Oι Ανεξάρτητες Αρχές «ακέφαλες», το Μαξίμου ανενόχλητο

Όσο συνεχίζεται η απουσία ηγεσίας στις συνταγματικά κατοχυρωμένες Αρχές, η κυβέρνηση έχει έναν θεσμό λιγότερο να (μην) ελέγχει νομίμως και αρμοδίως τις ενέργειές της

Επιστολή προς τον Πρόεδρο Νικήτα Κακλαμάνη και τη Διάσκεψη Προέδρων, της Βουλής, απέστειλε η Ομοσπονδία Εργαζομένων Ανεξάρτητων Αρχών με προτροπή για άμεσο ορισμό Προέδρων, Αντιπροέδρων και Μελών στις Διοικήσεις των συνταγματικά κατοχυρωμένων Ανεξάρτητων Αρχών, που οι θέσεις τους είναι κενές ή που οι θητείες τους έχουν λήξει.

Η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, η Αρχή Διασφάλισης Απορρήτου των Επικοινωνιών και ο Συνήγορος του Πολίτη παραμένουν πρακτικά ακέφαλες, με τον Χρήστο Ράμμο, τον Κωνσταντίνο Μενουδάκο και τον Ανδρέα Ποττάκη αντίστοιχα, να έχουν αφυπηρετήσει. Στον Συνήγορο του Πολίτη ο κ. Ποττάκης παραμένει στη θέση του μέχρι να επιτευχθεί η απαιτούμενη πλειοψηφία στη Διάσκεψη των Προέδρων για την αντικατάστασή του.

Στο σχετικό δελτίο Τύπου της, η ομοσπονδία αναφέρει: «Η μεγάλη καθυστέρηση που παρατηρείται στον ορισμό των νέων Προέδρων, Αντιπροέδρων και Μελών αποτελεί πλήγμα στη Συνταγματική θεσμική λειτουργία και μειώνει την ανεξαρτησία και το κύρος των Αρχών. Σε ορισμένες περιπτώσεις δύναται να θέσει το έργο τους υπό αμφισβήτηση ως προς την τυπική του ισχύ, καθώς οι αποφάσεις που λαμβάνονται έχουν τον κίνδυνο της μελλοντικής ακύρωσής τους από τα Διοικητικά Δικαστήρια. Με αυτό τον τρόπο το έργο των Αρχών συνεχώς υποβαθμίζεται. Συνεπώς, η άμεση επιλογή των νέων Προέδρων, Αντιπροέδρων και Μελών καθίσταται προτεραιότητα υψίστης σπουδαιότητας για τη νόμιμη και εύρυθμη λειτουργία τους.

Θετικό βήμα στην κατεύθυνση της άμεσης επιλογής αποτελεί η πρόσφατη πρόσκληση του Προέδρου της Βουλής για την εκδήλωση ενδιαφέροντος για την πλήρωση της θέσης των επικεφαλής συνταγματικά κατοχυρωμένων Ανεξαρτήτων Αρχών.

Ζητήσαμε από τον Πρόεδρο της Βουλής και τα κόμματα να λάβουν όλες τις απαραίτητες πρωτοβουλίες ώστε να προχωρήσουν και να ολοκληρωθούν άμεσα οι διαδικασίες επιλογής των Προέδρων, Αντιπροέδρων και των Μελών, στις Αρχές που η θέση τους είναι κενή ή που η θητεία τους έχει λήξει».

Μια υποστελέχωση που συμφέρει την κυβέρνηση

Οι Ανεξάρτητες Αρχές, που εμφανίστηκαν στην ελληνική έννομη τάξη από τη δεκαετία του 1980, είναι μορφώματα με ενδο-διοικητική ανεξαρτησία. Αποστολή τους είναι είτε η ρύθμιση της άσκησης ενός συνταγματικού δικαιώματος, είτε η ρύθμιση μιας οικονομικής, κατά κανόνα, δραστηριότητας που συνιστά αγορά απελευθερωμένης δημόσιας υπηρεσίας υπό λειτουργική έννοια.

Ακριβώς λόγω της φερώνυμης ανεξαρτησίας τους και από τις τρεις αρχές της πολιτείας -κυβέρνηση, βουλή και δικαιοσύνη- λειτουργούν έμμεσα ως ένας παρατηρητης και εγγυητής, της συμμόρφωσής τους με την υποχρέωσή τους να μην υπερβαίνουν τα όρια των αρμοδιοτήτων τους και να ενεργούν νόμιμα και δίκαια.

Όσο επικρατούν σε αυτές, οι συνθήκες τις οποίες περιγράφουν οι εργαζόμενοι στην επιστολή τους, η κυβέρνηση έχει έναν θεσμό λιγότερο, να ελέγχει νομίμως και αρμοδίως, τις ενέργειές της.

Οι παρεμβάσεις Ανδρουλάκη και το αποτέλεσμα

Η πρωτοβουλία Κακλαμάνη για την έκδοση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, στην οποία αναφέρονται στην επιστολή τους οι εργαζόμενοι, ήρθε ως απάντηση σε σχετική πρόταση την οποία είχε υποβάλει τον Σεπτέμβριο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Ο κ. Ανδρουλάκης είχε προτείνει: «Προς την κατεύθυνση αυτή σας καλώ, κ. Πρόεδρε -ενόψει μάλιστα και της κάλυψης των κενών θέσεων των προέδρων στις συνταγματικά προβλεπόμενες Ανεξάρτητες Αρχές μετά από διαβούλευση στη Διάσκεψη των Προέδρων και σχετική απόφαση-, να προχωρήσετε σε ανοιχτή πρόσκληση ενδιαφέροντος με περιγραφή των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων, ώστε να ανταποκριθούμε στον τύπο και την ουσία της συνταγματικής επιταγής για τη στελέχωση τους, προκειμένου αυτές να επιτελούν με αποτελεσματικότητα και αξιοπιστία τον σκοπό για τον οποίο θεσπίστηκαν». Έτσι ενώ ως τώρα, η ανάδειξη των επικεφαλής βασιζόταν σε κομματικές προτάσεις και πολιτικές συναινέσεις στο πλαίσιο της Διάσκεψης των Προέδρων, στη φετινή διαδικασία τα κόμματα θα μπορούν να προτείνουν υποψηφίους και η «δεξαμενή» υποψηφίων θα είναι ευρύτερη.