Παρουσίασε την δυσπιστία προς τη δικαιοσύνη ως... αυτοεκπληρούμενη προφητεία

Διακήρυξε ότι «Θέλουμε μια Δικαιοσύνη η οποία να είναι "τυφλή", η οποία θα στέκεται όμως δίπλα, και ποτέ απέναντι, στον πολίτη»

Το σχήμα λόγου ότι αν επαναλαμβάνεται διαρκώς το επιχείρημα περί αναξιοπιστίας της δικαιοσύνης τότε αυτό θα γίνει πραγματικότητα, δηλαδή τον υπαινιγμό ότι τώρα δεν αποτελεί πραγματικότητα, επέλεξε την Παρασκευή το πρωί ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προκειμένου να σχολιάσει την παρούσα κατάσταση της τρίτης εξουσίας, επισκεπτόμενος τη νεοσυσταθείσα περιφερειακή έδρα Περιστερίου του Πρωτοδικείου Αθηνών, μία από τις τέσσερις (Περιστέρι, Μαρούσι, Ελευσίνα και Κορωπί) που δημιουργούνται στην Αττική στο πλαίσιο εφαρμογής του νέου δικαστικού χάρτη. Συγκεκριμένα σημείωσε ότι «η αμφισβήτηση της εμπιστοσύνης στη Δικαιοσύνη μπορεί πολύ εύκολα σε αυτό το τοξικό περιβάλλον να γίνει μία αυτοεκπληρούμενη προφητεία στο μυαλό των πολιτών».

Ο πρωθυπουργός, συνοδευόμενος από τον υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη, τον υφυπουργό Γιάννη Μπούγα και τον πρόεδρο του τριμελούς συμβουλίου διεύθυνσης του Πρωτοδικείου Αθηνών Χριστόφορο Λινό, επισκέφθηκε τις νέες εγκαταστάσεις και ενημερώθηκε για την υλοποίηση του νέου δικαστικού χάρτη. «Είναι μία θετική εμπειρία που αξίζουμε να τη γιορτάσουμε όλοι μαζί και νομίζω η καλύτερη απόδειξη ότι το δύσκολο έργο της μεταρρύθμισης της Δικαιοσύνης προωθείται με πείσμα και με επιμονή και πάντα με εμπιστοσύνη στη Δικαιοσύνη. Διότι η αμφισβήτηση της εμπιστοσύνης στη Δικαιοσύνη μπορεί πολύ εύκολα σε αυτό το τοξικό περιβάλλον να γίνει μία αυτοεκπληρούμενη προφητεία στο μυαλό των πολιτών. Γι' αυτό και οφείλουμε να προωθούμε το έργο μας με τη μέγιστη δυνατή ταχύτητα, έτσι ώστε ο ίδιος ο πολίτης να αντιληφθεί σύντομα τα αποτελέσματα αυτών των μεταρρυθμιστικών μας προσπαθειών», τόνισε ο κ. Μητσοτάκης κατά την ομιλία του.

Μετά την ενοποίηση των πρώην, πλέον, Ειρηνοδικείων Περιστερίου, Ιλίου και Αχαρνών στη νέα περιφερειακή έδρα Περιστερίου, το Πρωτοδικείο αναλαμβάνει υποθέσεις με αντικείμενο έως 250.000 ευρώ, ενώ το όριο στα πρώην Ειρηνοδικεία ήταν τα 20.000 ευρώ.

«Θέλουμε μια Δικαιοσύνη η οποία να είναι "τυφλή", η οποία θα στέκεται όμως δίπλα, και ποτέ απέναντι, στον πολίτη. Διαμορφώνουμε, λοιπόν, τις συνθήκες ώστε οι δικαστικοί λειτουργοί να μπορούν να επιτελούν το σπουδαίο έργο τους με αμεροληψία και φυσικά με τη μέγιστη δυνατή αποδοτικότητα, δίνοντας ένα τέλος στην ατέρμονη αναμονή, στην ταλαιπωρία που πάντα αφήνουν χώρο στην αδικία, εντείνουν τελικά το αίσθημα ανασφάλειας και κρατούν δέσμια και την ίδια την οικονομία», σημείωσε ο πρωθυπουργός.

