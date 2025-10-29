Σόου «ενότητας» μετά τις ηχηρές διαφωνίες

Το «όραμα» Δένδια για τους θεσμούς • Τα «αλληλοκαρφώματα» για τον Άγνωστο Στρατιώτη • Ρητορική υπερεξοπλισμών και «εθνικών απειλών» από Μητσοτάκη • Πολλές παρουσίες και εκκωφαντικές απουσίες

Ύστατη προσπάθεια του Μαξίμου για τη δημιουργία κλίματος «ενότητας» και «ηρεμίας» στο κυβερνητικό στρατόπεδο. Αλλά οι ομιλίες Μητσοτάκη και Δένδια, στα αποκαλυπτήρια της πρόσοψης του υπουργείου Άμυνας φανέρωσαν ξανά την εσωκομματική αντιπαράθεση που «σιγοκαίει» μεταξύ των δύο ανδρών.

Ο πρωθυπουργός και ο υπουργός έφτασαν μαζί στο πεντάγωνο, δίνοντας μία «επικοινωνιακή απάντηση» στα σενάρια που μιλούν για οριστική ρήξη στις σχέσεις τους και «ψυχροπολεμικό» κλίμα εντός της κυβέρνησης, με αφορμή τα Τέμπη, τον Άγνωστο Στρατιώτη, τα ελληνοτουρκικά, τα εξοπλιστικά, το πρόγραμμα SAFE.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης φορούσε μάσκα καθώς νοσεί από κορονοϊό, κάθισε δίπλα στον Νίκο Δένδια και φάνηκε πως συζητούσαν σε καλό κλίμα. Λίγα μέτρα από την φαντασμαγορική εκδήλωση, οι αστυνομικές δυνάμεις απωθούσαν στρατιωτικούς εν ενεργεία και εν αποστρατεία που διαδήλωναν ενάντια στο νέο σχεδιασμό για τις ένοπλες δυνάμεις που προωθεί το υπουργείο.

Πρώτα, μίλησε ο Νίκος Δένδιας, ο οποίος προανήγγειλε ότι σύντομα θα γίνει διεθνής διαγωνισμός για «την ανάδειξη του μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη και του ρόλου του ως σημείου εθνικής ενότητας και αναφοράς στον άγνωστο νεκρό των πολέμων της Ελλάδας», λίγες ημέρες μετά την (ν)τροπολογία της κυβέρνησης που αφαίρεσε αρμοδιότητες από τον δήμο Αθηναίων και τις ανέθεσε στο υπουργείο Άμυνας - επιλογή που πολλοί ερμήνευσαν ως... εκδικητική απάντηση στις πρόσφατες θετικές δηλώσεις Δένδια για τον αγώνα του Πάνου Ρούτσι.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εν συνεχεία χαρακτήρισε «τιμητικό καθήκον για το υπουργείο Άμυνας να φροντίζει κάθε τοπόσημο που συνδέεται με τους ήρωες μας, με πρώτο το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη που θα αποκτήσει τη νέα μορφή που του αξίζει, υπηρετώντας πρώτα και πάνω από όλα την ενότητα του λαού μας».

«Οι θεσμοί πρέπει να είναι διαυγείς»

Ο υπουργός Άμυνας όμως δεν περιορίστηκε στα αποκαλυπτήρια της νέας πρόσοψης του υπουργείου, αλλά κατέθεσε ιδεολογική πλατφόρμα μιλώντας για την «ατζέντα φιλόδοξου εκσυγχρονισμού» και το «υγιές φιλελεύθερο ενάρετο υπόδειγμα». «Η μετάβαση στη νέα εποχή αποτελεί αναγκαία συνθήκη για την ελευθερία και την ευημερία της Ελλάδας», τόνισε ο υπουργός αναφερόμενος στις αλλαγές της «Ατζέντας 2030» στις ένοπλες δυνάμεις που υλοποιούνται.

«Οφείλουμε να ξεπεράσουμε την κουλτούρα του στατικού. Να επέμβουμε όποτε απαιτείται και να κωδικοποιήσουμε τους τρόπους της επέμβασης, ώστε να καταστούν αντιληπτοί από τους πολίτες. Οι συμβολισμοί πρέπει να συμπαρασύρουν τους συμπολίτες μας για να κατανοήσουν ότι ο κόσμος γύρω μας έχει οριστικά αλλάξει», πρόσθεσε ο υπουργός περιγράφοντας το όραμά του για την επόμενη ημέρα.

