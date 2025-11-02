«Πουλάει» ακόμη πατρίδα και 28η Οκτωβρίου 

Σταθερά... πατριωτικά καρά το τιμόνι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος «δυσκολεύεται» να δεχθεί ότι πέρασε η επέτειος της 28ης Οκτωβρίου, οπότε φροντίζει να ασχολείται με αυτή και στην κυριακάτικη ανασκόπησή του.

Ο πρωθυπουργός, βέβαια, δεν έμεινε εκεί, αλλά χάιδεψε αυτιά και στις Ένοπλες Δυνάμεις, διαφημίζοντας το νέο πλαίσιο αποδοχών.

Παράλληλα έβαλε και ολίγη από Σινά στο μήνυμά του, για να ολοκληρώσει την κοροϊδία μιλώντας για μια εμβληματική και δύσκολη μεταρρύθμιση, δηλαδή την διάλυση του ΟΠΕΚΕΠΕ και το πέρασμά του στην ΑΑΔΕ.

Αναλυτικά η ανάρτηση του πρωθυπουργού

Μπήκε και ο Νοέμβριος. Καλό μήνα! Η εβδομάδα που μας πέρασε με ταλαιπώρησε λίγο παραπάνω, καθώς όπως θα ξέρετε ήμουν θετικός στον Covid, ευτυχώς όμως με ήπια συμπτώματα που δεν με εμπόδισαν από την κυβερνητική μου δραστηριότητα, πάντα τηρώντας τα μέτρα προστασίας.

Με νωπούς ακόμη τους υποδειγματικούς από κάθε άποψη εορτασμούς για την 28η Οκτωβρίου σε όλη την Ελλάδα, ξεκινώ τη σημερινή ανασκόπηση από το αναγεννημένο Πεντάγωνο και τη νέα βιοκλιματική πρόσοψή του που αποκαλύφθηκε την επομένη της εθνικής επετείου. Η νέα φιλοπεριβαλλοντική και υψηλής αισθητικής όψη του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας δεν είναι απλώς μια εξωραϊστική παρέμβαση, αλλά συμβολίζει την ενδυνάμωση και τον εκσυγχρονισμό των Ενόπλων Δυνάμεων, αλλά και τη βαθιά μεταρρύθμιση που επιχειρούμε στην Ελληνική Άμυνα σε εξοπλισμούς, υποδομές και ανθρώπινο δυναμικό, ώστε να ανταποκρίνεται στις σύνθετες απαιτήσεις της νέας εποχής. Η Αθήνα έχει πλέον ένα νέο τοπόσημο εθνικής σημασίας: την Κιβωτό Εθνικής Μνήμης, αφιερωμένη στους 121.692 γνωστούς στρατιώτες μας που έπεσαν για την ελευθερία, την ειρήνη και την εθνική αξιοπρέπεια. Αξίες που απαιτούν καθημερινή προστασία και που συχνά θεωρούμε δεδομένες. Συγχαρητήρια και πάλι σε όσους εργάστηκαν για να υλοποιηθεί η νέα εντυπωσιακή πρόσοψη του Πενταγώνου και πρώτα στον Υπουργό. Ευχαριστίες στον Κώστα Βαρώτσο για τη δημιουργική του έμπνευση και στον όμιλο Metlen που στάθηκε αρωγός και χορηγός σε αυτό το έργο.

Η φροντίδα για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων αποτελεί επίσης κορυφαία προτεραιότητα της πολιτείας, πάντα με βάση τις δημοσιονομικές δυνατότητες της χώρας. Το νέο πλαίσιο αποδοχών για περίπου 76.000 στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων έχει αναδρομική ισχύ από την 1η Οκτωβρίου 2025. Οι αυξήσεις υπολογίζονται, κατά μέσο όρο, στα 145 ευρώ τον μήνα, ανάλογα με τη μισθολογική κατηγορία. Η χρηματοδότηση προέρχεται, σε μεγάλο βαθμό, από τον εξορθολογισμό του βαθμολογίου των Ενόπλων Δυνάμεων, ενώ αναπροσαρμόστηκε ήδη και το επίδομα ειδικών καθηκόντων και επικινδυνότητας. Δεν γίνονται ισχυρές Ένοπλες Δυνάμεις χωρίς ανθρώπους, μέσα και σχέδιο. Εμείς επενδύουμε και στους τρεις αυτούς άξονες.

