«Καμία δική του εμπλοκή» δεν βλέπει ο Αυγενάκης μετά τον κόλαφο της κατάθεσης Τυχεροπούλου

Σε προσπάθεια ταχείας εξαγωγής αυθαίρετων συμπερασμάτων προς το νομικό συμφέρον του, προχώρησε με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την Παρασκευή ο πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Λευτέρης Αυγενάκης, αναφορικά με την κατάθεση της υπό διωγμόν υπαλλήλου του ΟΠΕΚΕΠΕ Παρασκευής Τυχεροπούλου, στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής για το σκάνδαλο των παράνομων επιδοτήσεων.

Όπως είναι γνωστό, από τα λεγόμενά της προέκυψε ότι για όσα κατήγγειλε, σε ρόλο πρωταγωνιστή ήταν ο κ. Αυγενάκης, ότι η πολύ έντονη πίεση εις βάρος της υπήρξε όταν εκείνος υπουργοποιήθηκε, ότι τότε οι επισκέψεις του Γιώργου Ξυλούρη («Φραπέ») πύκνωσαν στον Οργανισμό και ότι πραγματοποιήθηκε, όπως είπε χαρακτηριστικά, «απόβαση» των Κρητικών στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Για τη σχέση της με τον κ. Αυγενάκη, η κ. Τυχεροπούλου ανέφερε ότι τη μία και μόνη φορά που συναντήθηκε με τον πρώην υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, της είπε «δεν σε ξέρω ούτε θέλω να σε ξέρω», ενώ για την διοίκηση Κυριάκου Μπαμπασίδη δήλωσε πως υπήρξαν έντονες πιέσεις για αποδέσμευση ΑΦΜ που αφορούσαν τον Ξυλούρη. Για τη στοχοποίησή της από την πολιτική ηγεσία, χαρακτήρισε casus belli τη φράση που είπε μπροστά στον κ. Αυγενάκη «αφήστε τον ΟΠΕΚΕΠΕ να λειτουργήσει», και εξήγησε ότι αυτή αποτέλεσε θρυαλλίδα του πολέμου εναντίον της διότι εκείνοι όταν την είπε, γνώριζαν πλήρως στο υπουργείο τις παρανομίες που γίνονταν στον Οργανισμό.

Στο πλαίσιο προφανώς της ατομικής νομικής τακτικής του, αλλά και της συνολικής εκστρατείας της ΝΔ για καλλιέργεια αμφιβολιών κατά της κατάθεσής της κ. Τυχεροπούλου ως αβάσιμης [σ.σ. με αποτέλεσμα να γεννώνται εύλογες υποψίες για προπαρασκευή απόφασης-κουκουλώματος], ο κ. Αυγενάκης από όλα τα παραπάνω, έκρινε σκόπιμο να επιλέξει, να προτάξει και να ισχυριστεί, πως εκείνη «έκανε στορφή 180 μοιρών» και πως δεν προέκυψε «κανένα αποδεικτικό στοιχείο», ούτε «καμία δική του εμπλοκή» ούτε «καμία προσπάθεια παρέμβασης». Έσπευσε μάλιστα να μιλήσει για «σκευωρία σε βάρος του που κατέρρευσε» αλλά και για προσπάθεια «δημιουργίας εντυπώσεων». Ο κ. Αυγενάκης παραθέτει ως τεκμηρίωση, απόσπασμα πρακτικών της αρμόδιας εξεταστικής επιτροπής της Βουλής [βλ. παρακάτω] και στηρίζει την επιχειρηματολογία του:

στο ότι η κ. Τυχεροπούλου δεν κατέθεσε ότι παρενέβη εις βάρος της ο κ. Αυγενάκης αυτοπροσώπως, αλλά ότι το έκαναν συνεργάτες του -προφανώς υπονοώντας ότι οι ίδιοι του οι συνεργάτες αυτενεργούσαν, για κάτι τόσο σοβαρό-, και

στο ότι περιέγραψε ως μία μορφή πίεσης τα επίμονα αιτήματα να δίνει διαρκώς αναφορά για κάθε υπηρεσιακή της ενέργεια στο πλαίσιο των επίμαχων ελέγχων, τα οποία κατά τον κ. Αυγενάκη ήταν απλά αιτήματα πληροφόρησης.

FB / Λευτέρης Αυγενάκης

Ολόκληρη η ανάρτηση του κ. Αυγενάκη:

«Μετά τη χθεσινή κατάθεση της κ. Τυχεροπούλου στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής, πρώην Προϊσταμένης Διεύθυνσης Άμεσων Ενισχύσεων και Αγοράς του ΟΠΕΚΕΠΕ, σε συνέχεια και της κατάθεσης του κ. Σημανδράκου, πρώην Προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ, στις 30-09-2025, κατέρρευσε η σκευωρία σε βάρος μου.

Κανένα αποδεικτικό στοιχείο! Καμία δική μου εμπλοκή! Καμία προσπάθεια παρέμβασης!

Στροφή 180 μοιρών από τους μάρτυρες! Τελικά οι "αφόρητες πιέσεις" από μέρους μου ... έγιναν "απλώς πληροφορίες" που ζητούσαν οι συνεργάτες μου. Όλα στο βωμό της δημιουργίας εντυπώσεων! Οι σκευωρίες κατέρρευσαν»!