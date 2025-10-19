Δύο κόσμοι μέσα στη Ν.Δ.

Ευρισκόμενη στο μέσον της δεύτερης θητείας της, η κυβέρνηση Μητσοτάκη δεν είναι μόνο αντιμέτωπη με την αναμενόμενη φθορά που διαχρονικά όλες οι κυβερνήσεις δεύτερης θητείας έχουν καταγράψει, αλλά και με ένα μεγάλο εσωτερικό μέτωπο που έχει πολλαπλές αιτίες δυσαρέσκειας.

Η σκανδαλολογία (βλ. υποκλοπές, διάφορες μεμονωμένες περιπτώσεις δήθεν «αρίστων» που καρατομήθηκαν για διαφορετικούς λόγους και εσχάτως το μεγάλο σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ) αλλά και κατά καιρούς διάφορες πολιτικές μεταρρυθμίσεις έχουν προκαλέσει ανοιχτές πληγές στο κόμμα της Ν.Δ. Ακόμα και μεταρρυθμίσεις με προοδευτικό πρόσημο, όπως η θέσπιση του δικαιώματος γάμου για ομόφυλα ζευγάρια, ανέδειξαν τις διαφορετικές τάσεις στο εσωτερικό. Και παρότι έχει περάσει καιρός, δεν είναι λίγοι οι βουλευτές εκείνοι που δεν το αφήνουν πίσω αλλά θεωρούν ότι ήταν ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα απόκλισης από τις βασικές αξίες της παράταξης.

Η υπόθεση των Τεμπών και οι κυβερνητικοί χειρισμοί είναι επίσης μεγάλο «αγκάθι» για την κυβέρνηση και τη Ν.Δ. Υπάρχουν βουλευτές στο κυβερνών κόμμα που βλέπουν σωρεία λαθών, κυρίως επικοινωνιακών. Τον χειμώνα που πέρασε φάνηκε πόσο είχαν υποτιμήσει τον αναβρασμό της κοινωνίας και έτσι αιφνιδιάστηκαν από τα μεγαλειώδη συλλαλητήρια. Το ίδιο διάστημα υπήρχε δυσφορία σε μέρος της Κ.Ο. για τον τρόπο με τον οποίο τοποθετούνταν στον δημόσιο διάλογο στελέχη όπως ο Αδωνις Γεωργιάδης. Ο υπουργός Υγείας προκάλεσε κύμα δυσαρέσκειας και με τις εμπρηστικές δηλώσεις που έκανε για τον απεργό πείνας Πάνο Ρούτσι. «Να μην προκαλούν», έλεγε εκείνες τις ημέρες «γαλάζια» πηγή, αντιλαμβανόμενη τον αντίκτυπο της υπόθεσης αλλά και αντικατοπτρίζοντας τους δύο διαφορετικούς κόσμους εντός της Ν.Δ.

Η ηχηρή παρέμβαση του υπουργού Αμυνας, Νίκου Δένδια, και μερικών ακόμα βουλευτών στην ίδια κατεύθυνση ήταν ενδεικτική των διαφορετικών σχολών στο κυβερνών κόμμα. Ως προς τη συζήτηση δε που άνοιξε ο ίδιος ο πρωθυπουργός για το Μνημείο του Αγνωστου Στρατιώτη, ενώ στην ουσία του θέματος συμφωνούν σε γενικές γραμμές όλοι, κάποιοι καταλογίζουν αργά αντανακλαστικά στο κυβερνητικό επιτελείο. «Εμάς (σ.σ. στη Ν.Δ.) μας κάνει κακό αυτή η εικόνα μπροστά από το Μνημείο», σχολίαζε βουλευτής της Ν.Δ. κατ’ ιδίαν, αλλά την ίδια ώρα παρατηρούσε πως «η κυβέρνηση πληρώνει τα λάθη της», παρότι «δεν έχει απέναντι ουσιαστική αντιπολίτευση». Εν μέσω δε της συνεχούς προσπάθειας απαξίωσης του Αλέξη Τσίπρα από τον ίδιο τον πρωθυπουργό και κυβερνητικά στελέχη, η ίδια πηγή είναι της άποψης «να μην υποτιμούμε τον Τσίπρα».

Ενα άλλο ζήτημα για το οποίο υπάρχει υπόκωφη δυσαρέσκεια είναι η διεύρυνση που έχει επιλέξει η ηγεσία Μητσοτάκη και κυρίως η αξιοποίηση στελεχών προερχόμενων από άλλους χώρους ενώ παραδοσιακά στελέχη της Ν.Δ. καλούνται να βγάλουν τα κάστανα από τη φωτιά. «Εχει αρχίσει και ενοχλεί που βρίσκονται στην κυβέρνηση τόσοι εξωκοινοβουλευτικοί και προερχόμενοι από το ΠΑΣΟΚ» παρατηρεί άλλη «γαλάζια» πηγή.