Βαθιά η συγκίνηση στην Ιερά Μονή Αγίας Αικατερίνης του Σινά, όπου την Παρασκευή παρέστην στην τελετή ενθρόνισης του νέου Αρχιεπισκόπου Σινά, Φαράν και Ραϊθώ και Ηγουμένου της Ιεράς Μονής Αγίας Αικατερίνης Όρους Σινά, κυρίου Συμεών. Οι προσπάθειες της Ελληνικής και της Αιγυπτιακής Πολιτείας έχουν, ήδη, ανοίξει τον δρόμο ώστε ο λατρευτικός χαρακτήρας της Μονής και τα δικαιώματά της να διατηρηθούν στο διηνεκές. Όπως και η προστασία των μοναχών που την υπηρετούν. Οι συμφωνημένες κατευθύνσεις και αρχές θα τεθούν υπ’όψιν της Σιναϊτικής Αδελφότητας, η οποία θα έχει και τον τελικό λόγο. Προσδοκία όλων είναι η Μονή της Αγίας Αικατερίνης να συνεχίσει να αποτελεί φάρο της Ορθοδοξίας, διατηρώντας αλώβητη την ασκητική και μοναστική της παράδοση. Με την Ελλάδα πάντα στο πλευρό της, αρωγό και συμπαραστάτη.

Αλλάζω θέμα και έρχομαι στη μεταρρύθμιση στον ΟΠΕΚΕΠΕ που προχωρά. Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε το σχέδιο νόμου για την ενσωμάτωση του Ελληνικού Οργανισμού Πληρωμών Κοινοτικών Ενισχύσεων στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Πρόκειται για μια μεταρρύθμιση στρατηγικού χαρακτήρα, η πιο δύσκολη μεταρρύθμιση που μπορώ να θυμηθώ, καθώς πρόκειται για μια πολύπλοκη και τολμηρή διαδικασία. Πρέπει να αλλάξει εν κινήσει ένα άρρωστο σύστημα και ταυτόχρονα να μην διακινδυνεύσουν οι πληρωμές. Στο εξής, η ΑΑΔΕ θα έχει την διαχείριση των 2 ευρωπαϊκών ταμείων -του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Εγγυήσεων και του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Το προσωπικό του Οργανισμού απορροφάται από την Ανεξάρτητη Αρχή και με την εποπτεία της θα γίνει η αξιολόγησή τους. Είναι μια πρόκληση που θα την κερδίσουμε. Διαβεβαιώνω τους αγρότες μας ότι καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να επιταχύνουμε την καταβολή των αποζημιώσεων.

Μια εξίσου πολύ μεγάλη παρέμβαση επιχειρούμε και στο μέτωπο της αντιμετώπισης της λειψυδρίας. Είναι ένα φιλόδοξο επενδυτικό σχέδιο ύψους 2,5 δισ. ευρώ για να ενισχύσουμε τις υδροδοτικές υποδομές σε όλη τη χώρα, να αναβαθμίσουμε τα δίκτυα, να περιορίσουμε τη σπατάλη και να αξιοποιήσουμε ξανά το νερό που σήμερα χάνεται. Κεντρικός πυλώνας αυτής της παρέμβασης είναι το σχέδιο «Εύρυτος» που προβλέπει τη μερική εκτροπή των ποταμών Κρικελιώτη και Καρπενησιώτη προς τον Εύηνο, εξασφαλίζοντας έτσι μακροπρόθεσμη ασφάλεια υδροδότησης της Αττικής, όπου κατοικεί σχεδόν ο μισός πληθυσμός της χώρας. Ανάλογες παρεμβάσεις θα γίνουν και σε άλλες περιοχές με μεγάλη συγκέντρωση πληθυσμού, όπως η Θεσσαλονίκη, καθώς και στα νησιά μας. Όπως είπα και στην εκδήλωση για τα 100 χρόνια της ΕΥΔΑΠ, πρέπει να είμαστε έτοιμοι για το χειρότερο, γι’ αυτό προχωράμε σε πρωτοβουλίες και επενδύσεις που θα εξασφαλίσουν ότι θα συνεχίσουμε να έχουμε το καλύτερο αλλά και το φθηνότερο νερό στην Ευρώπη. Η Κυβέρνηση δεσμεύεται για την προστασία του νερού ως υπέρτατου δημόσιου αγαθού και επαναλαμβάνω ότι, χάρη στη δική μας πολιτική, οι εταιρείες ύδρευσης επέστρεψαν στον αυστηρό έλεγχο του κράτους από το χαρτοφυλάκιο του Υπερταμείου, με το 51% της ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ να ανήκει στο ελληνικό Δημόσιο. Και αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει.

