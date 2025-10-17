Βολές Μαρινάκη κατά Τσίπρα για «επιδιώξεις εξουσίας»

Την εκτίμηση ότι η εξουσία είναι η επιδίωξη πίσω από την πολιτική επάνοδο του Αλέξη Τσίπρα, εξέφρασε την Παρασκευή ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, σε συνέντευξή που παραχώρησε στο ραδιοφωνικο σταθμό ΣΚΑΙ 100,3 και στον Άρη Πορτοσάλτε, ερωτώμενος μεταξύ άλλων περί της επικείμενης κυκλοφορίας του νέου του βιβλίου «Ιθάκη», Παράλληλα ο κ. Μαρινάκης προσπέρασε τις πρόσφατες αιχμές Κώστα Καραμανλή και Ευάγγελου Βενιζέλου αφενός με μία ακόμα επανάληψη της αναδρομής στη διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και αφετέρου εστιάζοντας μόνο σε στοιχεία της Κομισιόν, μίλησε κατ' εξαίρεση για εκκρεμή δικαστική υπόθεση παρουσιάζοντας ως κατόρθωμα (σ.σ. της ανεξάρτητης, όπως έχει πει στο παρελθόν, Δικαιοσύνης) την πλημμεληματική δίωξη Κώστα Αχ. Καραμανλή και Χρήστου Τριαντόπουλου για τα Τέμπη, αρνήθηκε την ύπαρξη οποιοδήποτε ζητήματος εσφαλμένων χειρισμών σχετικά με τον Ταγίπ Ερντογάν και για άλλη μια φορά προχώρησε σε δηλώσεις πολιτικής αλαζονείας επισημαίνοντας ότι η κυβέρνηση θα κριθεί από το λαό.

«Ο Πρωθυπουργός αυτό το οποίο είπε είναι ακριβώς ο προϋπολογισμός του 2009 μετά τις εκλογές του 2009, που τις κέρδισε το ΠΑΣΟΚ, ο κ. Γιώργος Παπανδρέου με το "σύνθημα λεφτά υπάρχουν και αν μπορούσε να πει κανείς, ας πούμε ότι αυτό ήταν ένα προεκλογικό σύνθημα, που δεν δικαιολογείται βέβαια εφόσον τότε ΝΔ και ο κ. Κώστας Καραμανλής είχε πει όσα είχε πει, στη συνέχεια στον προϋπολογισμό του 2009 για το 2010, δηλαδή έξι μήνες πριν μπούμε στο πρώτο μνημόνιο, ανέβασε τις δαπάνες το ΠΑΣΟΚ κατά 2 δισ. ευρώ, κάνοντας το "λεφτά υπάρχουν" όχι μόνο σύνθημα αλλά και πράξη. Και αυτό το είπε ο Πρωθυπουργός όχι γιατί ήθελε να κάνει αναδρομή αλλά γιατί προκλήθηκε από τον κ. Νίκο Ανδρουλάκη ο οποίος ανακριβώς του είπε όσα του είπε στη Βουλή. Ας πάμε στο σήμερα και στο αύριο. Καλό είναι την ιστορία να μην την ξαναγράφουμε για να μην επαναλαμβάνεται αλλά καλύτερο είναι να μιλάμε για το σήμερα», σημείωσε ο κ. Μαρινάκης. Σταχυολογο9ύμε κάποιες από τις απόψεις τις οποίες εξέφρασε:

«Ο Αλέξης Τσίπρας θέλει να επιδιώξει εξουσία»