Οι διαφορετικές προσεγγίσεις και κόσμοι εντός της Ν.Δ. επί των ημερών του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος κατά πολλούς έχει στρίψει το κόμμα πιο πολύ προς τον χώρο του νεοφιλελεύθερου κέντρου και μόνο όταν ζορίζεται από διάφορες υποθέσεις κλείνει το μάτι στα πιο δεξιά ακροατήρια, αποτυπώνονται σχεδόν σε κάθε παρέμβαση των δύο πρώην πρωθυπουργών, Κώστα Καραμανλή και Αντώνη Σαμαρά. Παρότι στο εσωτερικό της Κ.Ο. έχουν μειωθεί πολύ τα στελέχη που θα μπορούσε κανείς να τοποθετήσει στη μία ή στην άλλη ομάδα, καθώς ο Κυρ. Μητσοτάκης την τελευταία δεκαετία που βρίσκεται στο «τιμόνι» ανέδειξε μια σειρά νέων στελεχών χτίζοντας τον δικό του πυρήνα, αυτό δεν συμβαδίζει απαραίτητα με την παραδοσιακή λαϊκή βάση του κόμματος. Αυτό, όπως έχει επισημάνει ο Αντώνης Σαμαράς, φάνηκε από τη μεγάλη αποχή και απώλεια δυνάμεων της Ν.Δ. στις ευρωεκλογές.

Σε αυτόν ακριβώς τον κόσμο, μέσω μηνυμάτων προς την κυβέρνηση, έχουν απευθυνθεί ουκ ολίγες φορές οι δύο πρώην πρωθυπουργοί, που καταλογίζουν λάθος χειρισμούς κυρίως στην εξωτερική πολιτική, ειδικά για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις αλλά και για τη στάση της Ελλάδας στον πόλεμο στην Ουκρανία, ξεδιπλώνοντας όμως μια ευρύτερη κριτική. Και οι δύο έχουν πάρει θέση για θέματα που σχετίζονται είτε με την κοινωνία και την αίσθηση του κράτους δικαίου είτε με τον τρόπο διακυβέρνησης. Χαρακτηριστικό παράδειγμα ήταν η σφοδρή κριτική που είχαν εξαπολύσει για το σκάνδαλο των υποκλοπών, ενώ πρόσφατα, ο καθένας με διαφορετικό τρόπο, πήραν θέση για το ζήτημα του απεργού πείνας.

Ο μεν κ. Σαμαράς είχε τονίσει από τις πρώτες ημέρες πως είναι «θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα». Ο δε κ. Καραμανλής επιφύλαξε «βόμβες» κατά κυβέρνησης και Δικαιοσύνης, με την ομιλία του στην Παλαιά Βουλή, όπου μίλησε για διαρκώς διευρυνόμενη κρίση εμπιστοσύνης στους θεσμούς και προειδοποίησε για κίνδυνο μείζονος πολιτικής αλλά και εθνικής κρίσης. Μετά την αρχικά αμήχανη αντίδραση του Μαξίμου, που έκανε ότι δεν κατάλαβε ποιος ήταν ο πραγματικός αποδέκτης της κριτικής, τη δική του απάντηση έδωσε χθες ο πρωθυπουργός από τα εγκαίνια του νέου Πρωτοδικείου στο Περιστέρι. «Η αμφισβήτηση της εμπιστοσύνης στη Δικαιοσύνη σε αυτό το τοξικό περιβάλλον μπορεί να γίνει αυτοεκπληρούμενη προφητεία στο μυαλό των πολιτών», σχολίασε ο Κυρ. Μητσοτάκης και πρόσθεσε πως «για αυτό και οφείλουμε να προωθούμε το έργο μας με τη μέγιστη δυνατή ταχύτητα, έτσι ώστε ο ίδιος ο πολίτης να αντιληφθεί σύντομα τα αποτελέσματα αυτών των μεταρρυθμιστικών προσπαθειών».

Τέλος, η διαγραφή του Αντώνη Σαμαρά από το κόμμα, πριν από σχεδόν έναν χρόνο, παραμένει ανοιχτή πληγή για τη Ν.Δ., ασχέτως που κανείς βουλευτής τότε δεν τόλμησε να εκφράσει τη δυσαρέσκειά του δημόσια, καθώς όπως είναι λογικό οι βουλευτές έχουν το άγχος της επανεκλογής. Ομως δεν ήταν καθόλου τυχαία η δημιουργία κλίματος επαναπροσέγγισης μετά τη ΔΕΘ και ενώ φουντώνει η σεναριολογία για νέο κόμμα από τον Μεσσήνιο πολιτικό. Ακόμα και τώρα πάντως, που έχουν μεσολαβήσει το αιχμηρό άρθρο του Χρ. Λαζαρίδη και η ηχηρή απουσία του Αντ. Σαμαρά από το Ωδείο Αθηνών και συγκεκριμένα από την εκδήλωση όπου ο πρωθυπουργός όχι απλώς παρέστη αλλά απηύθυνε και έναν σύντομο χαιρετισμό, υπάρχουν κάποιοι στην Κ.Ο. της Ν.Δ. που εξακολουθούν να πιστεύουν ότι «υπάρχει περιθώριο επαναπροσέγγισης», επισημαίνοντας πως πάντα ήταν ένα πλουραλιστικό κόμμα.