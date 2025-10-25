Ρεσιτάλ υποκρισίας από Γεωργιάδη για Άγνωστο Στρατιώτη

Στρεψοδικίες, υπεκφυγές, υποκρισία, αναδίπλωση και χτυπήματα κάτω από τη μέση συμπυκνώνουν την συνέντευξη του Άδωνι Γεωργιάδη στο OPEN σήμερα το πρωί.
Ο υπουργός Υγείας, κλήθηκε να σχολιάσει τα ευτράπελα που βιώνουμε σε ζωντανή μετάδοση σχετικά με τη χουντική τροπολογία για τον Άγνωστο Στρατιώτη και την στάση του υπουργού Αμύνης, Νίκου Δένδια.
Ο κ. Γεωργιάδης, ανέφερε ότι δεν θα σχολιάσει κάτι διότι ό,τι λέει γίνεται παρεξηγήσιμο, σημειώνοντας «μακριά από μένα τα παραπολιτικά», κατηγορώντας τα ΜΜΕ επί της ουσίας για τις μπηχτές προς τον κ. Δένδια.
Όταν ρωτήθηκε από τους δημοσιογράφους γιατί ήρθε η τροπολογία μετά από 6 χρόνια, υπενθυμίζοντάς του τις γαλάζιες διαμαρτυρίες στο μνημείο, ο κ. Γεωργιάδης προχώρησε σε μια επική κυβίστηση και «απολογία», λέγοντας πως «οι μένουμε Ευρώπη κάναμε λάθος...καλύτερα να μην τη κάναμε (τη διαδήλωση).
Στην συνέχεια, επιχειρώντας να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα, «μαρτύρισε» την ούσια της τροπολογίας, που μόνο η καθαριότητα του μνημείου δεν είναι.
Όπως είχε παραδεχτεί με ωμή κυνικότητα και ο πρωθυπουργός, έτσι και ο υπουργός Υγείας, μπήκε στο «ψητό» και εξέφρασε την δυσανεξία του για τον αγώνα και τη νίκη του Πάνου Ρούτσι για το αδικοχαμένο του παιδί.
«Άλλο η διαμαρτυρία και άλλο η σκηνή και η κατάληψη του χώρου», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Γεωργιάδης, αναδεικνύοντας αυτό που γινόταν διαισθητικά αντιληπτό, ότι η κυβέρνηση θέλει να να σβήσει ότι θυμίζει Τέμπη.
«Πρέπει να εκφράζει το σύνολο του έθνους, αν καταληφθεί μέρος του μνημείου, τότε καταστράφηκε», πρόσθεσε ο υπουργός, προκαλώντας το ερώτημα αν ο κ. Ρούτσι κατέστρεψε το μνημείο με την απεργία πείνας του.
Μετέπειτα ακολουθώντας τη γνωστή επιχειρηματολογική διαδρομή, εκτόξευσε προσβολές προς τους συγγενείς των θυμάτων και επιχείρησε να αποπροσανατολίσει την συζήτηση ανασύροντας την υπόθεση της Marfin.
«Υπάρχει μνημείο στο Γκάζι... γιατί δεν λέτε τίποτα για την Marfin», τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Γεωργιάδης, επισημαίνοντας παράλληλα, πως «έχουν περάσει 15 μέρες και δεν έχει γίνει εκταφή, μου προκαλεί εντύπωση», αφήνοντας σαφείς αιχμές για τον αγώνα του Πάνου Ρούτσι.
Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.
Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.
Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.
Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.
Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας