Η κυβέρνηση ψάχνει για την «κολυμβήθρα του Σιλωάμ»

Μεσούσης της εξεταστικής επιτροπής για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και των συνεχών αποκαλύψεων για το φαγοπότι με τις επιδοτήσεις, αλλά και εν μέσω αναβρασμού του αγροτοκτηνοτροφικού κόσμου με τα πρώτα μπλόκα να κάνουν χθες την εμφάνισή τους στην Κρήτη, η κυβέρνηση ποντάρει σε γραμμή εξυγίανσης για να κατευνάσει την κοινωνική οργή.

Στη χθεσινή συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου, όπου συζητήθηκαν οι νομοθετικές πρωτοβουλίες για τη μεταρρύθμιση του Εθνικού Οργανισμού Πληρωμών και τη μετάβαση από τον Οργανισμό Πληρωμών & Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού & Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ) στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), ο πρωθυπουργός τόνισε πως «είναι ειλημμένη πολιτική απόφαση της κυβέρνησης να μπει ένα τέλος στην ανομία και να κάνουμε μια καινούργια αρχή σε αυτόν τον τόσο κρίσιμο τομέα της κατανομής των ευρωπαϊκών ενισχύσεων στους αγρότες και τους κτηνοτρόφους μας». Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε λόγο για «εξαιρετικά δύσκολη άσκηση» και την «πιο δύσκολη μεταρρύθμιση» που θυμάται, καθώς όπως είπε πρόκειται για «πολύπλοκη διαδικασία, γιατί πρέπει να αλλάξει εν κινήσει ένα άρρωστο σύστημα και ταυτόχρονα να μη διακινδυνεύσουν οι πληρωμές».

Πιέσεις

Ειδικά για τις πληρωμές που πάνε πίσω κατά περίπου δύο μήνες, ο πρωθυπουργός εξέφρασε την πεποίθηση ότι «η συνολική κατάσταση θα έχει εξομαλυνθεί έως τα τέλη αυτού του έτους». Και καθώς οι πιέσεις που δέχονται οι βουλευτές στις περιφέρειές τους είναι αφόρητες όσο και δικαιολογημένες, ο πρωθυπουργός ζήτησε τη στήριξη όλων των μελών του υπουργικού συμβουλίου και ειδικά όσων εκλέγονται στην περιφέρεια.

Σε μια προσπάθεια να δικαιολογήσει τις καθυστερήσεις είπε ακόμα πως στην κυβέρνηση ήξεραν καλά ότι «μια τόσο μεγάλη μεταρρύθμιση», εν κινήσει μάλιστα, «θα προκαλούσε και αστοχίες και καθυστερήσεις» και ότι προτεραιότητα παραμένει «να επιταχυνθεί η καταβολή των αποζημιώσεων σε όσους πραγματικά τις δικαιούνται». Μίλησε μάλιστα για μια «καινούργια εποχή διαφάνειας και αξιοπιστίας στη διαχείριση των ευρωπαϊκών πόρων» και έναν «νέο κόσμο διαφάνειας και διαλειτουργικότητας» στον οποίο τα ΚΥΔ, πολλά από τα οποία πρωταγωνίστησαν στο σκάνδαλο των επιδοτήσεων, «σίγουρα δεν θα έχουν τον ίδιο ρόλο». Οπως είπε, στόχος είναι να λειτουργούν τα πληροφορικά συστήματα του Δημοσίου και χαρακτήρισε «περιττό» τον ρόλο των μεσαζόντων.

Από τη σχετική ανακοίνωση του υπουργικού συμβουλίου δεν γίναμε πάντως ιδιαίτερα σοφότεροι ως προς το τι ακριβώς θα προβλέπει η διάταξη για την ενσωμάτωση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ πέραν της περιγραφής ενός γενικού πλαισίου που βασίζεται σε πέντε πυλώνες και της δέσμευσης πως στόχος είναι η μετάβαση να υλοποιηθεί την 1η Ιανουαρίου 2026. Σύμφωνα με πληροφορίες, το σχετικό νομοσχέδιο αναμένεται να παρουσιαστεί τις επόμενες ημέρες, καθώς θα πρέπει να ψηφιστεί μέχρι τα Χριστούγεννα. Κομβικό ερώτημα είναι το αν θα αλλάξει ο ιδρυτικός νόμος της ΑΑΔΕ και αν θα πάψει να είναι μόνο ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων.