Η νέα περιφερειακή έδρα ξεκίνησε τη λειτουργία της στις 16 Σεπτεμβρίου, με την έναρξη του νέου δικαστικού έτους, και υπολογίζεται ότι θα εξυπηρετεί περισσότερους από 500.000 πολίτες καθώς και περίπου 1.000 δικηγόρους που δραστηριοποιούνται στις εν λόγω περιοχές. Το νέο κτήριο, με συνολικό εμβαδόν 2.800 τ.μ., περιλαμβάνει δύο αίθουσες ακροατηρίων και γραφεία που καλύπτουν τις αυξημένες ανάγκες του νέου Πρωτοδικείου, ενώ διαθέτει όλες τις υποδομές για τη διασφάλιση της προσβασιμότητας. Ο κ. Φλωρίδης τόνισε: «Ο στόχος που θέσαμε με τη μεγάλη μεταρρύθμιση του δικαστικού χάρτη είναι να πάμε τις δικαστικές αποφάσεις από τις 1.550 περίπου μέρες, που ήταν ο χρόνος για να έχουμε τελεσίδικη απόφαση, στις 750 ημέρες. Να πετύχουμε το μέσο όρο έκδοσης αποφάσεων των χωρών του Συμβουλίου της Ευρώπης. Αυτός θα είναι εφικτός, κύριε πρωθυπουργέ, όταν κλείσει αυτή η τετραετία».

Ολόκληρη η ομιλία του Κ. Μητσοτάκη:

«Σεβασμιώτατε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι στην κυβέρνηση και στο ελληνικό κοινοβούλιο, κ. Δήμαρχε, ακόμα μια φορά βρισκόμαστε στο Περιστέρι για μία πολύ σημαντική πρωτοβουλία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, στα εγκαίνια της Περιφερειακής Έδρας Περιστερίου του Πρωτοδικείου Αθηνών. Αποτελούν, νομίζω, μία απτή απόδειξη ότι αυτή η πολύ φιλόδοξη μεταρρύθμιση την οποία υλοποιεί η κυβέρνησή μας στη Δικαιοσύνη γίνεται πράξη.

Ο στόχος είναι πολύ συγκεκριμένος, αναφέρθηκε σε αυτόν και ο Υπουργός Δικαιοσύνης: από κάτι παραπάνω από τέσσερα χρόνια για να εκδίδονται οι τελεσίδικες αποφάσεις να πάμε περίπου στα δύο χρόνια.

Είναι κάτι το οποίο θα μπορούσε να καταστεί εφικτό μόνο χάρη στην πολύ σημαντική μεταρρύθμιση την οποία υλοποιεί το Υπουργείο Δικαιοσύνης, στον νέο Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, που τέθηκε σε ισχύ πριν από περίπου ένα μήνα, αλλά και στην πλήρη εφαρμογή του Δικαστικού Χάρτη στην Αττική, που αναμένεται να ξεκινήσει σε πλήρη εφαρμογή τον Σεπτέμβριο του 2026.

Όπως έχουμε ήδη ανακοινώσει, δημιουργούνται άλλες τρεις περιφερειακές έδρες του Πρωτοδικείου, σε Μαρούσι, Κορωπί, Ελευσίνα. Και, όπως είπε ο Υπουργός, έχουμε πια τη δυνατότητα σε αυτές τις περιφερειακές έδρες να δικάζουμε υποθέσεις μέχρι του ποσού των 250.000 ευρώ, αντί του ποσού των 20.000 ευρώ που δίκαζαν τα καταργηθέντα, πια, Ειρηνοδικεία.

