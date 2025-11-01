«Ξέφυγε» ο Φεύγας, στα κάγκελα οι αγρότες

Ανάμεσα στις Συμπληγάδες της Κομισιόν για το νέο σύστημα των αγροτικών επιδοτήσεων και των κινητοποιήσεων του αγροτοκτηνοτροφικού κόσμου που φοβάται για νέες καθυστερήσεις στις πληρωμές, μετά το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και της απόφασης για μεταφορά του στην ΑΑΔΕ, που τίναξε στον αέρα το χρονοδιάγραμμα, κινείται η κυβέρνηση.

Την ίδια ώρα, δεν λείπουν οι προκλήσεις από το κυβερνητικό κόμμα. Αναλυτικότερα λόγω των αγροτικών μπλόκων στην Κρήτη και ενόψει του πανελλαδικού συλλαλητηρίου στις 11 Νοεμβρίου στο Σύνταγμα, ο γραμματέας Στρατηγικού Σχεδιασμού & Επικοινωνίας της Νέας Δημοκρατίας Βασίλης Φεύγας ξεπέρασε κάθε όριο, λέγοντας: «κάποιοι που ξεβολεύτηκαν από αυτήν την κατάσταση, ας κλείσουν και τους δρόμους». «Ποιος μας το λέει ότι είναι πραγματικοί οι αγρότες;» είπε ακόμα και αναρωτήθηκε ειρωνικά «γιατί ξεσηκώνονται μόνο στην Κρήτη και όχι σε άλλες περιοχές της χώρας;», προκαλώντας σφοδρές αντιδράσεις.

Bασίλης Φεύγας | EUROKINISSI

«Μάλλον ο κ. Φεύγας θεωρεί πραγματικούς αγρότες τον “Φραπέ” και τον “Χασάπη” και αγνοεί τους εκατοντάδες τίμιους αγρότες που ετοιμάζουν κινητοποιήσεις σε όλη τη χώρα, καθώς βλέπουν το οικονομικό τους τέλος να πλησιάζει», σχολίασε το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝ.ΑΛΛ. Για «άλλη μια κυνική δήλωση του κ.Φεύγα» έκανε λόγο ο ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ., τονίζοντας πως «εφόσον τον διατηρούν στη θέση του και τον εμφανίζουν όλο και περισσότερο στα κανάλια αντί να τον “φύγουν”, αποδεικνύεται ότι αυτές οι χοντράδες είναι η γραμμή της Ν.Δ.». «Απαράδεκτες» χαρακτήρισε τις δηλώσεις του Β. Φεύγα το ΚΚΕ, τονίζοντας πως «κινούνται στη γνωστή κυβερνητική λογική του κοινωνικού αυτοματισμού» και ότι «είναι η άλλη όψη του νομίσματος των δηλώσεων Χατζηδάκη, που ομολογεί ουσιαστικά ότι εξαιτίας αυτής της πολιτικής κινδυνεύουν οι αγρότες να μείνουν χωρίς επιδοτήσεις». «Η θέση της κυβέρνησης είναι ότι οι μόνοι που ξεβολεύονται είναι οι απατεώνες, αυτοί που έπαιρναν επιδοτήσεις ενώ δεν έπρεπε» αναγκάστηκε να πει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος μετά τις αντιδράσεις και απευθυνόμενος στους αγρότες είπε πως «όσο δίκιο και να έχουν, δεν πρέπει να διαταραχθούν οι ισορροπίες του κράτους».

Τρία ορόσημα μέχρι το τέλος του χρόνου για την εξομάλυνση των αγροτικών επιδοτήσεων

1. Το στοίχημα

Δεδομένου ότι πρόκειται για ένα τμήμα του εκλογικού σώματος που στις τελευταίες εκλογές ψήφισε «δαγκωτό» Ν.Δ. κατά 48% και άρα την «καίει» πολιτικά να μην της γυρίσει την πλάτη, το μεγάλο στοίχημα για την κυβέρνηση είναι να μην υπάρξουν περαιτέρω καθυστερήσεις, με πρώτο ορόσημο την καταβολή της βασικής ενίσχυσης μέσα στον Νοέμβριο. Από το καλοκαίρι οι βουλευτές της περιφέρειας ακούν τα παράπονα και τις ανησυχίες αγροτών και κτηνοτρόφων, με τους δεύτερους να βρίσκονται αντιμέτωποι και με μεγάλες ζημιές στο ζωικό κεφάλαιο λόγω της ευλογιάς. Σε αυτό το κλίμα μόνο τυχαία δεν ήταν η έκκληση του πρωθυπουργού στους υπουργούς, ιδίως όσους εκλέγονται στην περιφέρεια, να στηρίξουν την κυβέρνηση στο αγροτικό ζήτημα αλλά και η προσπάθειά του στο υπουργικό συμβούλιο της Τετάρτης να κατευνάσει την οργή υποσχόμενος «περισσότερα λεφτά στους αληθινούς αγρότες και κτηνοτρόφους» αλλά και εξομάλυνση των πληρωμών μέχρι τέλος του έτους.

Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα πληρωμών που έχει παρουσιάσει η ηγεσία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης:

● μέσα στην πρώτη εβδομάδα του Νοεμβρίου θα καταβληθεί η επιστροφή του ΕΦΚ στο αγροτικό πετρέλαιο, χωρίς πλαφόν

● εντός του μήνα θα δοθεί η προκαταβολή της βασικής ενίσχυσης, ύψους 550–600 εκατ. ευρώ (70% του συνολικού ποσού)

● μέχρι το τέλος Νοεμβρίου θα καταβληθούν τα 178 εκατ. ευρώ του Μέτρου 23 για τις ζημιές στην παραγωγή και τα 50 εκατ. ευρώ για την ανασύσταση του φυτικού κεφαλαίου στη Θεσσαλία

● 15 ημέρες μετά την προκαταβολή θα πληρωθούν και οι αποζημιώσεις του ΕΛΓΑ για τις παγωνιές της άνοιξης.

«Μέσα στον επόμενο μήνα θα καταβληθούν στους αγρότες περισσότερα από 950 εκατομμύρια ευρώ» ανέφερε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας, που στο μεταξύ χθες παρέδωσε στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου φάκελο με στοιχεία για ζητήματα πλημμελούς εφαρμογής των μέτρων για την ευλογιά των αιγοπροβάτων.

2. Λήξη προθεσμίας

Στο μεταξύ αδειάζει η κλεψύδρα για την κατάθεση του νέου σχεδίου δράσης που έχουν ζητήσει οι Βρυξέλλες για τις πληρωμές και το σύστημα διασταυρώσεων για τις δηλώσεις ΟΣΔΕ.

«Υπάρχει ένα πλάνο δράσης με 54 βήματα, από τα οποία έχουν γίνει τα 46. Πρέπει να γίνουν και τα υπόλοιπα. Μεταξύ αυτών, έως την ερχόμενη Τρίτη 4 Νοεμβρίου θα πρέπει να υποβάλουμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή την αναθεώρηση του πλάνου για το ΟΣΔΕ, ώστε να υπάρχει συμφωνία για τα γεωχωρικά δεδομένα, δηλαδή πώς καταγράφονται τα χωράφια, πώς καταγράφονται τα ζώα και πώς γίνονται οι έλεγχοι. Αυτή είναι η βασική προϋπόθεση για να ξεκλειδώσουν οι επιδοτήσεις. Χωρίς συμφωνία δεν θα έχουμε το πράσινο φως για να πληρώσουμε και αν το κάνουμε είτε θα έχουμε πρόστιμα είτε μερική ή ακόμα και ολική ανατροπή των επιδοτήσεων» ανέφερε (ERTnews) ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, που έχει αναλάβει την κεντρική διαπραγμάτευση. «Είναι μονόδρομος να βάλουμε τα πράγματα σε τάξη στον ΟΠΕΚΕΠΕ και είμαστε αποφασισμένοι να τα καταφέρουμε», τόνισε ο Κωστής Χατζηδάκης και δήλωσε ανοιχτός σε διάλογο με τους αγρότες. Για «επίσημη παραδοχή κυβερνητικής ανικανότητας στη διασφάλιση των ευρωπαϊκών ενισχύσεων του πρωτογενούς τομέα», έκανε λόγο ο ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ.

«Εργαζόμαστε εντατικά ώστε να περάσουμε τον σκόπελο και να μη χαθεί ούτε ένα ευρώ από τα 2,5 δισ. ευρώ ετησίως που λαμβάνει ο αγροτικός κόσμος», σημείωσε ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Χρήστος Κέλλας, υπογραμμίζοντας ότι «η κυβέρνηση δεν θα διακινδυνεύσει τις ευρωπαϊκές επιδοτήσεις».

3. Μεταρρύθμιση

Η μεταρρύθμιση για την ενσωμάτωση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, που εξήγγειλε η κυβέρνηση, θα πρέπει να ψηφιστεί μέχρι τα Χριστούγεννα, καθώς στόχος είναι να ξεκινήσει το νέο σύστημα μέσα στο 2026. Οπως ανέφερε ο Κ. Χατζηδάκης, από του χρόνου οι αιτήσεις για τις επιδοτήσεις θα γίνονται την άνοιξη αντί για το φθινόπωρο και ανέφερε το παράδειγμα με τις φορολογικές δηλώσεις ως δείγμα γραφής.

Ειδικά για τους κτηνοτρόφους ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης εξήγησε πως το μεταβατικό καθεστώς, που θα εφαρμοστεί το 2025, θα στηρίζεται στα τιμολόγια για το γάλα και το κρέας που πούλησαν και τις ζωοτροφές που αγόρασαν. «Αν αποδειχθεί ότι τα ζώα είναι λιγότερα από αυτά που εμφανίζονταν έως τώρα, τα χρήματα που θα περισσέψουν θα πάνε στους έντιμους παραγωγούς που δεν είχαν κατά φαντασίαν πρόβατα ή κατσίκια. Είναι τελικά ένα μέτρο κοινωνικής δικαιοσύνης. Από το 2026 θα πάμε στο καινούργιο, σύγχρονο, διαφανές, ευρωπαϊκό σύστημα χωρίς ρίσκο για καινούργια πρόστιμα», πρόσθεσε.