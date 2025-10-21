Η Μπακογιάννη, τα καντηλάκια του ΙΚΕΑ και η Μαρφίν

Η (ν)τροπολογία χουντικής εμπνεύσεως για τον Άγνωστο Στρατιώτη έχει προκαλέσει ακόμη μεγαλύτερα αμηχανία στα κυβερνητικά στελέχη που προσπαθούν να... δικαιολογήσουν τα αδικαιολόγητα

Σε πανικό η κυβερνητική πλειοψηφία, καθώς έχει χάσει την πολιτική νομιμοποίηση στην κοινωνία και έχει απαξιωθεί ηθικά μετά τις μεθοδεύσεις της στο έγκλημα των Τεμπών και τον εμπαιγμό των συγγενών των θυμάτων.

Η (ν)τροπολογία χουντικής εμπνεύσεως για τον Άγνωστο Στρατιώτη έχει προκαλέσει ακόμη μεγαλύτερα αμηχανία στα κυβερνητικά στελέχη που προσπαθούν να... δικαιολογήσουν τα αδικαιολόγητα, την ώρα που η κοινωνία «βράζει» και οι συγγενείς των θυμάτων δεν πρόκειται να επιτρέψουν την αμαύρωση της μνήμης των αγαπημένων τους προσώπων.

Σήμερα, η Ντόρα Μπακογιάννη επιχείρησε... ακροβασίες, προσπαθώντας να υποστηρίξει τον χουντική τροπολογία. «Το να σκύψω το κεφάλι μου μπροστά στα ονόματα των νεκρών είναι μια πράξη που τη νιώθουμε όλοι. Το να έχω όμως μια εικόνα με τα καντηλάκια του ΙΚΕΑ, και δεν ξέρω τι άλλο γύρω γύρω, σε ένα μνημείο, δεν είναι το ίδιο πράγμα», είπε υποτιμητικά αδυνατώντας να καταλάβει τον συμβολικό χαρακτήρα του σημείου, τον αγώνα των γονιών για δικαιοσύνη.

«Γιατί εγώ σας λέω ότι αν ήταν μνημείο για τα Τέμπη, εγώ σας λέω ότι θα ήθελα να κάνουμε και ένα μνημείο για το Μάτι και ένα για τη Μαρφίν», πρόσθεσε η βουλεύτρια της Νέας Δημοκρατίας πετώντας το μπαλάκι.... στο παρελθόν.

«Με ενοχλεί ο συμβολισμός, όχι της τιμής στους νεκρούς. Ο χώρος. Μπορείς να έχεις 100 πλατείες στην Ελλάδα. Υπάρχουν χώροι που ανήκουν στον ελληνικό λαό και οφείλουμε να τιμούμε όλοι», πρόσθεσε.

«Ξέρετε τι σημαίνει να σε λέει κάποιος δολοφόνο; Σημαίνει ότι με δόλο σε σκότωσα. Αυτή η τοξικότητα είναι ένας φτιαχτός διχασμός του ελληνικού λαού που έχει κόστος. Δεν υπάρχουν πιο ευαίσθητοι, είμαστε όλοι γονείς. Μπήκε η δικαιοσύνη μπροστά, θα βρει τους ενόχους όμως θα γίνει με έναν θεσμικό τρόπο», είπε η Ντόρα Μπακογιάννη.