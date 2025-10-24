Μαξίμου σε βέρτιγκο - Επίθεση στον Δούκα για τον Άγνωστο Στρατιώτη

Σε μια... βαθιά τρύπα έχει πέσει το Μέγαρο Μαξίμου μετά τις αδιανόητες και αντιδημοκρατικές αποφάσεις για την απαγόρευση συγκεντρώσεων με πρόσχημα την προστασία του Άγνωστου Στρατιώτη.
Ενώ το μέτωπο με τον Νίκο Δένδια παραμένει ανοιχτό, η κυβέρνηση επιχειρεί, τώρα, να απαντήσει και στον Χάρη Δούκα, ο οποίος χρησιμοποίησε τις δηλώσεις του Παύλου Μαρινάκη προκειμένου να ανακοινώσει ότι προσφεύγει στη δικαιοσύνη για τις αρμοδιότητες περί καθαρισμού του μνημείου.
Απαντώντας στη νέα δήλωση του δημάρχου Αθηναίων, κυβερνητικά στελέχη υποστήριξαν «χθες, μετά τη συνάντηση που είχε με τον υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια, ο δήμαρχος Αθηναίων δήλωνε ότι, με βάση την τροπολογία που ψηφίσθηκε στη βουλή, η ευθύνη της φροντίδας του μνημείου του Άγνωστου Στρατιώτη και του περιβάλλοντος χώρου ανήκει αποκλειστικά στην κυβέρνηση. Διατύπωνε, μάλιστα, ειρωνικά την ευχή για "καλή τύχη", την οποία, όπως τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, θα έπρεπε να την απευθύνει στους δημότες της πρωτεύουσας και σε όσους κυκλοφορούν στην πόλη από την ημέρα της εκλογής του και μετά. Σήμερα ο κ. Δούκας ανακοίνωσε ότι θα προσφύγει στα δικαστήρια για το ζήτημα της αρμοδιότητας, λέγοντας τα ακριβώς αντίθετα από όσα έλεγε χθες».
Υπογράμμισαν ότι μέσα σε χρόνο ρεκόρ, ο κ. Δούκας υποστήριξε μία θέση και την αντίθετή της.
«Αυτό που απομένει είναι να ξεμπλέξει τις σκέψεις του, που μπορεί να έχει σημασία για τον ίδιο αλλά δεν απασχολεί την κοινωνία. Σε κάθε περίπτωση και με δεδομένη την απροθυμία του δημάρχου, όπως ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Εθνικής Άμυνας, δεν πρόκειται να επιτρέψει την καθ' οιονδήποτε τρόπο υποβάθμιση του μνημείου, πράττοντας ό,τι απαιτείται για αυτό» ανέφεραν κυβερνητικοί αξιωματούχοι.
