Τρέχουν και δεν φτάνουν στην κυβέρνηση για τα ΕΛΤΑ - Τα ρίχνουν στη διοίκηση και στο Υπερταμείο

Να καλύψουν τον σκληρό πυρήνα του Μέγαρου Μαξίμου και τον ίδιο τον πρωθυπουργό επιχειρεί η κυβερνώσα παράταξη εν μέσω διαστραυρώμενων πυρών που δέχεται η κυβέρνηση για τον αιφνίδιο θάνατο των μισών υποκαταστημάτων των ΕΛΤΑ.
Τον τόνο έδωσε από το πρωί ο Κωστής Χατζηδάκης, αδειάζοντας τη διοίκηση των ΕΛΤΑ -παρόλο που ο διοικητής είναι εκλεκτός του ίδιου του Χατζηδάκη- για επικοινωνιακά λάθη σχετικά με το «χρονοδιάγραμμα» υλοποίησης της θετσαρικής εμπνεύσεως πρωτοβουλία, ενώ μέσω πηγών το Μαξίμου έβαζε στο κάδρο και το Υπερταμείο.
Σύμφωνα με τις «πηγές», στις κυβερνητικές συσκέψεις επισημάνθηκε προς τις δύο διοικήσεις «η ελλιπής ενημέρωση των τοπικών κοινωνιών και της κοινής γνώμης σχετικά με το αναγκαίο σχέδιο αναδιάρθρωσης των Ελληνικών Ταχυδρομείων και τον εκσυγχρονισμό της εταιρίας με ψηφιακά μέσα, περισσότερους διανομείς και υπηρεσίες κατ’ οίκον, ιδίως για την εξυπηρέτηση συνταξιούχων και κατοίκων της περιφέρειας, ιδίως στις απομακρυσμένες και νησιωτικές περιοχές».
Οπως λένε από το Μαξίμου, η εξυγίανση των ΕΛΤΑ είναι αναγκαία για την επιβίωσή τους και η κυβέρνηση αντιλαμβάνεται το οξύ οικονομικό πρόβλημα της εταιρίας παρά τις παρεμβάσεις και τα βήματα που ήδη έχουν γίνει.
Επισημαίνουν, όμως, ότι ταυτόχρονα ο εκσυγχρονισμός των ΕΛΤΑ περνά μέσα από την συνεργασία των Ταχυδρομείων με τις τοπικές κοινωνίες, που αποτελούν άλλωστε και την ισχυρή τους πελατειακή βάση.
Με βάση αυτό το πλαίσιο, κατά τις ίδιες πηγές, σήμερα η διοίκηση των ΕΛΤΑ θα προχωρήσει σε ανακοινώσεις για τον τρόπο υλοποίησης του σχεδίου εκσυγχρονισμού των Ελληνικών Ταχυδρομείων.
«Η ευθύνη σε Μητσοτάκη και Πιερρακάκη»
Τα όσα διακινούνται σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ σε ανακοίνωσή του, επισημαίνοντας πώς την ευθύνη για την κατάσταση των ΕΛΤΑ έχει κατά 100% η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
«Τα ταχυδρομεία που επιχειρεί τώρα να κλείσει η κυβέρνηση λεηλατήθηκαν, δυσφημίστηκαν, απαξιώθηκαν και τώρα οδηγούνται στο λουκέτο», επισημαίνει η Κουμουνδούρου, στρέφοντας τα βέλη της στην κυβέρνηση.
Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ
Η Νέα Δημοκρατία έχει το 100% της ευθύνης για το φιάσκο των ΕΛΤΑ. Το Εποπτικό Συμβούλιο του Υπερταμείου ορίζεται σύμφωνα με τον Νόμο 4389/2016, που ρυθμίζει τη λειτουργία του Υπερταμείου. Τα μέλη αυτού του Συμβουλίου ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (Πιερρακάκης) και αυτά διορίζουν Διευθύνοντα Σύμβουλο. Είναι σαφές ποιος φέρει την ευθύνη, είναι σαφές ποιος προσπαθεί να μεταθέσει τις ευθύνες του αλλού.
Ο κ. Μητσοτάκης και ο κ. Πιερρακάκης είναι υπεύθυνοι για τις σημερινές εξελίξεις αλλά και για το πως φτάσαμε ως εδώ. Θυμίζουμε μεταξύ άλλων ότι ο διαγραφείς βουλευτής Γρεβενών της ΝΔ Ανδρέας Πάτσης την περίοδο 2019 - 2023 σύναψε σε διάστημα 3.5 ετών 27 συμβάσεις (απευθείας αναθέσεις) με τα Ελληνικά Ταχυδρομεία για «δουλειές» που ανέρχονται σε 821.877 ευρώ. Η αιτιολογία για την πληρωμή του Πάτση από τα ΕΛΤΑ ήταν «για την παροχή εξειδικευμένων νομικών υπηρεσιών για θέματα ευρωπαϊκού δικαίου, δικαίου ανταγωνισμού και κρατικών ενισχύσεων ενώπιον της Ευρωπαϊκής Επιτροπής». Ποιος ήταν ο τότε εποπτεύων υπουργός των ΕΛΤΑ; Ο κ. Πιερρακάκης φυσικά ο σημερινός Υπουργός Οικονομικών.
Αυτή είναι η αριστεία τους, αυτό είναι το επιτελικό τους κράτος, μια κυβέρνηση της αρπαχτής, της κομπίνας και της λοβιτούρας. Μια κυβέρνηση των σκανδάλων και την συναλλαγής.
Η απόφαση χωρίς καμία προηγούμενη ενημέρωση προκαλεί την κοινωνία. Το κλείσιμο πλήττει κυρίως κατοίκους της περιφέρειας, ηπειρωτικής και νησιωτικής Ελλάδας, καθώς και ηλικιωμένους πολίτες που εξυπηρετούνταν μέσω των υποκαταστημάτων για βασικές συναλλαγές, όπως η είσπραξη συντάξεων αλλά και εκατοντάδες εργαζόμενους που μένουν μετέωροι. Εργαζόμενοι σε απομακρυσμένες περιοχές αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην παραλαβή αλληλογραφίας και άλλων υπηρεσιών και γι' αυτό πρέπει η απόφαση να ακυρωθεί και τα καταστήματα να συνεχίσουν τη λειτουργεία τους.
Τα ταχυδρομεία που επιχειρεί τώρα να κλείσει η κυβέρνηση λεηλατήθηκαν, δυσφημίστηκαν, απαξιώθηκαν και τώρα οδηγούνται στο λουκέτο. Για την κυβέρνηση δεν υπάρχει κοινωνικό κριτήριο δεν υπάρχει στρατηγική ανάκαμψης της περιφέρειας όλα είναι ένα όχημα προκειμένου οι γαλάζιες ακρίδες να κερδοσκοπήσουν σε βάρος του ελληνικού λαού.