Έχουμε νεότερα από το σύστημα διαχείρισης των αναμονών στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών. Στα νοσοκομεία όπου εφαρμόζεται το λεγόμενο «βραχιολάκι», ο μέσος χρόνος εξυπηρέτησης των ασθενών στα ΤΕΠ μειώθηκε κατά 65% στο διάστημα από τον Φεβρουάριο έως τον Οκτώβριο. Ο χρόνος αναμονής περιορίστηκε στις 3 ώρες και 30 λεπτά, όπως δείχνουν οι ηλεκτρονικές καταγραφές. Δεν πανηγυρίζουμε και προφανώς δεν σταματάμε την προσπάθεια να βελτιώσουμε ακόμη περισσότερο τις υπηρεσίες του Εθνικού Συστήματος Υγείας για ουσιαστική φροντίδα των ασθενών με όσο το δυνατόν λιγότερη ταλαιπωρία. Γνωρίζουμε ότι υπάρχουν ακόμη περιπτώσεις μεγάλων καθυστερήσεων. Θυμίζω ότι μεταξύ άλλων είναι σε εξέλιξη με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης η ανακαίνιση και ο εκσυγχρονισμός 63 ΤΕΠ που αποτελούν την πρώτη γραμμή άμεσης φροντίδας σε όλα δημόσια νοσοκομεία της χώρας.

Θέλω να σταθώ στο ζήτημα της οδικής ασφάλειας που με απασχολεί πολύ και για το οποίο εφαρμόζουμε τον τελευταίο χρόνο μια πολύπλευρη στρατηγική μείωσης των θανατηφόρων τροχαίων. Στη φετινή έξοδο της 28ης Οκτωβρίου σημειώθηκαν 8 θάνατοι συμπολιτών μας, λιγότεροι συγκριτικά με το 2024. Και 11 θάνατοι λιγότεροι συγκριτικά με το 2019. Αξιολογώντας τα στοιχεία του 9μηνου του τρέχοντος έτους, φαίνεται ότι το 2025 θα είναι η πρώτη χρονιά εδώ και πολλά χρόνια που η πατρίδα μας θα σημειώσει μια σημαντική μείωση στον αδικαιολόγητο «φόρο αίματος» που πληρώνουμε κάθε χρόνο στους ελληνικούς δρόμους. Θα έχουμε την ευκαιρία να κάνουμε πλήρη απολογισμό στην ώρα του, αρκεί ωστόσο να σας πω ότι από τον Ιανουάριο έως τον Σεπτέμβριο του 2019 είχαν χάσει τη ζωή τους σε τροχαία δυστυχήματα 536 συνάνθρωποί μας, ενώ φέτος για την αντίστοιχη περίοδο είναι 115 λιγότεροι. Αυτό σημαίνει ότι 115 σπίτια και οικογένειες δεν βάφτηκαν στα μαύρα να θρηνούν τους ανθρώπους τους. Η σκέψη μας είναι δίπλα στις 421 οικογένειες που έχασαν τους δικούς τους ανθρώπους. Και η αλήθεια είναι ότι παραμένουμε ακόμη σε αδικαιολόγητα υψηλά επίπεδα συγκριτικά με την υπόλοιπη Ευρώπη. Όμως αποδεικνύουμε ότι μπορούμε να πετύχουμε την αλλαγή προς μια πιο υπεύθυνη οδική κουλτούρα με τον νέο ΚΟΚ και τις αυστηρότερες ποινές που ήδη εφαρμόζονται, την βελτίωση των οδικών μας αξόνων, την 24ωρη λειτουργία του μετρό κάθε Σάββατο, την αποτελεσματικότερη και πυκνότερη επιτήρηση της τροχαίας σε αστικά και περιφερειακά δίκτυα, την αξιοποίηση των καμερών και των ψηφιακών κλήσεων. Γι’ αυτό και θεωρώ απαράδεκτες κάποιες μειοψηφικές φωνές που βρήκαν την ευκαιρία να καταγγείλουν, στο πλαίσιο του αντιπολιτευτικού τους μένους, ακόμη και το μήνυμα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης που στάλθηκε σε όλους τους Έλληνες από τις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας με στόχο να επιστρέψουν ασφαλείς από τους εορτασμούς της 28ης Οκτωβρίου. Προφανώς η προστασία της ανθρώπινης ζωής δεν αποτελεί τη σημαντικότερη αξία για όσους έσπευσαν να διαμαρτυρηθούν ακόμη και για αυτό. Εμείς θέλουμε οι πολίτες να είναι ασφαλείς παντού και αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε.

