Ρεσιτάλ υποκρισίας από Γεωργιάδη για Άγνωστο Στρατιώτη

Τι είπε για Δένδια • «Κάναμε λάθος οι "Μένουμε Ευρώπη"» • «Γιατί δεν λέτε για την Marfin» • «Υπάρχει μνημείο στο Γκάζι» • Όλα όσα δήλωσε ο υπουργός Υγείας σχετικά με τη χουντική τροπολογία.

Στρεψοδικίες, υπεκφυγές, υποκρισία, αναδίπλωση και χτυπήματα κάτω από τη μέση συμπυκνώνουν την συνέντευξη του Άδωνι Γεωργιάδη στο OPEN σήμερα το πρωί.

Ο υπουργός Υγείας, κλήθηκε να σχολιάσει τα ευτράπελα που βιώνουμε σε ζωντανή μετάδοση σχετικά με τη χουντική τροπολογία για τον Άγνωστο Στρατιώτη και την στάση του υπουργού Αμύνης, Νίκου Δένδια.

Ο κ. Γεωργιάδης, ανέφερε ότι δεν θα σχολιάσει κάτι διότι ό,τι λέει γίνεται παρεξηγήσιμο, σημειώνοντας «μακριά από μένα τα παραπολιτικά», κατηγορώντας τα ΜΜΕ επί της ουσίας για τις μπηχτές προς τον κ. Δένδια.

Όταν ρωτήθηκε από τους δημοσιογράφους γιατί ήρθε η τροπολογία μετά από 6 χρόνια, υπενθυμίζοντάς του τις γαλάζιες διαμαρτυρίες στο μνημείο, ο κ. Γεωργιάδης προχώρησε σε μια επική κυβίστηση και «απολογία», λέγοντας πως «οι μένουμε Ευρώπη κάναμε λάθος...καλύτερα να μην τη κάναμε (τη διαδήλωση).

Στην συνέχεια, επιχειρώντας να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα, «μαρτύρισε» την ούσια της τροπολογίας, που μόνο η καθαριότητα του μνημείου δεν είναι.

Όπως είχε παραδεχτεί με ωμή κυνικότητα και ο πρωθυπουργός, έτσι και ο υπουργός Υγείας, μπήκε στο «ψητό» και εξέφρασε την δυσανεξία του για τον αγώνα και τη νίκη του Πάνου Ρούτσι για το αδικοχαμένο του παιδί.

«Άλλο η διαμαρτυρία και άλλο η σκηνή και η κατάληψη του χώρου», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Γεωργιάδης, αναδεικνύοντας αυτό που γινόταν διαισθητικά αντιληπτό, ότι η κυβέρνηση θέλει να να σβήσει ότι θυμίζει Τέμπη.

«Πρέπει να εκφράζει το σύνολο του έθνους, αν καταληφθεί μέρος του μνημείου, τότε καταστράφηκε», πρόσθεσε ο υπουργός, προκαλώντας το ερώτημα αν ο κ. Ρούτσι κατέστρεψε το μνημείο με την απεργία πείνας του.

Μετέπειτα ακολουθώντας τη γνωστή επιχειρηματολογική διαδρομή, εκτόξευσε προσβολές προς τους συγγενείς των θυμάτων και επιχείρησε να αποπροσανατολίσει την συζήτηση ανασύροντας την υπόθεση της Marfin.

«Υπάρχει μνημείο στο Γκάζι... γιατί δεν λέτε τίποτα για την Marfin», τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Γεωργιάδης, επισημαίνοντας παράλληλα, πως «έχουν περάσει 15 μέρες και δεν έχει γίνει εκταφή, μου προκαλεί εντύπωση», αφήνοντας σαφείς αιχμές για τον αγώνα του Πάνου Ρούτσι.