Επίσης, μέχρι το τέλος του επόμενου έτους έχει προγραμματιστεί η εκκαθάριση περίπου 150.000 υποθέσεων, που εκκρεμούσαν εδώ και τέσσερα χρόνια. Ο σκοπός μας είναι οι υποθέσεις να μπορούν να εκδικάζονται πια εντός έξι μηνών.

Αναφέρθηκε ο υπουργός στην πολύ σημαντική πρόοδο. Είδα κι εγώ, η αλήθεια είναι, κ. Πρόεδρε του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης, τα στοιχεία για τον ρυθμό εκκαθάρισης των υποθέσεων στα Πρωτοδικεία. Αν πάμε από ποσοστά κάτω του 80% σε ποσοστά άνω του 100%, αυτό συνιστά μια πολύ σημαντική πρόοδο.

Και βέβαια, οφείλω να επισημάνω στο σημείο αυτό ότι οι μεγάλες μεταρρυθμίσεις τις οποίες υλοποιούμε στον τομέα της Δικαιοσύνης είχαν γίνει δεκτές με αρκετές δόσεις δυσπιστίας και επιφυλακτικότητας, όπως συμβαίνει συχνά σε κάθε μεγάλη αλλαγή.

Σύντομα, όμως, οι πολίτες θα αντιληφθούν ότι αυτές αποδίδουν πραγματικά καρπούς: δίκαιη και γρήγορη νομική προστασία στους πολίτες, ασφάλεια δικαίου στους επενδυτές, ενισχύοντας με αυτόν τον τρόπο την εμπιστοσύνη και των δύο στην ελληνική πολιτεία. Στόχο που αποτελεί ένα βασικό συστατικό, τη βάση για μια ισχυρή οικονομία και μια ευημερούσα κοινωνία.

Πρωτίστως, όμως, η αξιόπιστη και έγκαιρη δικαιοσύνη είναι θέμα δημοκρατίας. Γιατί από αυτήν εξαρτάται τελικά η εφαρμογή του νόμου και συνεπώς η προστασία του καθένα, ειδικά των πιο αδύναμων πολιτών, από κάθε μορφής αυθαιρεσία.

Ξέρουμε καλά -το είχαμε επισημάνει και ως κεντρικό στόχο όταν προσδιορίσαμε τους στόχους της δεύτερης τετραετίας- ότι οι αργοί ρυθμοί της δικαιοσύνης έφταναν στο σημείο να ισοδυναμούν ενίοτε με αρνησιδικία, εξαντλώντας τους πιο ευάλωτους μέχρι αυτοί να βρουν το δίκαιό τους και απωθώντας όσους πίστεψαν στις προοπτικές του τόπου και θέλησαν εδώ να ανοίξουν δουλειές.

Η νέα έδρα, Σεβασμιώτατε, κ. Δήμαρχε, θα εξυπηρετεί σχεδόν 500.000 πολίτες στο Περιστέρι, το Ίλιον, τις Αχαρνές αλλά και 1.000 δικηγόρους που έχουν την έδρα τους σε αυτές τις περιοχές, σε ένα σύγχρονο και προσβάσιμο κτήριο, δίπλα στο Μετρό και στις κεντρικές γραμμές των λεωφορείων της Δυτικής Αττικής, με δύο ακροατήρια ώστε να εκδικάζει πολλαπλάσιες υποθέσεις σε σχέση με τα τρία Ειρηνοδικεία που αντικαθιστά, και προφανώς σε πολύ πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις.

Σε αυτό το πεδίο λοιπόν, στο πεδίο της Δικαιοσύνης, γινόμαστε σταδιακά Ευρώπη, αίροντας μια ακόμα εθνική "ανορθογραφία": ενώ έχουμε τον μεγαλύτερο αριθμό δικαστών ανά κάτοικο, είχαμε έναν από τους χαμηλότερους ρυθμούς εκδίκασης υποθέσεων μεταξύ των ευρωπαϊκών κρατών.