Με τη δημοσίευση της σχετικής υπουργικής απόφασης η οποία ρυθμίζει τα διαδικαστικά ζητήματα της ανώτατης διάρκειας φοίτησης των φοιτητών ΑΕΙ πρώτου κύκλου σπουδών εκκινεί η διαδικασία διαγραφής από τα μητρώα των πανεπιστημίων περίπου 285.000 φοιτητών που συμπληρώνουν, μετά το τέλος της επαναληπτικής εξεταστικής του Σεπτεμβρίου 2025, την ανώτατη διάρκεια φοίτησης της Σχολής τους και δεν πληρούν τις ευεργετικές προϋποθέσεις χορήγησης παράτασης για δύο ή τρία εξάμηνα σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 5224/2025. Μεταξύ των υπό διαγραφή φοιτητών συμπεριλαμβάνονται φοιτητές που έχουν εγγραφεί τη δεκαετία του 1960(!) ή ακόμη και πιο παλιά, δεκαετία του 1930 (!), χωρίς έως τώρα να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους. Το νέο πλαίσιο βάζει τάξη σε μια χρόνια εκκρεμότητα δίνοντας βεβαίως τη δυνατότητα σε όσους πραγματικά ενδιαφέρονται να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους να το κάνουν υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, καταθέτοντας αίτηση. Ήδη 30.000 φοιτητές έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον. Πρόκειται για μια ουσιαστική μεταρρύθμιση που επιτρέπει για πρώτη φορά στα δημόσια πανεπιστήμια να γνωρίζουν με ακρίβεια τους ενεργούς φοιτητές τους οργανώνοντας κατά συνέπεια καλύτερα το ακαδημαϊκό τους έργο. Ένα βήμα για πιο δίκαια, σύγχρονα και λειτουργικά ΑΕΙ.

Στηρίζουμε το δημόσιο πανεπιστήμιο με θεσμικές παρεμβάσεις, όπως η παραπάνω, αλλά και με χρηματοδότηση πέραν του ετήσιου προϋπολογισμού τους, για υποδομές υπέρ των φοιτητών. Έτσι, εγκρίθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας 2,05 εκ. ευρώ για την αναβάθμιση υποδομών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης: 1,2 εκ. ευρώ για τη Φοιτητική Εστία Καβάλας και 850 χιλ. για το φοιτητικό εστιατόριο στην Πανεπιστημιούπολη Ξάνθης. Μικρές παρεμβάσεις που κάνουν μεγάλη διαφορά στην καθημερινότητα των φοιτητών και ενισχύουν το δημόσιο πανεπιστήμιο στην πράξη.

Μέσα σε όσα έγιναν αυτήν την εβδομάδα, προχώρησε και το πρόγραμμα «Εξοικονομώ-Ανακαινίζω για Νέους». Άνοιξε η πλατφόρμα για τη συμπλήρωση της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτηρίου, το επόμενο βήμα για όσους έχουν ήδη ενταχθεί στο πρόγραμμα και θέλουν να προχωρήσουν στην ανακαίνιση ή ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού τους. Πρόκειται για μια δράση του Ταμείου Ανάκαμψης που στηρίζει ουσιαστικά τη νέα γενιά στη βελτίωση της κύριας κατοικίας, συμβάλλοντας ταυτόχρονα και στην προστασία του περιβάλλοντος. Μέχρι στιγμής έχουν εγκριθεί 2.679 αιτήσεις. Να πω εδώ ότι συνολικά, από τα Προγράμματα «Εξοικονομώ 2021», «Εξοικονομώ 2023» και «Εξοικονομώ για Νέους», έχουν ωφεληθεί σχεδόν 100.000 νοικοκυριά, με επιδοτήσεις που ξεπερνούν το 1,3 δισ. ευρώ και με αυξημένη στήριξη για τους πιο ευάλωτους.