Για το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα που θα κυκλοφορήσει με τον τίτλο «Ιθάκη» σχολίασε: «Η αλήθεια είναι ότι το μόνο κοινό, είτε μιλήσουμε για το βιβλίο του κ. Τσίπρα είτε για παραφράσουμε τον μεγάλο μας ποιητή, τον Καβάφη, το μόνο κοινό της Ιθάκης της αληθινής με την Ιθάκη του κ. Τσίπρα, είναι η Πηνελόπη που εδώ πέρα είναι η εξουσία. Νομίζω ότι αυτό είναι το οποίο θέλει να επιδιώξει ο κ. Τσίπρας. Και επειδή στην Ιθάκη, όταν μιλάμε για Ιθάκη, μιλάμε για τον προορισμό και το ταξίδι, να θυμίσουμε στον κόσμο και να θυμηθούμε και εμείς ότι το ταξίδι ήταν τα capital controls, η Βουλή ανοιχτή, τα παρα-υπουργεία Δικαιοσύνης, οι αμετάκλητα καταδικασμένοι υπουργοί, οι πάνω από τριάντα νέοι φόροι και το κλείσιμο του Χρηματιστηρίου. Και ο προορισμός, εκεί, δηλαδή, που φτάσαμε, ήταν τα πάνω από 100 δισεκατομμύρια φορτωμένα. Τώρα, από εκεί και πέρα, το έχουμε ξαναπεί, θεωρώ ότι όλη αυτή η ιστορία με τα υποτιθέμενα "κόμματα", "κόμμα Πορτοσάλτε", "κόμμα Μαρινάκη", "κόμμα Τσίπρα", "κόμμα οποιουδήποτε", δεν προσφέρει τίποτα στη δημόσια συζήτηση. Σίγουρα, δεν υποτιμώ τα πρόσωπα. Η πολιτική, όμως, είναι πολιτικές. Αυτή τη στιγμή δεν μπορεί, λοιπόν, μία κυβέρνηση να συγκριθεί, μία κυβέρνηση με ένα πρόγραμμα, με έναν απολογισμό, με μεταρρυθμίσεις, με αλλαγές, με σωστά, με λάθη, δεν μπορεί να συγκριθεί- ή αντίστοιχα και μια αντιπολίτευση όταν φέρει πρόγραμμα- και τα κόμματα της αντιπολίτευσης, δεν μπορούν να συγκριθούν με υποτιθέμενα κόμματα, τα οποία είναι κόμμα του Α ή του Β, γιατί, ξέρετε κάποια στιγμή, όταν και εφόσον γίνουν αυτά τα κόμματα, είτε είναι του κ. Τσίπρα είτε οποιουδήποτε άλλου, θα πρέπει να μιλήσουν για όλα. Με ποιους θα κυβερνήσουν, πώς θα κυβερνήσουν, τι θα πουν για την εξωτερική πολιτική, για την άμυνα, για την ενέργεια. (ΠΟΡΤΟΣΑΛΤΕ: Συμπεριλαμβάνετε και το κόμμα του κ. Αντώνη Σαμαρά, φαντάζομαι, γι’ αυτό το οποίο ακούω ότι θα συσταθεί.) Βλέπω να μετριούνται κόμματα – ονόματα. Τα κόμματα δεν είναι ονόματα. Σίγουρα τα πρόσωπα παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο, αλλά ένα κόμμα, είτε είναι στην κυβέρνηση είτε είναι στην αντιπολίτευση, είναι ένα σύνολο ανθρώπων, με πρώτο τον αρχηγό τους, είναι προγράμματα, είναι θέσεις, είναι απόψεις, είναι, για παράδειγμα μετά τις εκλογές, ποιος θέλουμε να συναντιέται με τον Τούρκο Πρόεδρο, ποιος θέλουμε να πηγαίνει στις Συνόδους Κορυφής; Τι θέλουμε να λέει η Ελλάδα. Τα κόμματα δεν είναι ούτε αποτέλεσμα ακτιβισμού ούτε αποτέλεσμα ενός τραγικού γεγονότος, ούτε αποτέλεσμα συγκίνησης. Τα κόμματα είναι κορυφαίος θεσμός στη Δημοκρατία μας και ψηφίζονται από πολίτες στις εκλογές».

«Ναι αλλά ο ΣΥΡΙΖΑ...»