Τώρα πια οι υποθέσεις μοιράζονται πιο αναλογικά στους δικαστικούς λειτουργούς, δεν στοιβάζονται όπως παλιά, ενώ ταυτόχρονα γίνονται παρεμβάσεις και σε πολλά πεδία: από τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης ως την κατασκευή καινούργιων εγκαταστάσεων, καινούργιων υποδομών, καινούργιων δικαστικών μεγάρων σε ολόκληρη τη χώρα.

Θέλουμε μια Δικαιοσύνη η οποία να είναι "τυφλή", η οποία θα στέκεται όμως δίπλα, και ποτέ απέναντι, στον πολίτη.

Διαμορφώνουμε, λοιπόν, τις συνθήκες ώστε οι δικαστικοί λειτουργοί να μπορούν να επιτελούν το σπουδαίο έργο τους με αμεροληψία και φυσικά με τη μέγιστη δυνατή αποδοτικότητα, δίνοντας ένα τέλος στην ατέρμονη αναμονή, στην ταλαιπωρία που πάντα αφήνουν χώρο στην αδικία, εντείνουν τελικά το αίσθημα ανασφάλειας και κρατούν δέσμια και την ίδια την οικονομία.

Κάθε μέρα καθυστέρησης είναι στην πράξη και μία χαμένη ευκαιρία. Γι' αυτό και συνεχίζουμε να εφαρμόζουμε τολμηρά το πρόγραμμά μας, κοιτάζοντας πάντα μπροστά.

Κλείνω τονίζοντας ότι όπως σε περιπτώσεις όπως το Μετρό της Θεσσαλονίκης, οι ηλεκτρονικές συναλλαγές, η "αναγέννηση" του ΕΦΚΑ και τόσων άλλων μεταρρυθμίσεων, έτσι και εδώ, κ. Υπουργέ, κ. Υφυπουργέ, στον τομέα της Δικαιοσύνης χρειάζεται χρόνος ώστε το σχέδιο να γίνει πραγματικότητα. Όμως, στο τέλος γίνεται αυτό. Και είναι μία απόδειξη ότι με επιμονή και σκληρή δουλειά έρχεται τελικά το αποτέλεσμα.

Είναι, συνεπώς, και ένα μήνυμα συνέχειας η σημερινή τελετή: να εξακολουθήσει αυτή η προσπάθεια ώστε να γίνεται ολοένα και καλύτερη η καθημερινότητα των πολιτών και σε όλα τα επίπεδα της ζωής τους.

Καλή αρχή, λοιπόν. Εύχομαι καλή δουλειά στους εργαζόμενους, αποδοτικό έργο στο νέο Πρωτοδικείο στο Περιστέρι, όχι μόνο στους ανθρώπους οι οποίοι θα καταφεύγουν εδώ ψάχνοντας το δίκαιο στις υποθέσεις τους, αλλά και για ολόκληρη τη Δυτική Αττική, τη Δυτική Αθήνα, που αποκτά μία δημόσια δομή ικανή να κινητοποιήσει την τοπική αγορά αναβαθμίζοντας παράλληλα και όλο το οικονομικό περιβάλλον.

Είναι μία θετική εμπειρία που αξίζουμε να τη γιορτάσουμε όλοι μαζί και νομίζω η καλύτερη απόδειξη ότι το δύσκολο έργο της μεταρρύθμισης της Δικαιοσύνης προωθείται με πείσμα και με επιμονή και πάντα με εμπιστοσύνη στη Δικαιοσύνη.

Διότι η αμφισβήτηση της εμπιστοσύνης στη Δικαιοσύνη μπορεί πολύ εύκολα σε αυτό το τοξικό περιβάλλον να γίνει μία αυτοεκπληρούμενη προφητεία στο μυαλό των πολιτών. Γι' αυτό και οφείλουμε να προωθούμε το έργο μας με τη μέγιστη δυνατή ταχύτητα, έτσι ώστε ο ίδιος ο πολίτης να αντιληφθεί σύντομα τα αποτελέσματα αυτών των μεταρρυθμιστικών μας προσπαθειών. Σας ευχαριστώ πολύ».