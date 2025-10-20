«Επιλεκτικά» ανένδοτο το ΥΠΠΟ για την ασφάλεια των αρχαιοτήτων

«Διαχρονικά το Υπουργείο Πολιτισμού έχει καταδικάσει τα δείπνα, τις δεξιώσεις και τις επιδείξεις μόδας που διοργανώνονται στους χώρους των Μουσείων, στους οποίους εκτίθενται μνημεία και έργα τέχνης»

Την... επιλεκτική αποδοκιμασία της υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη προκάλεσε φιλανθρωπικό δείπνο ονόματι «Pink Ball», το οποίο πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα των Γλυπτών του Παρθενώνα στο Βρετανικό Μουσείο.

Η κ. Μενδώνη απάντησε, σχετικά, σε ερώτηση δημοσιογράφου: «Τέτοιες ενέργειες είναι προσβλητικές για τα πολιτιστικά αγαθά και θέτουν σε κίνδυνο τα ίδια τα εκθέματα. Κατ´ επανάληψη και διαχρονικά το Υπουργείο Πολιτισμού έχει καταδικάσει τα δείπνα, τις δεξιώσεις και τις επιδείξεις μόδας που διοργανώνονται στους χώρους των Μουσείων, στους οποίους εκτίθενται μνημεία και έργα τέχνης. Τέτοιες ενέργειες είναι προσβλητικές για τα πολιτιστικά αγαθά και θέτουν σε κίνδυνο τα ίδια τα εκθέματα. Αυτό ακριβώς έπραξε το προηγούμενο Σάββατο, η Διοίκηση του Βρετανικού Μουσείου, χρησιμοποιώντας για μία ακόμη φορά τα Γλυπτά του Παρθενώνα ως διακοσμητικά στοιχεία για το δείπνο που οργάνωσε. Η ασφάλεια, η ακεραιότητα και η ηθική των μνημείων θα έπρεπε να αποτελεί το κύριο μέλημα του Βρετανικού Μουσείου, το οποίο για μια ακόμη φορά επιδεικνύει προκλητική αδιαφορία».

Η απάνηση της κ. Μενδώνη προκάλεσε εντύπωση, καθώς η Ελλάδα έχει επανειλημμένα φιλοξενήσει ή ανεχτεί, αντίστοιχες εκδηλώσεις ή ενέργειες προώθησής τους, μέσα ή δίπλα σε αρχαιότητες, όπως Ακρόπολη Αθηνών, Αγορά Αθηνών, Ηρώδειο, Ναός Απόλλωνα Σουνίου, Παναθηναϊκό Στάδιο και Ναός Διός Νεμέας για ντεφιλέ του Οίκου Μόδας Κριστιάν Ντιόρ, το Ωδείο Ηρώδου Αττικού για διαφήμιση αυτοκινήτου, κοκ. Προφανώς οι συγκεκριμένες εκδηλώσεις γίνονται επικίνδυνες μόνο όταν βλάπτουν την επικοινωνιακή προώθηση της κυβέρνησης ως μαχητικής και επίμονης διεκδικήτριας των Γλυπτών Παρθενώνα. Όταν γεμίζουν τα ταμεία του κράτους επί των ημερών της, γίνονται ακίνδυνες και πρέπει να γίνονται ανεκτές.

Το δείπνο στο Βρετανικό Μουσείο πραγματοποιήθηκε προς τιμήν της έκθεσης «Αρχαία Ινδία: Ζωντανές Παραδόσεις» και διοργανώθηκε από τον διευθυντή του Βρετανικού Μουσείου Νίκολας Κάλιναν και την Ινδή μεγιστάνα Ίσα Αμπάνι. Τα τραπέζια στήθηκαν ανάμεσα στα ελληνικά γλυπτά, τα οποία εξακολουθούν να αποτελούν αντικείμενο διεκδίκησης από την Ελλάδα και παρά τις προσπάθειες των τελευταίων ετών για την επιστροφή τους, δεν έχει σημειωθεί καμία ουσιαστική πρόοδος. Η εκδήλωση, όπως και παλαιότερες αντίστοιχες ενέργειες όπως π.χ. η επίδειξη μόδας του Τούρκου σχεδιαστή Ερντέμ Μοραλίογλου μέσα στις αίθουσες του μουσείου, πυροδότησε αντιδράσεις.

Τοποθετήθηκε και η Μ. Γκραμπόφσκι

Για το θέμα έκρινε σκόπιμο να τοποθετηθεί δημόσια και η Μαρέβα Γκραμπόφσκι, η οποία σε προφίλ της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ανήρτησε: «Το Βρετανικό Μουσείο διοργάνωσε, το περασμένο Σάββατο, φιλανθρωπικό δείπνο στην Duveen Gallery — στην αίθουσα όπου φιλοξενούνται τα Γλυπτά του Παρθενώνα. Την ώρα που έχει ξεκινήσει ένας δημόσιος διάλογος για την επανένωση του μνημείου, η απόφαση του Μουσείου να πραγματοποιηθεί η εκδήλωση σε αυτόν τον χώρο ήταν –το λιγότερο– άστοχη».