Σχετικά με τις τοποθετήσεις Κώστα Καραμανλή περί κρίσης θεσμών και Ευάγγελου Βενιζέλου ότι η χώρα έχει καταστεί μη διακυβερνήσιμη είπε: «Η αλήθεια είναι ότι στην Ελλάδα όλα αυτά ετέθησαν εν αμφιβόλω τα προηγούμενα χρόνια κ. Πορτοσάλτε. Γιατί είχαμε παρα-υπουργεία Δικαιοσύνης, που λειτουργούσαν στο Μαξίμου- αυτά τα έχει πει ο Υπουργός Δικαιοσύνης εκείνης της Κυβέρνησης, όχι εγώ και εσείς ή ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τα έχει πει ο Σταύρος Κοντονής- είχαμε μια Βουλή να μένει ανοιχτή το 2019 για να περνάει ένας Ποινικός Κώδικας με ό,τι διατάξεις είχε, είχαμε έναν νόμο Παρασκευόπουλου που αποφυλάκισε όσους αποφυλάκισε και όσο και αν ενοχλεί, αυτοί ξαναβγήκαν έξω και έκαναν βαρύτατα εγκλήματα που σόκαραν εκ νέου την κοινωνία. Είναι στατιστικά στοιχεία επιβεβαιωμένα, κάτι τέτοιο δεν έχει ξανασυμβεί στο παρελθόν. Είχαμε δύο Υπουργούς αμετάκλητα καταδικασμένους από τη Δικαιοσύνη γιατί παρενέβησαν στους θεσμούς και πήγαν να χειραγωγήσουν μια σειρά από διαδικασίες».

Για Σαμαρά - Καραμανλή: Η Κομισιόν τα λέει διαφορετικά

Για το αν η Κυβέρνηση θεωρεί ότι η τοποθέτηση Καραμανλή την υπονομεύει, απάντησε: «Η πραγματικότητα είναι ότι στις τελευταίες ετήσιες εκθέσεις για το Κράτος Δικαίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που δεν τις συντάσσει ούτε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ούτε ο Άκης Σκέρτσος, ούτε εγώ και εσείς, ούτε κανένας, τέλος πάντων, είτε δημοσιογράφος είτε κάποιος κυβερνητικός, λένε ότι η Ελλάδα έχει σημειώσει αξιοσημείωτη πρόοδο και σε ζητήματα Κράτους Δικαίου και ελευθερίας του Τύπου και λειτουργίας της Δικαιοσύνης. Απόδειξη αυτού, ότι τα περισσότερα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή πάνω από 15, έχουν περισσότερες συστάσεις από την Ελλάδα, η οποία κάθε χρόνο έχει όλο και λιγότερες».

Ο Καραμανλής, ο Τριαντόπουλος και τα σοβαρά... πλημμελήματα

Για την τραγωδία των Τεμπών και την επικείμενη δίκη και τις κατηγορίες της αντιπολίτευσης περί συγκάλυψης, ανέφερε: «36 κατηγορούμενοι, 33 εκ των οποίων για κακούργημα. Και σε αυτούς αθροίζουμε ήδη δύο διατελέσαντες Υπουργούς, έναν Υπουργό και έναν Υφυπουργό, τους κ. Κώστα Αχ. Καραμανλή και Χρήστο Τριαντόπουλο, οι οποίοι –και εκείνοι με το τεκμήριο αθωότητας, δεν σημαίνει ότι θα καταδικαστούν, ούτε οι 36, ούτε οι δύο, θα το κρίνει η Δικαιοσύνη, δεν είμαστε εμείς οι δικαστές– πάνε για σοβαρές περιπτώσεις υποθέσεων, στο Δικαστικό Συμβούλιο, δηλαδή στον φυσικό δικαστή. Σε άλλες εθνικές τραγωδίες, για να λέμε στους ανθρώπους που ακούνε –πολύνεκρες τραγωδίες, στο Σάμινα, το Μάτι, την Μάνδρα– μια σειρά από πολύ σοβαρές υποθέσεις, όπως στις πυρκαγιές στην Ηλεία, δεν είχε παραπεμφθεί ούτε μισός πολιτικός για να δικαστεί. Ούτε μισός πολιτικός δεν παραπέμφθηκε για το οτιδήποτε σε όλα αυτά. Κανένας. Και ούτε ένας κατηγορούμενος δεν καταδικάστηκε στο τέλος της ημέρας. Και δεν παραπέμφθηκε για κακούργημα. Το ξαναλέω, δεν σημαίνει ότι επειδή παραπέμπονται αυτοί οι άνθρωποι ότι θα καταδικαστούν. Έχουν το τεκμήριο της αθωότητας και θα κρίνει η Δικαιοσύνη. Είναι στοιχεία που απαντούν στην προπαγάνδα».

