Προκαλούν για να συσπειρώσουν τους ακραίους

Η κυβέρνηση στοχεύει στα ακροδεξιά τμήματα της κοινωνίας • Χλευάζουν τις κινητοποιήσεις των νέων για τα Τέμπη • Ψάχνουν ξανά ευθύνες σε... άλλες κυβερνήσεις

Ασταμάτητες οι κυβερνητικές προκλήσεις για το έγκλημα στα Τέμπη και τη χουντική τροπολογία απαγορεύσεων στον Άγνωστο Στρατιώτη.

Με τρομερό θράσος ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης λοιδόρησε τους φοιτητές που καθαρίζουν το άτυπο μνημείο των νεκρών για τα Τέμπη και στήριξαν τον δίκαιο αγώνα του Πάνου Ρούτσι. Αντίστοιχα, η βουλεύτρια της ΝΔ Σοφία Βούλτεψη πέταξε το μπαλάκι των ευθυνών για το πολύνεκρο έγκλημα... στον ΣΥΡΙΖΑ.

«Τσιγαράκι, κιθάρα μια χαρά σε υπαίθριο χώρο όχι στον Άγνωστο Στρατιώτη εκεί που τιμούμε τους ήρωες του έθνους. Η αστυνομία δεν θα τους κάνει τη χάρη, πετυχαίνουμε την εφαρμογή της τροπολογίας», σχολίασε το πρωί ο Π. Μαρινάκης στον ΣΚΑΪ. «Θα έπρεπε να μην υπάρχουν πολίτες και αναφέρομαι σε πολιτικές δυνάμεις που κάνουν επαναστατική γυμναστική ή παίζουν κιθάρες ή να ανάβουν τσιγάρα εκεί που τιμούμε όσους θυσιάστηκαν για να είμαστε ελεύθεροι», πρόσθεσε.

Μιλώντας στην ΕΡΤ και διακόπτοντας την εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, η Σοφία Βούλτεψη σχολίασε για το έγκλημα των Τεμπών: «Aπό την Ελλάδα πέθαναν τα παιδιά ή από τότε που πουλήσατε την ΤΡΑΙΝΟΣΕ στη Hellenic Train;»

«Δηλαδή εμείς τους σκοτώσαμε τους ανθρώπους; Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν πούλησε την ΤΡΑΙΝΟΣΕ στη Hellenic Train για 45 εκατομμύρια; Ξεπουλήσατε την ΤΡΑΙΝΟΣΕ και μιλάτε κιόλας», είπε η πρώην υφυπουργός.

Αντίδραση ΣΥΡΙΖΑ: Mνημείο αθλιότητας και τοξικότητας

Ο ΣΥΡΙΖΑ χαρακτηρίζει τις δηλώσεις της Βούλτεψη ως «μνημείο αθλιότητας αλλά και τοξικότητας» και τονίζει για τα κυβερνητικά στελέχη πως «όσα ψέματα, λάσπη και συκοφαντίες κι αν εκτοξεύσουν, η δικαιοσύνη θα αποδοθεί».

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Οι σημερινές δηλώσεις της βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Σοφίας Βούλτεψη, στον τηλεοπτικό σταθμό Ertnews συνιστούν μνημείο αθλιότητας αλλά και τοξικότητας.

Η κ. Βούλτεψη ξεπέρασε ακόμα και τον εαυτό της αφού έφτασε στο σημείο να ισχυριστεί πως ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ευθύνεται για τους νεκρούς των Τεμπών! Είχε μάλιστα το θράσος να επιχειρήσει να… τεκμηριώσει την αθλιότητά της λέγοντας πως για το δυστύχημα ευθύνεται η πώληση του μεταφορικού έργου στην Ιταλική εταιρεία, τη στιγμή που το σιδηροδρομικό δίκτυο έχει παραμείνει υπό τον έλεγχο και την ιδιοκτησία του Δημοσίου. Κι όλα αυτά για ένα τραγικό γεγονός που συνέβη ενώ το κόμμα της κυβερνούσε ήδη τέσσερα χρόνια.

Ωστόσο, το συγκεκριμένο περιστατικό δεν αποτελεί κεραυνό εν αιθρία, αφού η ίδια η κυβέρνηση και το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, προκειμένου να αποποιηθούν τις ευθύνες τους για το έγκλημα των Τεμπών, έχουν κάνει ό,τι περνάει από το χέρι τους για να μπαζωθεί η αλήθεια.

Δεν πρόκειται να τους περάσει. Όσα ψέματα, λάσπη και συκοφαντίες κι αν εκτοξεύσουν, η δικαιοσύνη θα αποδοθεί.

Συμφωνεί ο κ. Μαρινάκης και η κ. Σδούκου με την κ. Βούλτεψη ότι δηλαδή «ο ΣΥΡΙΖΑ ευθύνεται για τους νεκρούς των Τεμπών»;

