«Χτύπημα» σε Μητσοτάκη και από τον γερμανικό Τύπο: Δέχεται πιέσεις για ΟΠΕΚΕΠΕ

«Οι υποθέσεις συγκεντρώνονται στην Κρήτη και η οικογένεια Μητσοτάκη θεωρείται ότι έχει μεγάλη επιρροή στο νησί», αναφέρει το γερμανικό Stern.

«Στα μανταλάκια» κρεμάει και ο γερμανικός Τύπος, μέσω ρεπορτάζ του Stern, τον Έλληνα πρωθυπουργό σχετικά με το σκάνδαλο μεγατόνων του ΟΠΕΚΕΠΕ. Μάλιστα, σχολιάζει χαρακτηριστικά ότι εξαιτίας του ότι οι υποθέσεις απάτης για τις αγροτικές επιδοτήσεις συγκεντρώνονται στην Κρήτη, ο Κυριάκος Μητσοτάκης δέχεται «μεγάλες πιέσεις», καθώς η οικογένειά του «θεωρείται ότι έχει μεγάλη επιρροή στο νησί».

Ειδικότερα, το γερμανικό μέσο όπως μεταφέρει η Deutsche Welle, αναφέρει: «Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία διερευνά εκτεταμένη απάτη με αγροτικές επιδοτήσεις στην Ελλάδα. Φέρεται να πρόκειται για περισσότερα από 19,6 εκατομμύρια ευρώ και να εμπλέκονται εκατοντάδες ύποπτοι. Συνολικά 37 άτομα συνελήφθησαν την περασμένη εβδομάδα, οι οποίοι είναι ύποπτοι για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, απάτη, πλαστογραφία και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος».

«Εδώ και χρόνια φέρεται να έχουν δηλώσει βοσκοτόπια και άλλες εκτάσεις που δεν τους ανήκαν και κάποιες από τις οποίες δεν χρησιμοποιήθηκαν καν για αγροτικούς σκοπούς, για να λάβουν αγροτικές επιδοτήσεις από την ΕΕ. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία οι περισσότεροι από τους υπόπτους δεν είχαν καμία σχέση με τη γεωργία» σημειώνει στη συνέχεια.

«Μεγάλες πιέσεις στον Μητσοτάκη»

Και το δημοσίευμα συνεχίζει: «Το σκάνδαλο διαφθοράς προέρχεται από μια αλλαγή στους κανονισμούς της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής της ΕΕ το 2014. Έκτοτε, οι επιδοτήσεις έχουν καταβληθεί σε μεγάλο βαθμό σε σχέση με τις καλλιεργούμενες εκτάσεις. Στην Ελλάδα, ωστόσο, πολλές ιδιοκτησίες ήταν ασαφείς εκείνη την εποχή και τα κτηματολόγια ήταν ελλιπή. Ως εκ τούτου, οι αγρότες μπορούσαν να δηλώσουν τη γη ως δική τους, για να λάβουν επιδοτήσεις. Σύμφωνα με τις ανακριτικές αρχές αρκετοί άνθρωποι με πολιτικές διασυνδέσεις έσπευσαν να αρπάξουν τα κεφάλαια των Βρυξελλών».

Τέλος, καταλήγει ότι «ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης δέχεται μεγάλες πιέσεις λόγω του σκανδάλου, διότι σύμφωνα με τις έρευνες οι υποθέσεις απάτης συγκεντρώνονται στην Κρήτη και η οικογένεια Μητσοτάκη θεωρείται ότι έχει μεγάλη επιρροή στο νησί», σημειώνεται χαρακτηριστικά.