«Μπηχτή» περί εξωτερικής πολιτικής στο εορταστικό μήνυμα Σαμαρά

Έμμεση αναφορά στον τρόπο με τον οποίο η κυβέρνηση επιλέγει να αντιμετωπίσει τους διεθνείς συσχετισμούς δύναμης

Μια ήπια αλλά σαφή αιχμή ενάντια στην εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης και συγκεκριμένα στον τρόπο με τον οποίο εκείνη επιλέγει να αντιμετωπίσει τους διεθνείς συσχετισμούς δύναμης, περιείχε το εορταστικό μήνυμα το οποίο απηύθυνε από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, στο πλαίσιο του διαρκούς και πλέον οριακά αγεφύρωτου χάσματός του με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Αναφερόμενος στην επέτειο συμπλήρωσης 85 ετών από το θαρραλέο «Όχι» του ελληνικού λαού ενάντια στον ιταλικό φασισμό στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, ο κ. Σαμαράς έκανε λόγο για «Όχι στην υποταγή», υποστήριξε ότι τότε ο λαός «Δεν υπολόγισε "διεθνείς συσχετισμούς"» και εξέφρασε την ελπίδα ο σημερινός λαός να φανεί αντάξιος του τότε.

Αναλυτικά η δήλωση του κ. Σαμαρά:

«Πριν 85 χρόνια, ένας ολόκληρος λαός είπε μια μόνο λέξη – που έμεινε στην Ιστορία : ΟΧΙ στην Υποταγή!

Δεν υπολόγισε "διεθνείς συσχετισμούς" κι ας ήταν όλα εναντίον του.

Και πάλεψε επί δέκα χρόνια, πέρασε τα πάνδεινα, μάτωσε, αλλά παρέμεινε όρθιος.

Εκείνο το ΟΧΙ στην Υποταγή, ήταν ΝΑΙ στην Αξιοπρέπεια και στην Ελευθερία!

Γιατί αυτό μάθαμε να κάνουμε.

Κι άλλο δεν ξέρουμε.

Ελπίζω να μην το ξεχάσουμε ποτέ.

Και να φανούμε αντάξιοί του»…