Οι πέντε πυλώνες

Πιο αναλυτικά, ο πρώτος πυλώνας του νομοσχεδίου αφορά τη μεταφορά της Διαπίστευσης του Εθνικού Οργανισμού Πληρωμών από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ και, παράλληλα, όλων των αρμοδιοτήτων του οργανισμού πληρωμών όπως προβλέπονται από την ενωσιακή νομοθεσία. Ο δεύτερος πυλώνας προβλέπει την εφαρμογή του μοντέλου της οιονεί καθολικής διαδοχής σε δικαιώματα και υποχρεώσεις μεταξύ των δύο οντοτήτων. Ο τρίτος πυλώνας προβλέπει την οργανωτική ενσωμάτωση και προσαρμογή όλων των υποδομών πληρωμών και ελέγχου με σκοπό την πλήρη ανάληψη της διαχείρισης των δύο ευρωπαϊκών ταμείων: του ΕΓΤΕΕ (Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων) και του ΕΓΤΑΑ (Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης). Ο τέταρτος πυλώνας προβλέπει χαρτογράφηση και αξιολόγηση των διαδικασιών και του προσωπικού του ΟΠΕΚΕΠΕ από ανεξάρτητο εξωτερικό φορέα, υπό την εποπτεία της ΑΑΔΕ και ενσωμάτωση/απορρόφησή τους στην ΑΑΔΕ και ο πέμπτος την πλήρη ανάληψη του ρόλου του Οργανισμού Πληρωμών από την ΑΑΔΕ, με εγγυημένη επιχειρησιακή συνέχεια και σταθερότητα.

Από την κυβέρνηση επισημαίνεται ότι η μεταρρύθμιση εντάσσεται στο πλαίσιο του Σχεδίου Δράσης (ActionPlan), το οποίο έχει εκπονηθεί σε συνεργασία με τις ευρωπαϊκές υπηρεσίες και αποσκοπεί στην αποκατάσταση της λειτουργικής και θεσμικής συμμόρφωσης της χώρας. Από την πλευρά της Κομισιόν χθες επισημάνθηκε εκ νέου πως οι ελληνικές αρχές έχουν προθεσμία έως τις 4 Νοεμβρίου για να επανέλθουν με ένα αναθεωρημένο σχέδιο δράσης και ότι η Επιτροπή αναμένει τώρα την απάντηση από τις ελληνικές αρχές. «Εν τω μεταξύ, υπάρχουν εποικοδομητικές επαφές μεταξύ των δύο πλευρών και μέχρι στιγμής οι ελληνικές αρχές έχουν συμμορφωθεί με όσα έχει ζητήσει η Επιτροπή διαδικαστικά και δεν υπάρχει λόγος να πιστεύουμε ότι αυτό θα ήταν διαφορετικό σε αυτή την περίπτωση», τόνισε εκπρόσωπος της Κομισιόν.

Επιμένουν διχαστικά

Στο μεταξύ η κυβέρνηση επιμένει στη λογική του διχασμού, την οποία κατά τα άλλα επιρρίπτει στην αντιπολίτευση, με αφορμή την αντιδημοκρατική τροπολογία για το μνημείο του Αγνωστου Στρατιώτη. Με αφορμή τις παρελάσεις για την 28η Οκτωβρίου, ο πρωθυπουργός μίλησε στο υπουργικό συμβούλιο για «θετικό κλίμα» και πολύ κόσμο, κάτι που κατά τη γνώμη του αποτελεί ίσως την «καλύτερη απάντηση την οποία δίνουν οι ίδιοι οι πολίτες, που νομίζω στην πράξη γυρνούν την πλάτη τους στην τοξικότητα και τη μιζέρια που επιμένουν να διακινούν ορισμένοι».

Απαντώντας στην κριτική του ΠΑΣΟΚ και ειδικά στη δέσμευση περί κατάργησης της τροπολογίας, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος χαρακτήρισε «υπερβολικό» ότι η κυβέρνηση είναι αυτή που καλλιεργεί την τοξικότητα και έκανε λόγο για «φοβερή αντίφαση» της αξιωματικής αντιπολίτευσης. «Το ΠΑΣΟΚ δεν είπε αχρείαστη στη Βουλή την τροπολογία. Την είπε αντισυνταγματική, την καταψήφισε. Δηλαδή, ή κάτι είναι περιττό, που δεν είναι περιττό, αλλά εν πάση περιπτώσει, ή το λες αντισυνταγματικό, το καταγγέλλεις και το καταψηφίζεις». Κυβερνητικές πηγές σχολίαζαν ακολούθως πως «το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται σε πλήρη σύγχυση».

Ειρωνείες

Με χλευαστικό σχεδόν τρόπο αναφέρθηκαν δε και στους αλληλέγγυους του κινήματος των Τεμπών και της ομάδας «Μέχρι Τέλους» που κάθε μέρα βρίσκονται στο Σύνταγμα αψηφώντας τις χουντικής έμπνευσης απαγορεύσεις. «Τσιγαράκι, κιθάρα, μια χαρά σε υπαίθριο χώρο, όχι στον Αγνωστο Στρατιώτη, εκεί που τιμούμε τους ήρωες του έθνους. Η αστυνομία δεν θα τους κάνει τη χάρη, πετυχαίνουμε την εφαρμογή της τροπολογίας», σχολίασε ο Π. Μαρινάκης (ΣΚΑΪ), ενώ κυβερνητικά στελέχη έκαναν λόγο για «οργανοπαίκτες στον ιερό αυτό χώρο» κατά την απάντηση που έδωσαν στο ΠΑΣΟΚ για να υπερασπιστούν την τροπολογία.