«Οι θεσμοί πρέπει να εκφράζουν τον πολιτισμό της γεωγραφικής περιοχής που λέγεται Ελλάδα», συμπλήρωσε με αφορμή του έργο του γλύπτη Κώστα Βαρώτσου στο υπουργείο. «Στις δημοκρατίες οι θεσμοί πρέπει να είναι διαυγείς όπως, η διαύγεια του γυαλιού και θωρακισμένοι όπως η επιφάνεια του μετάλλου. Πρέπει να διαθέτουν οι θεσμοί ουσιαστική διάρθρωση σε βάθος, όπως και οι μεταρρυθμίσεις πρέπει να είναι βαθιές», σχολίασε χαρακτηριστικά προκαλώντας... πολλαπλούς πολιτικούς συνειρμούς. «Προσπαθήσαμε να ανοίξουμε ένα παράθυρο στο μέλλον», πρόσθεσε αναφερόμενος συμβολικά στη νέα πρόσοψη του κτιρίου.

«Οι εικόνες δεν είναι ουδέτερες, τροφοδοτούν συνειδήσεις και αντιλήψεις, ιδιαίτερα των νέων Ελλήνων [...] Εξίσου αναγκαία είναι η διάσωση και προβολή της ελληνικής ταυτότητας, της διαφορετικότητας και της ιστορίας μας. Η νέα όψη του ΥΕΘΑ αντανακλά την αδιάκοπη συνέχεια του ελληνισμού, την ιστορία του και την πορεία του προς το μέλλον. Είναι μήνυμα της εθνικής μας ενότητας. Μήνυμα ότι οι Έλληνες δεν επαναπαυόμαστε σε αγκυλώσεις», πρόσθεσε σε άλλο σημείο ο υπουργός.

Υπερεξοπλισμοί και «εθνικές απειλές»

Από τη δική του πλευρά, ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στο «πιο φιλόδοξο πρόγραμμα εκσυγχρονισμού των ενόπλων δυνάμεων στην ιστορία τους», θυμίζοντας το θηριώδες πρόγραμμα εξοπλισμών 28 δισ. ευρώ για τα επόμενα 12 χρόνια.

Παράλληλα, ο πρωθυπουργός ισχυρίστηκε πως με Rafale, F-16 και... μελλοντικά F-35 η ελληνική αεροπορία «εξασφαλίζει πια στρατηγική αεροπορική υπεροχή, προβάλλοντας αποτρεπτική ισχύ σε όλη την περιοχή». Το σχόλιο αυτό έρχεται λίγο μετά την αγορά Eurofighter από την Τουρκία και τις διαπραγματεύσεις Τραμπ - Ερντογάν στον Λευκό Οίκο που φανέρωσαν πως ο γείτονας είναι κάθε άλλο παρά «απομονωμένος».

«Η εθνική άμυνα βαδίζει έτσι στην επόμενη ημέρα ως η άλλη όψη της διπλωματικής μας ασπίδας και ανταποκρινόμενη σε επίκαιρα στοιχήματα όπως το μεταναστευτικό και οι φυσικές καταστροφές», πρόσθεσε ο πρωθυπουργός αντιμετωπίζοντας -για μία ακόμη φορά- το προσφυγικό - μεταναστευτικό ως «εθνική απειλή», ρητορική ακροδεξιά που παραπέμπει σε ακροδεξιές πολιτικές... Τραμπ και Όρμπαν.

«Εσείς βρίσκεστε στο κέντρο του πατριωτισμού της ευθύνης και του αποτελέσματος που υπηρετεί αυτή η κυβέρνηση», σχολίασε χαρακτηριστικά ο Κ. Μητσοτάκης απευθυνόμενος στα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων. «Ίσως η μεγαλύτερη ένδειξη επιτυχίας της οικονομικής μας πολιτική είναι ότι η χώρα μπορεί να δαπανά άνω του 3% του ΑΕΠ για την άμυνα», πρόσθεσε σε πανηγυρικό κλίμα.

Παρόντες στην εκδήλωση ο ΠτΔ Κωνσταντίνος Τασούλας, ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, δεκάδες υπουργοί και υφυπουργοί, «γαλάζιοι» βουλευτές και στελέχη του κόμματος, αλλά και η Όλγα Γεροβασίλη, ο Χάρης Δούκας, ο Ευάγγελος Βενιζέλος, ο Πάνος Καμμένος, ο Ευάγγελος Αποστολάκης, ο Κώστας Μπάρκας.

Ηχηρά απόντες ο Κώστας Καραμανλής, ο Αντώνης Σαμαράς και ο Προκόπης Παυλόπουλος.

Η αναβάθμιση του πενταγώνου δεν περιορίζεται στην εξωτερική όψη, αλλά έχουν δρομολογηθεί έργα για την ενεργειακή αναβάθμιση, την επέκταση της βιοκλιματικής πρόσοψης και την ανακαίνιση των εσωτερικών χώρων εργασίας.

Η χρηματοδότηση του έργου αποτελεί δωρεά της εταιρείας METLEN Energy & Metals.