Στα νέα της Περιφέρειας, η δουλειά μας για την Εθνική Στρατηγική για την Περιφερειακή και Τοπική Ανάπτυξη συνεχίστηκε σε Βόρεια Εύβοια και Λέσβο. Ξεκινώ με τη Βόρεια Εύβοια, όπου προχωρά η μελέτη για το τμήμα Παράκαμψης Ψαχνών-Προκόπι (Στροφυλιά), έργο 7,9 εκ. ευρώ, που θα συνδέσει την Βόρεια Εύβοια με την περιοχή της Χαλκίδας, ενώ θα λειτουργήσει και ως φυσική και λειτουργική συνέχεια της Παράκαμψης Χαλκίδας-Ψαχνών, αναβαθμίζοντας σημαντικά την ασφάλεια και την ταχύτητα σύνδεσης του βόρειου τμήματος του νησιού με το κεντρικό οδικό δίκτυο. Παράλληλα, εγκρίθηκαν επιπλέον 3 εκ. ευρώ για την συντήρηση του οδικού δικτύου, ενώ επιπλέον 13 εκ. ευρώ κατευθύνονται σε έργα αναπλάσεων και αποκατάστασης οδικής ασφάλειας, αποχέτευσης, αλλά και λιμενικές υποδομές που εντάσσονται στην στρατηγική ΟΧΕ της Βόρειας Εύβοιας για τους δήμους Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας και Ιστιαίας-Αιδηψού.

Στη Λέσβο, όπου παρουσιάστηκε και το Σχέδιο για Λήμνο και Άγιο Ευστράτιο, βρίσκεται σε εξέλιξη η κατασκευή του φράγματος Τσικνιά, έργο σχεδόν 100 εκ. ευρώ για την υδροδότηση της πόλης της Μυτιλήνης και των οικισμών Καλλονής και Αγίας Παρασκευής, ενώ εξασφαλίστηκε η απαραίτητη χρηματοδότηση για την αποκατάσταση του δρόμου Σίγρι-Καλλονή μετά την πρόσφατη κατολίσθηση. Παράλληλα, προχωράμε σημαντικά έργα διαχείρισης αποβλήτων, όπως ο βιολογικός καθαρισμός της νότιας πόλης Μυτιλήνης. Στο νοσοκομείο της πόλης ολοκληρώνεται το κτήριο της Ψυχιατρικής Κλινικής, αλλά και στον τομέα του πολιτισμού, ολοκληρώνεται άμεσα το σύνολο των εργασιών αποκατάστασης στο Κάστρο της Μυτιλήνης. Για την ενίσχυση των αθλητικών υποδομών προχωράει το κολυμβητήριο της Μυτιλήνης και το κλειστό Γυμναστήριο Καλλονής.

Συνεχίζω περιφερειακά και, όπως είχα δεσμευτεί όταν βρέθηκα στην Ορεστιάδα, δημοσιεύτηκε ο διαγωνισμός για την επιδοτούμενη εμπορευματική γραμμή Αλεξανδρούπολης-Μυτιλήνης-Χίου-Πειραιά για την περίοδο 1/11/2025 έως 31/10/2028. Η γραμμή αυτή θα επιτρέπει τη δωρεάν μεταφορά εμπορευμάτων των επιχειρήσεων Έβρου, ενισχύοντας έτσι τις τοπικές επιχειρήσεις και την τοπική οικονομία. Η δουλειά μας στην περιφέρεια συνεχίζεται με απτά αποτελέσματα για κάθε πολίτη.

Παραμένω στον Έβρο, αυτήν τη φορά για την αναβάθμιση του Οδικού Συνοριακού Σταθμού Κήπων Έβρου, ένα έργο εθνικής σημασίας, καθώς αφορά τον σημαντικότερο οδικό συνοριακό σταθμό της χώρας, που συνδέει την Ελλάδα (και κατ' επέκταση την Ευρωπαϊκή Ένωση) με την Τουρκία. Ενάμιση χρόνο μετά την υπογραφή της σύμβασης, το έργο περνά πλέον στη φάση της υλοποίησης, με την εγκατάσταση της αναδόχου εταιρείας στο εργοτάξιο. Το έργο αυτό θα μετατρέψει τον σταθμό των Κήπων σε σύγχρονο, ασφαλή και λειτουργικό κόμβο διέλευσης, απαραίτητο σε μια περιοχή όπου οι διελεύσεις αυξάνονται διαρκώς, καθώς μόνο το 2024 σημειώθηκε άνοδος άνω του 18% στις εισόδους και 20% στις εξόδους σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Ήταν, λοιπόν, κάτι παραπάνω απαραίτητο και δεν αφορά μόνο τον Έβρο, αλλά τελικά ολόκληρη τη χώρα.

Όπως θα διαπιστώσατε, μπαίνουμε στον Νοέμβριο με έργα σε εξέλιξη, μεταρρυθμίσεις που προχωρούν και πολλή όρεξη για δουλειά. Τα λέμε την επόμενη εβδομάδα!