Γενική αποδοκιμασία της κυβέρνησης, κατακερματισμένη αντιπολίτευση

Το 63% ζητά πολιτική αλλαγή και το 49% επιθυμεί πρόωρη προσφυγή στις κάλπες • Τα ποσοστά στην πρόθεση ψήφου • Τι δυνάμεις καταγράφει το υποθετικό κόμμα Τσίπρα

Η δημοσκόπηση της Metron Analysis για το Mega είναι αποκαλυπτική και φανερώνει τα πολλαπλά πολιτικά αδιέξοδα της κυβέρνησης, καθώς η φθορά είναι διαρκείας και το πολυδιαφημιζόμενο πακέτο της ΔΕΘ δεν έχει ανατρέψει την κατακραυγή και την οργή που προκαλούν η ακρίβεια, τα σκάνδαλα διαφθοράς και το έγκλημα των Τεμπών.

Οι πολίτες θεωρούν πως η χώρα βαδίζει στη λάθος κατεύθυνση σε ποσοστό 69%. Παράλληλα, η αξιολόγηση της κυβέρνησης είναι αρνητική σε ποσοστό 72%, ενώ στο κάδρο μπαίνει και ο ίδιος ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης που αξιολογείται αρνητικά από το 69% των ερωτηθέντων.

Καταλληλότερος για πρωθυπουργός αναδεικνύεται ο «κανένας» με 34%.

Το 63% ζητά πολιτική αλλαγή και το 49% επιθυμεί πρόωρη προσφυγή στις κάλπες.

Η ακρίβεια (44%) και η οικονομία (34%) είναι τα βασικά προβλήματα που εξακολουθούν να ταλανίζουν την κοινωνία η οποία επίσης προβληματίζεται για τους θεσμούς (22%) και τη διαφθορά (13%).

Πρόθεση ψήφου

Η Νέα Δημοκρατία καταγράφει απώλειες στην πρόθεση ψήφου καθώς συγκεντρώνει 20,9% -μείωση κατά 1% από τον Σεπτέμβριο- ενώ και τα υπόλοιπα κόμματα καταγράφουν πτώση, με εξαίρεση το ΚΚΕ.

Το ΠΑΣΟΚ έρχεται στη δεύτερη θέση με 9,3%, χάνοντας 1,2%. Τρίτο κόμμα είναι η Ελληνική Λύση με 8,5% (από 9,2%).

Ακολουθούν το ΚΚΕ με 7,3% (από 6,3%), η Πλεύση Ελευθερίας με 7,2% (από 7,9%) και ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ με 3,6% (από 4,8%).

Αυξάνεται η αδιευκρίνιστη ψήφος κατά 1,4% και η αποχή κατά 2,5%, στοιχεία απόρριψης των υπαρχόντων κομμάτων και της ρευστότητας του πολιτικού σκηνικού σε αυτή την φάση.

Η πρόθεση ψήφου για το κόμμα Τσίπρα

Πολύ πιθανό και πιθανό να ψηφίσει ένα κόμμα υπό την ηγεσία του Αλέξη Τσίπρα δηλώνει το 24%, με άνοδο μίας μονάδας από τον περασμένο Σεπτέμβριο.

Αν και οι αριστεροί και κεντροαριστεροί ψηφοφόροι αποτελούν τη βασική δεξαμενή των ψηφοφόρων του πρώην πρωθυπουργού είναι αξιοσημείωτο ότι και στους κεντρώους το ποσοστό φθάνει το 19%, αλλά και τους κεντροδεξιούς και δεξιούς το 12%.

Διαβάστε αναλυτικά τη δημοσκόπηση εδώ:

Δ