Τρέχουν και δεν φτάνουν στην κυβέρνηση για τα ΕΛΤΑ - Τα ρίχνουν στη διοίκηση και στο Υπερταμείο

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση «damage control» την κυβέρνησης για τα λουκέτα στα ΕΛΤΑ, μετά τον ορυμαγδό αντιδράσεων • Αδειάζουν τους «δικούς τους» στη διοίκηση των ΕΛΤΑ και του Υπερταμείου για να καλυφθεί το Μαξίμου • Προαναγγέλουν «αλλαγές» στο πλάνο για το «τέλος» των Ταχυδρομείων • Σφοδρά πυρά από τον ΣΥΡΙΖΑ.

Να καλύψουν τον σκληρό πυρήνα του Μέγαρου Μαξίμου και τον ίδιο τον πρωθυπουργό επιχειρεί η κυβερνώσα παράταξη εν μέσω διαστραυρώμενων πυρών που δέχεται η κυβέρνηση για τον αιφνίδιο θάνατο των μισών υποκαταστημάτων των ΕΛΤΑ.

Τον τόνο έδωσε από το πρωί ο Κωστής Χατζηδάκης, αδειάζοντας τη διοίκηση των ΕΛΤΑ -παρόλο που ο διοικητής είναι εκλεκτός του ίδιου του Χατζηδάκη- για επικοινωνιακά λάθη σχετικά με το «χρονοδιάγραμμα» υλοποίησης της θετσαρικής εμπνεύσεως πρωτοβουλία, ενώ μέσω πηγών το Μαξίμου έβαζε στο κάδρο και το Υπερταμείο.

Σύμφωνα με τις «πηγές», στις κυβερνητικές συσκέψεις επισημάνθηκε προς τις δύο διοικήσεις «η ελλιπής ενημέρωση των τοπικών κοινωνιών και της κοινής γνώμης σχετικά με το αναγκαίο σχέδιο αναδιάρθρωσης των Ελληνικών Ταχυδρομείων και τον εκσυγχρονισμό της εταιρίας με ψηφιακά μέσα, περισσότερους διανομείς και υπηρεσίες κατ’ οίκον, ιδίως για την εξυπηρέτηση συνταξιούχων και κατοίκων της περιφέρειας, ιδίως στις απομακρυσμένες και νησιωτικές περιοχές».

Οπως λένε από το Μαξίμου, η εξυγίανση των ΕΛΤΑ είναι αναγκαία για την επιβίωσή τους και η κυβέρνηση αντιλαμβάνεται το οξύ οικονομικό πρόβλημα της εταιρίας παρά τις παρεμβάσεις και τα βήματα που ήδη έχουν γίνει.

Επισημαίνουν, όμως, ότι ταυτόχρονα ο εκσυγχρονισμός των ΕΛΤΑ περνά μέσα από την συνεργασία των Ταχυδρομείων με τις τοπικές κοινωνίες, που αποτελούν άλλωστε και την ισχυρή τους πελατειακή βάση.

Με βάση αυτό το πλαίσιο, κατά τις ίδιες πηγές, σήμερα η διοίκηση των ΕΛΤΑ θα προχωρήσει σε ανακοινώσεις για τον τρόπο υλοποίησης του σχεδίου εκσυγχρονισμού των Ελληνικών Ταχυδρομείων.

«Η ευθύνη σε Μητσοτάκη και Πιερρακάκη»

Τα όσα διακινούνται σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ σε ανακοίνωσή του, επισημαίνοντας πώς την ευθύνη για την κατάσταση των ΕΛΤΑ έχει κατά 100% η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.

«Τα ταχυδρομεία που επιχειρεί τώρα να κλείσει η κυβέρνηση λεηλατήθηκαν, δυσφημίστηκαν, απαξιώθηκαν και τώρα οδηγούνται στο λουκέτο», επισημαίνει η Κουμουνδούρου, στρέφοντας τα βέλη της στην κυβέρνηση.