«Πυροσβεστική» παρέμβαση Παναγιωτόπουλου για Άγνωστο Στρατιώτη: Αρμόδιο για την τάξη το υπουργείο Προ.Πο.

Σε προσπάθεια πυροσβεστικής τοποθέτησης όσον αφορά το ζήτημα της αυταρχικής τροπολογίας για τον Άγνωστο Στρατιώτη προχώρησε μιλώντας σε εκπομπή του τηλεοπτικού σταθμού Mega ο πρώην υπουργός Εθνικής Άμυνας της ΝΔ Νίκος Παναγιωτόπουλος, ο οποίος ωστόσο ειρήσθω εν παρόδω παραδέχθηκε, ότι η αρμοδιότητα για την τήρηση της τάξης ήταν, είναι και θα παραμείνει του υπουργείου Προστασίας Πολίτη, δηλαδή κατέδειξε έμμεσα, ότι η τροπολογία δεν ήρθε να καλύψει κανένα πραγματικό νομικό κενό.
- Παναγιωτόπουλος: Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και ο Υπουργός, για να το ξεκαθαρίσουμε και αυτό, δεν θα κατεβάσει τεθωρακισμένα για να στέκονται ακίνητα πέριξ του Μνημείου, ώστε αυτό να προστατεύεται. Για την τήρηση της τάξης πέριξ του Μνημείου, αρμόδιο είναι το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και ο αρμόδιος υπουργός. Ο οποίος και αυτός δεν ήταν κατά της τροπολογίας. Δεν συνέβη κάτι όμως, όλος αυτός ο σχολιασμός και η σχετική κριτική… Οι Ένοπλες Δυνάμεις θα ασχοληθούν με τη φροντίδα του Μνημείου. Ενδεχομένως, το είπε και ο Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης χθες, θα καταθέσουν κάποια συνολική πρόταση σχετικά με το πώς αυτό το μνημείο θα πρέπει να φροντίζεται ώστε να ανταποκρίνεται στους υψηλούς εθνικούς συμβολισμούς που του πρέπουν. Η καθαριότητα, προφανώς, θα γίνει από κάποιον ιδιώτη. Ξέρετε, στην τετραετία που ήμουν στο Υπουργείο και πέρασα άπειρες ώρες σε εκείνο το γραφείο, δεν έμπαιναν οι φαντάροι μέσα με τις σφουγγαρίστρες να καθαρίσουν. Κάποιος ιδιώτης εργολάβος είχε αναλάβει τον καθαρισμό του γραφείου μου κάθε ώρα όταν έφευγα αργά το βράδυ μέχρι το επόμενο πρωί. Υπό την εποπτεία, βέβαια, των στελεχών των ΕΔ που ήταν στο γραφείο του Υπουργού. Έτσι θα γίνει και με το Μνημείο. Και δεν είναι, νομίζω, και φοβερό θέμα αυτό. Αλλά το ότι το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας αναλαμβάνει όλα τα σχετικά με τη φροντίδα του μνημείου, νομίζω, έχει τη δική του σημασία. Και δεδομένου ότι ο στρατός, οι Ένοπλες Δυνάμεις ξέρετε, έχουν έναν τρόπο λειτουργίας. Θα έλεγα αρκετά κλικ πιο επαγγελματικό και πιο συνεπή από οποιοδήποτε άλλο φορέα του δημοσίου. Θα κάνουν τη δουλειά τους. Έχουν εκπαιδευτεί να εκπληρώνουν την αποστολή τους. Έτσι, έχω απόλυτη εμπιστοσύνη ότι θα γίνει κι αυτό στο ακέραιο.
- Δημοσιογράφος: Αν είναι απλά μια ευκαιρία να θυμηθούμε τον συμβολισμό του Αγνώστου Στρατιώτη και επί της ουσίας δεν αλλάζει τίποτα και μάλιστα το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη έχει και τη μεγαλύτερη ευθύνη και το δύσκολο έργο, τότε ποιος ο λόγος να πάει ο Πρωθυπουργός στη Βουλή και να υποστηρίξει αυτή την τροπολογία; Για ποιο λόγο το έκανε; Αφού δεν είναι και κάτι σοβαρό.
- Παναγιωτόπουλος: Προφανώς ο Πρωθυπουργός Κ. Μητσοτάκης, έκρινε ότι αυτή η ιστορία της διαμαρτυρίας πέριξ του Μνημείου, για κάθε λόγο είχε φτάσει σε ένα σημείο υπερβολής. Επαναλαμβάνω ή μάλλον το σημειώνω. Όσο δίκιο και να έχει κανείς, απόλυτο δίκιο όσον αφορά την αιτία διαμαρτυρίας ή απόλυτο άδικο, δεν είναι αυτός ο χώρος όπου θα πρέπει να εκφραστεί αυτή η διαμαρτυρία. Υπάρχουν, δόξα τω Θεώ, μνημεία που έχουν αναγερθεί. Γιατί να μην αναγερθεί ας πούμε ένα μνημείο για τα θύματα των Τεμπών έξω από το Σταθμό Λαρίσης; Σε ένα ιδιαίτερα κεντρικό σημείο της Αθήνας, όπου πηγαινοέρχεται πάρα πολύς κόσμος και να τιμούμε την μνήμη αυτών των θυμάτων, μιας Εθνικής Τραγωδίας, όπως και άλλες, με τον τρόπο που πρέπει. Αλλά όχι, μακριά σας παρακαλώ, από εκείνον το χώρο. Αυτό είναι όλο.
- Δημοσιογράφος: Αλήθεια είναι αυτό που λέτε. Αυτό όμως που συμβαίνει σε αυτήν την περίπτωση είναι το εξής. Δεν πήγε κανένας εκεί πέρα για να τιμήσει τα θύματα. Πήγε για να ζητήσει κάτι. Αίτημα είχε ο πατέρας που έκανε απεργία πείνας. Και όσοι πηγαίνουν εκεί. Και άμα δεν κάνεις το αίτημα έξω από τη Βουλή, πού θα το κάνεις; [σ.σ. η ερώτηση αυτή, επί της ουσίας δεν απαντήθηκε.]
