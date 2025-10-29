Ο Μητσοτάκης «στην έδρα» του Δένδια

Με κορονοϊό ο πρωθυπουργός, θα παραστεί κανονικά στο υπουργείο Άμυνας • Μέσω τηλεδιάσκεψης το υπουργικό • Η «καυτή πατάτα» των σχέσεων με τον υπουργό Άμυνας

Στα ανοιχτά εσωτερικά μέτωπα επικεντρώνεται ο πρωθυπουργός και το επιτελείο του, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να ετοιμάζεται, σήμερα, να δώσει το «παρών» σε εκδήλωση για τα εγκαίνια της νέας πρόσοψης του υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

Όπως έγινε γνωστό, ο πρωθυπουργός ασθενεί με κορονοϊό, ωστόσο θα πάει κανονικά στη συγκεκριμένη εκδήλωση, παρότι η σημερινή συνεδρίαση του υπουργικού θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη.

Αυτό δείχνει και την «επιθυμία» του Κ. Μητσοτάκη να εμφανιστεί «μέσα στην έδρα» του Νίκου Δένδια, σε μια περίοδο που οι σχέσεις τους είναι εξαιρετικά τεταμένες, μετά από τη διαφοροποίηση του Νίκου Δένδια και την απόπειρα του Μαξίμου να κάνει ντρίμπλα στον υπουργό Άμυνας φέρνοντας την χουντικής εμπνεύσεως τροπολογία για τον Άγνωστο Στρατιώτη και πετώντας του το μπαλάκι των ευθυνών.

Είναι ξεκάθαρο πως γίνεται προσπάθεια να πέσουν οι τόνοι, έστω και για το «θεαθήναι», ενώ με ξεχωριστό ενδιαφέρον αναμένονται οι τοποθετήσεις των δύο πολιτικών.

Σημειώνεται ότι στη σημερινή εκδήλωση, όπως αναφέρει σε σημερινό της ρεπορτάζ η «Εφ.Συν.», δεν θα δώσουν το «παρών» οι δύο πρώην πρωθυπουργοί και πρώην πρόεδροι της Ν.Δ., Αντώνης Σαμαράς και Κώστας Καραμανλής. Παράλληλα, ούτε ο πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας, Προκόπης Παυλόπουλος αναμένεται να παραστεί.

Το Μαξίμου, εξάλλου, θέλησε ήδη από χθες με αφορμή τους εορτασμούς για την 28η Οκτωβρίου να εκπέμπει μια εικόνα «σύγκλισης» ανάμεσα στον πρωθυπουργό και τον υπουργό Άμυνας, μετά τις εκρηκτικές συνθήκες των τελευταίων εβδομάδων.

Στην προσπάθεια αυτή εντάσσονται και οι σημερινές δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου στην τηλεόραση του ΣΚΑΙ, με τον Παύλο Μαρινάκη να ισχυρίζεται ότι οι σχέσεις Μητσοτάκη - Δένδια «βρίσκονται στο καλύτερο σημείο, γιατί πολύ απλά ο κ. Δένδιας είναι στην πρώτη γραμμή των κυβερνητικών πολιτικών στην εξωτερική πολιτική και την άμυνα τα τελευταία 6 χρόνια. Η πολιτική είναι πολιτικές και αποτέλεσμα δεν είναι αοριστολογία και φήμες».