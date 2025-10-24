Στάχτη στα μάτια ρίχνει το Μαξίμου

Προσπάθεια να κλείσουν το νέο μέτωπο μετά την αντιδημοκρατική τροπολογία για τον Αγνωστο Στρατιώτη ● Πινγκ πονγκ μεταξύ ΥΠΕΘΑ και Δήμου Αθηναίων μετά τις διαδοχικές συναντήσεις Δένδια με Δούκα και Χρυσοχοΐδη ● «Καλή τους τύχη», ευχήθηκε ο δήμαρχος Αθηναίων ● Ανάθεση καθαριότητας σε τρίτο για όσο απαιτηθεί ανακοίνωσε το ΥΠΕΘΑ

Να κλείσει το μέτωπο, το εσωτερικό αλλά και με μεγάλη μερίδα της κοινωνίας, που άνοιξε με την αντιδημοκρατική τροπολογία για τον Αγνωστο Στρατιώτη και την απαγόρευση, ουσιαστικά, συγκεντρώσεων έξω από τη Βουλή επιχειρεί η κυβέρνηση. Ταυτόχρονα αποκλείουν τα σενάρια πρόωρων εκλογών και ανασχηματισμού το επόμενο διάστημα, που τις τελευταίες ημέρες έχουν αρχίσει να πυκνώνουν με φόντο την πίεση που δέχονται σε πολλαπλά μέτωπα.

Τις πρόωρες εκλογές απέκλεισε ο ίδιος ο πρωθυπουργός προχθές (ΣΚΑΪ), ενώ χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος διέψευσε το ενδεχόμενο αλλαγών στο κυβερνητικό σχήμα. «Δεν υπάρχει ζήτημα ανασχηματισμού» τόνισε στην ενημέρωση πολιτικών συντακτών, επαναλαμβάνοντας πως πρόκειται για αποκλειστικό προνόμιο του πρωθυπουργού. Θέλοντας εξάλλου να διαλύσει τις εντυπώσεις που προκλήθηκαν από τη διαφοροποίηση του Νίκου Δένδια, σημείωσε πως «η κοινοβουλευτική ομάδα της Ν.Δ. απέδειξε ότι είναι η πιο αρραγής μεταπολιτευτικά κοινοβουλευτική ομάδα κυβέρνησης». «Ολα τα υπόλοιπα εγώ τα ακούω βερεσέ», πρόσθεσε.

Παράλληλα, επέμεινε ότι «δεν υπάρχει κανένα θέμα» στην κυβέρνηση, τονίζοντας πως «είχαν ενημερωθεί όλοι, συμφώνησαν όλοι», αναφερόμενος στους συναρμόδιους υπουργούς που κλήθηκαν να υπογράψουν την επίμαχη τροπολογία.

Πινγκ πονγκ

Στο μεταξύ, χθες ο υπουργός Αμυνας έκανε το πρώτο βήμα συνεννόησης για την πρόταση που του παρήγγειλε ο πρωθυπουργός σχετικά με την ανάδειξη του μνημείου. Σε αυτό το πλαίσιο ο Ν. Δένδιας είχε διαδοχικές συναντήσεις με τον δήμαρχο Αθηναίων Χάρη Δούκα και τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, στο υπουργείο Εθνικής Αμυνας, με αντικείμενο τον «καλύτερο συντονισμό των κατά τον νόμο αρμοδιοτήτων» του Δήμου Αθηναίων και του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη σχετικά με το Μνημείο του Αγνωστου Στρατιώτη, όπως ανακοίνωσε το ΥΠΕΘΑ.

Ωστόσο, από την ανάρτηση που έκανε μετά τη συνάντηση ο Χ. Δούκας δεν προκύπτει διάθεση συντονισμού του δήμου με το ΥΠΕΘΑ. Οπως αναφέρει, ο δήμαρχος επανέλαβε τις «γνωστές» του θέσεις και τους ευχήθηκε «καλή τους τύχη», καθώς, όπως επισήμανε, «σύμφωνα με όσα δήλωσε ο πρωθυπουργός στη Βουλή και με βάση την τροπολογία που ψηφίστηκε, από σήμερα η ευθύνη της φροντίδας του μνημείου και του περιβάλλοντος χώρου ανήκει αποκλειστικά στην κυβέρνηση».

Ακολούθως το ΥΠΕΘΑ με ανακοίνωσή του επέστρεψε το «μπαλάκι» στον δήμο και απάντησε ότι «η κατά το άρθρο 102 του Συντάγματος και κατά τον νόμο αποκλειστική ευθύνη της καθαριότητας ανήκει στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και ειδικότερα στο Μνημείο του Αγνωστου Στρατιώτη ανήκει στον Δήμο Αθηναίων.» Σχολιάζοντας περαιτέρω την δήλωση του Δημάρχου Αθηναίων σημείωσε ότι «το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας δεν μπορεί να επιτρέψει την υποβάθμιση του χώρου μνήμης και τιμής όσων αγωνίσθηκαν για το Έθνος και την Πατρίδα» και ότι «κατά τούτο, θα προχωρήσει στην ανάθεση της καθαριότητας του χώρου σε τρίτον, για όσο χρόνο απαιτηθεί».

Καταληκτικά σημείωνε πως «όπως έχει επισημάνει ο υπουργός Εθνικής Αμυνας, Νίκος Δένδιας, στην πρόσφατη δήλωσή του, ο σεβασμός στους νεκρούς των Εθνικών Αγώνων και στην Ιστορία είναι συλλογικό καθήκον και ευθύνη όλων μας».

Ανταπαντώντας ο Χ. Δούκας σημείωσε πως «χθες, η κυβέρνηση εισηγήθηκε και ψήφισε τροπολογία, με την οποία αναθέτει τη φροντίδα, άρα και την καθαριότητα του χώρου του Αγνωστου Στρατιώτη στο Υπουργείο Εθνικής Αμυνας. Σήμερα, το Υπουργείο Εθνικής Αμυνας μας πληροφορεί ότι, κατά το άρθρο 102 του Συντάγματος, η αποκλειστική ευθύνη της καθαριότητας ανήκει στον Δήμο Αθηναίων. Τα συμπεράσματα δικά σας. Δυστυχώς, ο απαιτούμενος σεβασμός στο Μνημείο ακόμα αναζητείται…»