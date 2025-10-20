«Δεν είναι αυτό που νομίζετε...»

Το μαύρο άσπρο επιχειρεί να κάνει ο πρωθυπουργός για τη θέσπιση δυνατότητας 13ωρης απασχόλησης στον ίδιο εργοδότη έστω για 37 ημέρες τον χρόνο, καθώς σε μια απόπειρα αποπροσανατολισμού από το μείζον, που δεν είναι άλλο από το περαιτέρω ξήλωμα εργασιακών κεκτημένων, κάτι που καυτηρίασε και ο διεθνής Τύπος, στην κυριακάτικη ανασκόπησή του επιλέγει να απαντήσει στην κριτική της αντιπολίτευσης και αναφέρει ότι «το πιο κραυγαλέο εκ των fake news της αντιπολίτευσης γι’ αυτό το νομοσχέδιο, ήταν η δήθεν γενικευμένη επιβολή 13ωρης εργασίας».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επαναλαμβάνει πως «πρόκειται για ρύθμιση που ισχύει ήδη όταν η εργασία παρέχεται σε δύο εργοδότες και τώρα επεκτείνεται ως δυνατότητα όταν παρέχεται και σε έναν εργοδότη. Επιτρέπεται μόνο κατ’ εξαίρεση και υπάρχουν συγκεκριμένα όρια, δηλαδή το πολύ έως τρεις ημέρες τον μήνα, απαιτείται υποχρεωτικά η συναίνεση του εργαζόμενου για να εργαστεί υπερωριακά και η άρνησή του δεν μπορεί να οδηγήσει σε απόλυση». Μάλιστα, ο πρωθυπουργός προσπαθεί παρελκυστικά να δημιουργήσει εντυπώσεις, αναφέροντας ότι «από τα περίπου 100 άρθρα του νομοσχεδίου, μια διευρυμένη πλειοψηφία βουλευτών κομμάτων και της αντιπολίτευσης υπερψήφισε τουλάχιστον τα μισά άρθρα. Μόνο το ΠΑΣΟΚ ψήφισε “παρών” και “ναι” σε 70 από τα περίπου 100 άρθρα του». «Συναινεί, δηλαδή, επί της ουσίας ότι κατά τα δύο τρίτα του ο νέος νόμος ωφελεί τους εργαζόμενους και την αγορά εργασίας», διαπιστώνει ο πρωθυπουργός.

Αντιδράσεις

Στην ανάρτησή του ο Κυρ. Μητσοτάκης κάνει αναφορά και στα μέτρα κατά της ακρίβειας και συγκεκριμένα στη συμφωνία για μείωση τιμών σε πάνω από 2.000 κωδικούς προϊόντων στα σούπερ μάρκετ, αλλά και στο επίδομα θέρμανσης, τονίζοντας ότι φέτος η τιμή διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης είναι η χαμηλότερη της τελευταίας τετραετίας.

«Μιλά για fake news ο πρωθυπουργός, που αντί να προχωρήσει στον εκσυγχρονισμό της αγοράς εργασίας, την απορρυθμίζει σταθερά διευρύνοντας την εργασιακή ανασφάλεια και την υπεραπασχόληση, διαρρηγνύοντας την ισορροπία μεταξύ οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής», σχολίασε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝ.ΑΛΛ. και σημειώνει ότι το ΠΑΣΟΚ «δεσμεύεται να καταργήσει τους νόμους της κυβέρνησης, που αμφισβητούν τις κατακτήσεις ετών». Ο Κώστας Τσουκαλάς σχολιάζει ακόμα ότι «το επιχείρημα του Κυριάκου Μητσοτάκη περί μη υποχρεωτικότητας του 13ωρου το απαντά ο αστικός κώδικας στο άρθρο 659 και το άρθρο 57 του ν.4808/2021 που έχει ψηφίσει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας».

