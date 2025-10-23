«Πυροσβεστική» παρέμβαση Παναγιωτόπουλου για Άγνωστο Στρατιώτη: Αρμόδιο για την τάξη το υπουργείο Προ.Πο.

Με την αναφορά αυτή ο πρώην ΥΕΘΑ κατέδειξε έμμεσα, ότι η τροπολογία δεν ήρθε να καλύψει κανένα πραγματικό νομικό κενό

Σε προσπάθεια πυροσβεστικής τοποθέτησης όσον αφορά το ζήτημα της αυταρχικής τροπολογίας για τον Άγνωστο Στρατιώτη προχώρησε μιλώντας σε εκπομπή του τηλεοπτικού σταθμού Mega ο πρώην υπουργός Εθνικής Άμυνας της ΝΔ Νίκος Παναγιωτόπουλος, ο οποίος ωστόσο ειρήσθω εν παρόδω παραδέχθηκε, ότι η αρμοδιότητα για την τήρηση της τάξης ήταν, είναι και θα παραμείνει του υπουργείου Προστασίας Πολίτη, δηλαδή κατέδειξε έμμεσα, ότι η τροπολογία δεν ήρθε να καλύψει κανένα πραγματικό νομικό κενό.