Τορπίλες ανάμεσα σε Βασ. Κικίλια και Ντ. Μπακογιάννη

Οταν ο υπουργός Ναυτιλίας ζήτησε ΕΔΕ για τον λιμενάρχη Χανίων, ύστερα από ξυλοδαρμό ηλικιωμένου οδηγού από άλλον οδηγό μέσα σε πλοίο παρουσία μελών του πληρώματος, χωρίς να γίνουν τα προβλεπόμενα, δέχτηκε τα πυρά από τη βουλεύτρια της Ν.Δ. στον νομό Χανίων ● Η απάντησή του ήταν αιχμηρή λέγοντας ότι «έχουμε κράτος δικαίου, όχι καφενείο φίλων και γνωστών»

Πολιτικές προεκτάσεις που ακουμπούν την κυβέρνηση πήρε η υπόθεση του πρόσφατου περιστατικού βιαιοπραγίας μέσα σε γκαράζ πλοίου στο λιμάνι των Χανίων, λόγω της ΕΔΕ που διατάχτηκε σε βάρος του λιμενάρχη και προκαλέσε την αιχμηρή παρέμβαση της Ντόρας Μπακογιάννη και σφοδρή πολιτική σύγκρουση με τον υπουργό Ναυτιλίας Βασίλη Κικίλια.

Η βουλεύτρια της Ν.Δ. στον νομό Χανίων, αφού ουσιαστικά υποβάθμισε το συμβάν, με το επιχείρημα πως καβγάδες στα πλοία γίνονται συνέχεια και ότι «είμαστε και λίγο θερμόαιμοι σε αυτό τον νομό», τα έβαλε με τον υπουργό που διέταξε ΕΔΕ, «λες και έγινε κάτι το οποίο ήταν πρωτοφανές και δεν έχει ποτέ ξανασυμβεί», κατηγορώντας τον για «παρορμητική απόφαση» και αλαζονική συμπεριφορά. «Δίνει μια μάχη ο Μητσοτάκης. Λέει τα φαινόμενα λαϊκισμού πρέπει να παταχθούν και να το... στα Χανιά το έχουμε... και το έχουμε ακέραιο, αυτή την εικόνα, η οποία τώρα αδικεί μια ολόκληρη κυβέρνηση» σχολίασε (ΣΚΑΪ 100,3) και τόνισε πως «η εξουσία ασκείται και με ανθρωπιά». «Δεν ασκείς την εξουσία αλαζονικά - “διατάσσομεν”, πέρασε η εποχή αυτή, την ασκείς με αξιοπρέπεια και με ανθρωπιά», ήταν το μεγάλο «καρφί» για τον Β. Κικίλια. Η Ντόρα Μπακογιάννη μίλησε επίσης για έναν «εξαιρετικό λιμενάρχη», εκθειάζοντας την προσφορά του στη διαχείριση των αυξημένων μεταναστευτικών ροών το περασμένο καλοκαίρι. Κατήγγειλε στιγματισμό του δύο μήνες προτού βγει στη σύνταξη και ανέφερε πως όλα τα Χανιά είναι κατά αυτής της απόφασης. «Μιλάμε όλοι οι βουλευτές, τέσσερις είμαστε στα Χανιά, του κυρίου Πολάκη συμπεριλαμβανομένου. Ολη η Τοπική Αυτοδιοίκηση, ομόφωνο ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων και λέει “για όνομα του Θεού”». Να σημειωθεί ότι κατά της απόφασης έχουν ταχθεί από την πρώτη στιγμή τόσο οι λιμενικοί (Ενωση Προσωπικού Λιμενικού Σώματος Δυτικής Κρήτης) όσο και τα ναυτεργατικά σωματεία ΠΕΠΕΝ (πλοίαρχοι), ΠΕΜΕΝ (μηχανικοί), ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ (κατώτερα πληρώματα μηχανής) και ΠΕΝΕΝ (ναύτες).

Σε υψηλούς τόνους τής απάντησε μέσω του Real FM 97,8 ο υπουργός Ναυτιλίας, υπογραμμίζοντας ότι «έχουμε κράτος δικαίου, όχι καφενείο φίλων και γνωστών» και ότι «η ανθρωπιά δεν είναι άλλοθι για συγκάλυψη». Ο Β. Κικίλιας, μεταξύ άλλων, παρατήρησε πως ο ηλικιωμένος «θα μπορούσε και να έχει τραυματιστεί θανάσιμα» και πως «δεν μπορεί να ζητεί κανείς να κάνουμε ότι δεν συνέβη τίποτε για λόγους ανθρωπιάς». Ο υπουργός είπε ακόμα τα εξής: «Διατάχτηκε ΕΔΕ που είναι θεσμική διαδικασία, όχι τιμωρία. Είναι η μόνη οδός για να αποδειχτεί αν υπήρξε παράλειψη ή όχι. Προβλέπεται στον νόμο. Συνιστά καθήκον και προφανώς όχι αλαζονεία. Αλαζονεία θα ήταν το αντίθετο, να μη διερευνηθεί το συμβάν που κατήγγειλε ένας συμπολίτης μας επειδή αφορά κρατικούς υπαλλήλους. Αδυνατώ να αντιληφθώ τη λογική της αποδοχής ξυλοδαρμών ως απλά ένα σύνηθες φαινόμενο. Αυτό, κύριοι, είναι ο νόμος της ζούγκλας. Εχουμε κράτος δικαίου, όχι καφενείο φίλων και γνωστών».

Θέση για την αντιπαράθεση των δύο στελεχών της Ν.Δ. κλήθηκε να πάρει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο οποίος κινήθηκε μεταξύ λεπτών ισορροπιών. «Δεν νομίζω ότι υπάρχει ζήτημα αλαζονείας σε καμία περίπτωση, όμως δεν υπάρχει και καμία διάθεση τιμωρητική ή να αμαυρωθεί η προσφορά ενός επικεφαλής σε μια περιοχή, η οποία δοκιμάστηκε πολύ, ειδικά από τις μεταναστευτικές ροές των τελευταίων μηνών, και σε συνεργασία με τα υπόλοιπα Σώματα Ασφαλείας, αλλά με πρωταγωνιστικό ρόλο των ανθρώπων οι οποίοι εποπτεύουν το Λιμενικό, η χώρα μας κατάφερε και αντιμετώπισε μια πρωτοφανή κρίση» είπε ο Παύλος Μαρινάκης και παρέπεμψε στα αποτελέσματα της ΕΔΕ για το συμβάν.