Η νομοθεσία που επικαλείται ο κ. Τσουκαλάς όντως δίνει τη δυνατότητα στους εργοδότες να επεκτείνουν το 13ωρο πέραν των ορίων και των περιορισμών που ορίζει ο πρόσφατος νόμος Κεραμέως. Τόσο ο αστικός κώδικας στο άρθρο 659 όσο και το άρθρο 57 του Ν. 4808/2021 καθιστούν υποχρέωση του εργαζόμενου να εργαστεί πέραν του συμφωνημένου ή συνηθισμένου χρόνου εργασίας, εφόσον ο εργοδότης του επικαλεστεί ανάγκη. Κατά συνέπεια, το 13ωρο δεν είναι στη διακριτική ευχέρεια του εργαζόμενου, αλλά ζήτημα βούλησης του εργοδότη του, γεγονός που εκ των πραγμάτων οδηγεί σε υπερεκμετάλλευση των εργαζομένων ανεξαρτήτως της θέλησής τους.

Στη δική του ανακοίνωση ο ΣΥΡΙΖΑ υπογραμμίζει: «Η αναφορά του πρωθυπουργού για το νέο εργασιακό νομοσχέδιο είναι ο ορισμός των deep fake news. Η αναφορά του BBC, του POLITICO και άλλων διεθνών Μέσων ότι η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα της Ε.Ε. που ένας εργαζόμενος μπορεί να εργαστεί 13 ώρες, είναι ντροπιαστική για τη νομοθέτηση Μητσοτάκη. Η κ. Κεραμέως ισχυρίστηκε ότι τη συγχαίρουν για την εφαρμογή της 13ωρης εργασίας. Γιατί όχι και παραπάνω από 13 ώρες – ίσως το χειροκρότημα να γίνει ακόμα πιο δυνατό. Κανείς εργαζόμενος δεν μπορεί και δεν πρέπει να δουλεύει 13 ώρες. Ολη η Ευρώπη αναζητεί τρόπους μείωσης των ωρών εργασίας και αύξησης των μισθών. Ετσι αυξάνεται η παραγωγικότητα της εργασίας, έτσι έχει ποιότητα στη ζωή του ο εργαζόμενος και δεν γίνεται μηχανή, ακόμα και οι μηχανές κάποιες ώρες πρέπει να σταματούν».

«Fake είναι η ζωή που επιβάλλει η Νέα Δημοκρατία», τονίζει η Νέα Αριστερά, σχολιάζοντας ότι «το νέο εργασιακό νομοσχέδιο νομιμοποιεί τo burnout και μετατρέπει τη συναίνεση σε εργαλείο εκβιασμού» και πως «αυτό δεν είναι “ευρωπαϊκός εκσυγχρονισμός”. Είναι εργασιακός μεσαίωνας». Καταλήγοντας, υπογραμμίζει ότι «το πραγματικό fake είναι η ζωή που μας επιβάλλουν – μια ζωή εξαντλημένη, χρεωμένη, αποπολιτικοποιημένη».

Στο μεταξύ, συνεχίστηκε χθες η αντιπαράθεση μεταξύ της Νίκης Κεραμέως και του Παύλου Γερουλάνου για το 13ωρο. Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝ.ΑΛΛ. αναφέρει (στο X) ότι έθεσε στην υπουργό το ερώτημα γιατί δεν γίνεται κλαδική σύμβαση για τον κλάδο του τουρισμού, καθώς, όπως τόνισε, όλα τα παραδείγματα που έδωσε για το ποιοι θέλουν 13ωρο αφορούσαν τον τουρισμό. Στην απάντησή της η κ. Κεραμέως κατέθεσε μία ακόμη Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, η οποία προβλέπει εργασία την 6η ημέρα και αφορά τις ασφαλιστικές εταιρείες. Ωστόσο, όπως σημείωσε ο κ. Γερουλάνος, η Ομοσπονδία Ασφαλιστικών Συλλόγων Ελλάδος διέψευσε την υπουργό, σχολιάζοντας πως ακόμα περιμένουν να κηρυχθεί υποχρεωτική και ότι «όχι μόνο δεν περιλαμβάνει 6ήμερη εργασία στις ασφαλιστικές εταιρείες, αλλά αντίθετα ο εβδομαδιαίος χρόνος εργασίας έχει οριστεί στις 39 ώρες». «Συγχαρητήρια για μια ακόμα πρωτιά» ήταν και το δηκτικό σχόλιο του Παύλου Χρηστίδη, με αφορμή τα ξένα δημοσιεύματα.