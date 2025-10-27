Δύο ξένοι στην ίδια... παρέλαση

Δύο φορές αναμένεται να παρευρεθούν στο ίδιο μέρος αυτή την εβδομάδα ο πρωθυπουργός και ο υπουργός Εθνικής Αμυνας, που πρωταγωνίστησαν στη δημόσια αντιπαράθεση γύρω από την τροπολογία για την προστασία και τη φροντίδα του μνημείου του Αγνωστου Στρατιώτη, η οποία ανέδειξε το πολιτικό χάσμα και τις διαφορετικές στρατηγικές μεταξύ του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Νίκου Δένδια. Ο πρωθυπουργός και ο υπουργός Εθνικής Αμυνας θα παρακολουθήσουν την καθιερωμένη στρατιωτική παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου στη Θεσσαλονίκη, ενώ την επομένη, 29 του μηνός, ο κ. Μητσοτάκης αναμένεται να παραστεί στα εγκαίνια της νέας πρόσοψης του υπουργείου Εθνικής Αμυνας.

Ολες οι πληροφορίες συγκλίνουν στην εκτίμηση ότι ο πρωθυπουργός θα δώσει το «παρών» στο Πεντάγωνο την ερχόμενη Τετάρτη, ακολουθώντας μια διαφορετική τακτική από εκείνη που είχε τηρήσει στα εγκαίνια της Κιβωτού Εθνικής Μνήμης τον περασμένο Μάρτιο, όταν επέλεξε να συγκαλέσει απογευματινό υπουργικό συμβούλιο προκειμένου να μην παραστεί στα εγκαίνια που είχε διοργανώσει ο υπουργός Εθνικής Αμυνας. Η κοινή παρουσία τους στο υπουργείο Εθνικής Αμυνας επιχειρεί να αμβλύνει τις αρνητικές εντυπώσεις στο εκλογικό σώμα της Ν.Δ. που προκάλεσε η εσωκομματική διαμάχη Μητσοτάκη – Δένδια στο θέμα της επίμαχης τροπολογίας, σε μια χρονική συγκυρία που το κυβερνών κόμμα βρίσκεται σε δημοσκοπική καθίζηση.

Εντούτοις, η βαθιά πολιτική διαιρετική τομή που υπάρχει μεταξύ των δύο ανδρών όχι μόνο δεν κρύβεται αλλά τροφοδοτεί και σενάρια για την επόμενη μέρα στη Ν.Δ. Ο Νίκος Δένδιας, πέραν της ξεκάθαρης διαφοροποίησής του στα εθνικά θέματα και ειδικά στον τρόπο της ελληνοτουρκικής προσέγγισης που επιχειρούν οι Μητσοτάκης και Γεραπετρίτης, ακολουθεί μια διακριτή πορεία σε σχέση με την κυρίαρχη κυβερνητική πολιτική. Εχοντας ήδη θετική αντιμετώπιση από ένα μεγάλο τμήμα των μέσων ενημέρωσης, ο υπουργός Αμυνας «χτίζει» ένα ηγετικό προφίλ, παρουσιάζοντας την υψηλότερη δημοτικότητα στους πολιτικούς.

Την ίδια ώρα, όλες οι δημοσκοπήσεις καταγράφουν σε υψηλό ποσοστό τη δυσαρέσκεια και την απαισιοδοξία των Ελλήνων πολιτών για την πορεία της χώρας. Μάλιστα, στα ποιοτικά χαρακτηριστικά των δημοσκοπήσεων εμφανίζεται ένα ποσοστό των ψηφοφόρων της Ν.Δ. να βρίσκεται ένα βήμα πριν από την έξοδο εξαιτίας της ασκούμενης κυβερνητικής πολιτικής η οποία φέρει το προσωπικό στίγμα του Κυριάκου Μητσοτάκη. Η αντίθεση στην ασκούμενη κυβερνητική πολιτική, όπως εκφράζεται στις μετρήσεις μέσω της πρόθεσης ψήφου, οδηγεί ένα σημαντικό ποσοστό των πολιτών στην επιλογή κομμάτων που δεν έχουν κυβερνήσει, με αποτέλεσμα να διαμορφώνεται η εκτίμηση ότι στις επόμενες εκλογές αναμένεται να προκύψει εννιακομματική ή ακόμη και δεκακομματική Βουλή.

Ο κ. Δένδιας, με χρονικό ορίζοντα την επόμενη εκλογική αναμέτρηση και τις πολιτικές συνθήκες που θα δημιουργήσει, δείχνει διατεθειμένος να αποτελέσει μια άλλη πρόταση που θα εκφράζει μια κοινωνική, φιλελεύθερη πατριωτική πολιτική. Το ενδεχόμενο έλλειψης αυτοδυναμίας εκ των πραγμάτων τροφοδοτεί σενάρια κυβερνήσεων συνεργασίας ή ακόμη και κυβερνήσεων εθνικής ενότητας, αν οι περιστάσεις το επιβάλουν έναντι του κινδύνου της πολιτικής αστάθειας και της ακυβερνησίας. Τα ευρήματα των δημοσκοπήσεων δείχνουν πιθανή πρωτιά της Ν.Δ. στις επόμενες εκλογές, αδυναμία σχηματισμού κεντροαριστερού πόλου και μια αισθητή συντηρητική στροφή του εκλογικού σώματος. Σε αυτή την υπόθεση φαντάζει πιθανός ο σχηματισμός μιας κεντροδεξιάς κυβέρνησης στην οποία όμως η προσωποποίηση της κυβερνητικής πολιτικής στον Κυριάκο Μητσοτάκη καθιστά δύσκολη την επιλογή του ιδίου ως προσώπου κοινής αποδοχής για την πρωθυπουργία. Σε ένα τέτοιο σενάριο ο 65χρονος Κερκυραίος πολιτικός θεωρεί ότι έχει ρόλο.