«Ο λαός θα απαντήσει αν μπορούμε να ανταπεξέλθουμε»

Περί του γιατί η Νέα Δημοκρατία δέχεται όλο αυτόν τον «ορυμαγδό» της κρίσης των θεσμών και της χειραγώγησης και περί του αν μπορεί να ανταπεξέλθει, τόνισε: «Καταρχάς για το αν μπορεί ή όχι να ανταπεξέλθει θα το απαντήσουν οι πολίτες στις προσεχείς εκλογές. Προφανώς, προς το παρόν και δημοσκοπικά με τις απώλειες που έχουμε για τις οποίες πρέπει να τρέξουμε και να δουλέψουμε με πολιτικές που παράγουν αποτέλεσμα όπως η φορολογική μεταρρύθμιση που θα εφαρμοστεί από 1/1/26, το τι θα γίνει όμως θα το αποφασίσουν οι πολίτες. Προς το παρόν όσες φορές οι πολίτες εκλήθησαν τα τελευταία χρόνια να πάρουν θέση πήραν τη θέση την οποία, πίστευαν και επανεξέλεξαν στις τελευταίες βουλευτικές εκλογές την Νέα Δημοκρατία. Ναι, πραγματικά υπάρχει μία απίστευτη επιχείρηση διάδοσης ψευδών ειδήσεων στην κοινωνία, κορυφαία πράξη τέτοια ήταν η συντονισμένη προσπάθεια από την αντιπολίτευση και κάποια Μέσα ενημέρωσης στην επέτειο από τα Τέμπη. Πήγε να γίνει τώρα ένας δεύτερος γύρος με αφορμή την απεργία πείνας ενός πατέρα, μιας τραγικής φιγούρας, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει βιώσει τον απόλυτο πόνο και ανθρώπινα όλοι είμαστε στο πλευρό του, εκεί κάποιοι πήγαν να φωτογραφηθούν από πολιτικούς, η κυρία Κωνσταντοπούλου έβγαζε ομιλίες, δίπλα σε έναν πονεμένο πατέρα. Όλο αυτό πήγαμε να το ξαναζήσουμε, η Δικαιοσύνη όμως με τους χρόνους της, εγώ να δεχτώ ότι μπορεί να υπάρχει μία εύλογη κριτική για τη Δικαιοσύνη για τους χρόνους της, αλλά δεν πρέπει να επιτιθέμεθα σε ανθρώπους οι οποίοι στοχοποιούνται, πήρε τις αποφάσεις της η Δικαιοσύνη, όχι η Κυβέρνηση και δεν έδωσε και το "πάτημα" να καθυστερήσει η δίκη και να έχουμε ένα νέο κύκλο διαμαρτυριών».

Κανένα θέμα δεν τίθεται με Ερντογάν

Σχετικά με την κριτική της αντιπολίτευσης ότι η επικοινωνία με τον Ερντογάν είναι πρόβλημα δήλωσε: «Η Ελλάδα που δήθεν "χάνεται", είναι μια Ελλάδα που το 2019 ζητούσε F16 και F35, δεν είχε τίποτε από αυτά, και τώρα έχει F16 εξασφαλισμένα και προχωράει τα προγράμματα -και F35.Η Ελλάδα τώρα, που δεν είχε, έχει ΑΟΖ με την Αίγυπτο και την Ιταλία, Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό, έχει επεκταθεί στα 12 ναυτικά μίλια στο Ιόνιο».