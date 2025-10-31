Διαφοροποίηση Μαρκόπουλου για το λουκέτο στα ΕΛΤΑ

Ζητά από την κυβέρνηση να ξαναδεί το θέμα και να διασφαλίσει τις θέσεις εργασίας και τις ανάγκες της κοινωνίας • «Προφανώς τις επόμενες ημέρες θα ακούσουμε τα όσα έχουν να συζητηθούν και να ανακοινωθούν»

Έντονες πολιτικές αναταράξεις μετά την απόφαση περικοπής και «λουκέτου» 204 ταχυδρομικών καταστημάτων των ΕΛΤΑ. Πέρα από τις αντιδράσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης, των δήμων και των τοπικών κοινωνιών, στην κυβερνητική απόφαση αντιδρούν και «γαλάζια» στελέχη.

Πιο ηχηρή έως τώρα η διαφοροποίηση του βουλευτή της ΝΔ Δημήτρη Μαρκόπουλου, ο οποίος έγραψε στο facebook πως «το θέμα του κλεισίματος 204 καταστημάτων ΕΛΤΑ οφείλουμε να το δούμε ως θέμα επιβίωσης των θέσεων εργασίας και της ίδιας της εταιρείας (και τα δύο διασφαλίζονται) και ταυτόχρονα κι ως ζήτημα κάλυψης των αναγκών της κοινωνίας».

Ακολούθως ο γαλάζιος βουλευτής φέρνει ως παράδειγμα περιοχές όπου τα ΕΛΤΑ λειτουργούν και ως καταστήματα εξυπηρέτησης πολιτών για καταθέσεις σε τράπεζες. «Σε περιοχές για παράδειγμα που έκλεισαν τράπεζες και που δεν υπάρχουν καν ΑΤΜ ή που τα ιδιωτικά ταχυδρομικά δίκτυα δεν έχουν επαρκή ή ποιοτική παρουσία, οφείλουμε να λειτουργήσουμε κοινωνικά. Για παράδειγμα το Πέραμα στερείται επαρκών ΑΤΜ και τραπεζικών καταστημάτων καθώς και ταχυδρομικών εταιρειών. Θα πρέπει να αναλύσουμε τί σημαίνει εκεί κλείσιμο του υποκαταστήματος των ΕΛΤΑ και να δούμε εναλλακτικές επιλογές», εξηγεί.

Κλείνοντας, αναφέρει με νόημα πως «χαίρομαι που η κυβέρνηση κρατά ανοικτό τον κοινοβουλευτικό διάλογο για όλα αυτά τα ζητήματα και προφανώς τις επόμενες ημέρες θα ακούσουμε τα όσα έχουν να συζητηθούν και να ανακοινωθούν».

«Στον διάλογο αυτό θα τοποθετηθώ ως εκπρόσωπος της κοινοβουλευτικής ομάδας της ΝΔ σε θέματα της διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής κι Εμπορίου», καταλήγει.