίτης με τη συμμετοχή στελεχών του υπουργείου Οικονομικών και των διοικήσεων των ΕΛΤΑ και του Υπερταμείου αναμένεται εκρηκτική.

«Μούγκα» από Μητσοτάκη, τι λέει το Μαξίμου

Ενώ ο πρωθυπουργός στο κυριακάτικο μήνυμά του επέλεξε να σιωπήσει, το Μαξίμου έσπευσε να πετάξει το μπαλάκι στη διοίκηση των ΕΛΤΑ και στο Υπερταμείο, σημειώνοντας ότι υπήρξε «ελλιπής ενημέρωση των τοπικών κοινωνιών και της κοινής γνώμης σχετικά με το αναγκαίο σχέδιο αναδιάρθρωσης των Ελληνικών Ταχυδρομείων και τον εκσυγχρονισμό της εταιρίας με ψηφιακά μέσα, περισσότερους διανομείς και υπηρεσίες κατ’ οίκον, ιδίως για την εξυπηρέτηση συνταξιούχων και κατοίκων της περιφέρειας, ιδίως στις απομακρυσμένες και νησιωτικές περιοχές».

Παράλληλα, ο Κωστής Χατζηδάκης, αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, επίσης αποποιήθηκε την «πατρότητα» της εν λόγω πρωτοβουλίας, σπεύδοντας να ενημερώσει την κοινή γνώμη ότι είναι υπεύθυνος για άλλα... ξεπουλήματα και σκληρά μέτρα, αλλά όχι για τα ΕΛΤΑ.

«Ποτέ δεν αρνήθηκα την πατρότητα μεταρρυθμίσεων ακόμη και αν ήταν δύσκολες. Όπως η Ολυμπιακή, η ΔΕΗ, η φορολόγηση των ελεύθερων επαγγελματιών, η διασύνδεση των POS με τις ταμειακές μηχανές. Όλα αυτά βγήκα δημόσια και τα υποστήριξα. Η περίπτωση των ΕΛΤΑ δεν είναι τέτοια, όμως για ορισμένα μέσα ενημέρωσης οτιδήποτε έχει κοινωνική αντίδραση επιχειρείται να συνδεθεί με εμένα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Χατζηδάκης.

Προσέθεσε ότι τα ΕΛΤΑ έχουν μια πολύ καλή διοίκηση, με manager, η οποία ωστόσο στον επικοινωνιακό τομέα ως προς αυτό το ζήτημα θα μπορούσε να κάνει άλλους χειρισμούς. «Είχε γίνει ενημέρωση της κυβέρνησης, παρουσία όλων των συναρμόδιων υπουργών και η κατεύθυνση από την κυβέρνηση ήταν να εξηγηθεί το πρόβλημα. Τόσο οι πολίτες όσο και οι βουλευτές δεν γνώριζαν την οξύτητα του προβλήματος και ανακοινώθηκε ξαφνικά ότι κλείνουν τα καταστήματα. Η πρόθεση της διοίκησης δεν ήταν αρνητική, ούτε έχει χαρακτήρα αναλγησίας. Προσπαθεί να πετύχει να λειτουργούν τα ΕΛΤΑ χωρίς προβλήματα στο πλαίσιο του ανταγωνισμού, να μην έχουν θέματα ελλειμμάτων και ρευστότητας στην καθημερινή διαχείριση. Δεν θέλω να κουνήσω το δάχτυλο σε οποιονδήποτε κάνει κριτική, πολύ περισσότερο που δεν υπήρξε ενημέρωση», ανέφερε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης.

Την Τρίτη τα σπουδαία

Σημειώνεται ότι την ερχόμενη Τρίτη έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί σχετική συζήτηση στη Βουλή, η οποία αναμένεται με ξεχωριστό ενδιαφέρον, καθώς η κυβέρνηση φαίνεται πως θα νιώσει την «καυτή ανάσα» όχι μόνο της αντιπολίτευσης, αλλά και δικών της βουλευτών.

«Βράζουν οι δήμοι, ξεσηκώνονται οι πολίτες

Η κατάσταση, πάντως, έφτασε με διαστημική ταχύτητα σε σημείο βρασμού με τους δήμους της χώρας να εκφράζουν την αγανάκτηση και την οργή τους, ενώ σήμερα καταγράφηκαν και οι πρώτες κινητοποιήσεις κατοίκων.

Ειδικότερα σήμερα το πρωί κάτοικοι στην Χαλανδρίτσα Αχαΐας πραγματοποίησαν διαμαρτυρία έξω από το κατάστημα των ΕΛΤΑ

Την ίδια στιγμή συγκεντρώσεις με σημαντική συμμετοχή έγιναν στη Λέσβο, τόσο στο Πλωμάρι όσο και στην Ερεσσό.