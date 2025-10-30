Πώς ο λιμενάρχης Χανίων έγινε αντικείμενο σκληρής αντιπαράθεσης Μπακογιάννη - Κικίλια

Συνεχίζονται οι εσωτερικοί τριγμοί εντός της Νέας Δημοκρατίας, αυτή τη φορά με αφορμή την εντολή του υπουργού Ναυτιλίας να απομακρυνθεί ο λιμενάρχης για το περιστατικό βιαιοπραγίας σε γκαράζ πλοίου • Για «αλαζονεία» και «παρορμητικότητα» έκανε λόγο η Μπακογιάννη • Πώς απαντά ο Κικίλιας.

Δύσκολη περίοδος για την κυβέρνηση Μητσοτάκη, καθώς πλέον έχει να αντιμετωπίσει έναν ακόμα «εσωτερικό εμφύλιο», αυτόν που ξέσπασε μεταξύ της βουλεύτριας Χανίων της ΝΔ, Ντόρας Μπακογιάννη και του υπουργού Ναυτιλίας, Βασίλη Κικίλια.

Ειδικότερα, η απόφαση του Β. Κικίλια να βγει σε διαθεσιμότητα ο λιμενάρχης Χανίων μέχρι να ολοκληρωθεί η ΕΔΕ για τον ξυλοδαρμό 72χρονου επιβάτη από 36χρονο επιβάτη κατά τον κατάπλου επιβατηγού – οχηματαγωγού πλοίου στο λιμάνι των Χανίων, προκάλεσε τη σφοδρή αντίδραση της Ν. Μπακογιάννη, η οποία τού καταλόγισε «αλαζονική συμπεριφορά» και έκανε λόγο για «άδικη απόφαση».

Μιλώντας στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ, η κ. Μπακογιάννη ανέφερε ότι «Ο Μητσοτάκης δίνει μάχη να παταχθούν φαινόμενα αλαζονείας και εδώ έχουμε ένα τέτοιο φαινόμενο, αδικεί μία ολόκληρη κυβέρνηση» και συνέχισε λέγοντας ότι: «Η εξουσία ασκείται με ανθρωπιά και αξιοπρέπεια και όχι με διατάσσομεν», πλέκοντας το εγκώμιο του λιμενάρχη που έθεσε σε διαθεσιμότητα ο Βασίλης Κικίλιας.

Ο υπουργός τοποθετήθηκε για το ζήτημα, ξεκαθαρίζοντας τη θέση του, απαντώντας ωστόσο σε υψηλούς τόνους στην επίθεση της Ν. Μπακογιάννη.

«Ένας ηλικιωμένος άνθρωπος έχει γρονθοκοπηθεί σε ένα πλοίο στο λιμάνι των Χανίων. Θα μπορούσε να τραυματιστεί θανάσιμα. Υποβλήθηκε μήνυση από τον παθόντα. Δεν μπορεί να ζητά κανείς να κάνουμε ότι δεν συνέβη τίποτε "για λόγους ανθρωπιάς". Η ανθρωπιά δεν είναι άλλοθι για συγκάλυψη. Διατάχθηκε ΕΔΕ που είναι θεσμική διαδικασία, όχι τιμωρία», ανέφερε ο υπουργός Ναυτιλίας και συνέχισε την επίθεση αναφέροντας:

«Αδυνατώ να αντιληφθώ τη λογική της αποδοχής των ξυλοδαρμών ως απλά ένα σύνηθες φαινόμενο. Αυτός είναι ο νόμος της ζούγκλας. Έχουμε κράτος δικαίου, όχι καφενείο φίλων και γνωστών. Ειδικά για τον Λιμενάρχη Χανίων, είθισται στη διαδικασία μιας ΕΔΕ, να μην παραμένει στη θέση ευθύνης ο διερευνώμενος, για να μην παρακωλύεται η έρευνα».