Κουκουλώματος συνέχεια στο σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ

Επιστολή 30 σελίδων στον πρωθυπουργό για την περίπτωση να χορηγηθούν ξανά παράνομες χρηματοδοτήσεις και τις ευθύνες πέντε υπουργών της Ν.Δ. από τον πρόεδρο του ΓΕΩΤΕΕ/Κ.Μ., Αθανάσιο Σαρόπουλο, που αποκαλύπτει αυτά που δεν μπόρεσε να πει επισήμως στο Επιμελητήριο καθώς τον μπλόκαρε η ΔΑΚΕ, της οποίας είναι επικεφαλής

Οι παράνομες χρηματοδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ υπάρχει περίπτωση να χορηγηθούν ξανά για εκατομμύρια ανύπαρκτα αιγοπρόβατα αν μέχρι τις 20 Οκτωβρίου η κυβέρνηση δεν προχωρήσει στις κατάλληλες νομοθετικές αλλαγές. Πέντε υπουργοί της Ν.Δ. με τις νομοθετικές πρωτοβουλίες από το 2021 ευθύνονται για το μέγα σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ που συνταράσσει τη χώρα. Με προσωπική επιστολή 30 σελίδων και αποδέκτη τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, ο πρόεδρος του ΓΕΩΤΕΕ/Κ.Μ. Αθανάσιος Σαρόπουλος λέει όσα δεν κατόρθωσε να ειπωθούν επίσημα από το Επιμελητήριο αφού τον μπλόκαρε η ΔΑΚΕ, της οποίας… είναι επικεφαλής!

Ολόκληρη «περιπέτεια» έπρεπε να ζήσει ο κ. Σαρόπουλος για να φτάσουμε στη δημόσια επιστολή του, καθώς για τέσσερις συνεχείς συνεδριάσεις της διοικούσας του ΓΕΩΤΕΕ/Κεντρικής Μακεδονίας προσπάθησε να εκδώσει το κείμενο αυτό ως ψήφισμα, άνευ αποτελέσματος, αφού χρησιμοποιήθηκε κάθε διαδικαστικό τερτίπι προκειμένου να μπλοκαριστεί.

Πρώτα ένα μέλος της ΔΑΚΕ παραιτήθηκε από τη διοικούσα διότι θίχτηκε από ανάρτηση του προέδρου στο facebook, στη συνέχεια οι τέσσερις επιλαχόντες που θα τον αντικαθιστούσαν παραιτήθηκαν κι αυτοί, οπότε έμενε μία θέση κενή. Στην τελευταία κρίσιμη συνεδρίαση κι ενώ η ψηφοφορία ήταν 5 ψήφοι υπέρ της έκδοσης του ψηφίσματος και 4 κατά, οι 4 ψήφισαν λευκό και όχι κατά, με συνέπεια να μη θεωρείται έγκυρο το αποτέλεσμα (σημ.: έφτανε ένας να… καταψήφιζε για να ήταν έγκυρο). Χρειάστηκε η συμμαχία κι ενός μέλους της ΠΑΣΚΕ με τους ΔΑΚίτες για να συμβούν όλα αυτά τα απίθανα.

Αδράνεια

Ο κ. Σαρόπουλος κατέφυγε στο τελευταίο μέσο που διέθετε, να απευθύνει δημόσια επιστολή στον πρωθυπουργό, τα κόμματα, την εξεταστική επιτροπή της Βουλής, τους υπουργούς, περιφερειάρχες και κάθε άλλο εμπλεκόμενο στην υπόθεση των απίθανων στρεβλώσεων στην κατανομή των δημόσιων βοσκοτόπων στους κτηνοτρόφους, τη διασπάθιση των ευρωπαϊκών οικονομικών ενισχύσεων των βοσκοτόπων όσο και τη λειτουργία του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Αναφερόμενος στο ιστορικό της υπόθεσης ο κ. Σαρόπουλος θεωρεί ότι οι ρυθμίσεις που είχε κάνει το 2015 ο υπουργός Γεωργίας του ΣΥΡΙΖΑ Βαγγέλης Αποστόλου ήταν σε σωστή κατεύθυνση και πολύ κακώς τροποποιήθηκαν το 2021, χώρια η «αδικαιολόγητη εξαετής (2019-2025) αδράνεια για την εκπόνηση των Διαχειριστικών Σχεδίων Βόσκησης». Θεωρεί ότι μεγαλύτερη ευθύνη για την υπόθεση έχουν οι νεοδημοκράτες υπουργοί Σπήλιος Λιβανός, Κώστας Σκρέκας, Γιώργος Γεωργαντάς και μικρότερη οι Λευτέρης Αυγενάκης, Μάκης Βορίδης.

Αναλύοντας διεξοδικά τον μηχανισμό με τον οποίο δομήθηκε αυτή η τεράστια διασπάθιση των ευρωπαϊκών αγροτικών επιδοτήσεων, ο πρόεδρος του ΓΕΩΤΕΕ/Κ.Μ. σημειώνει ότι αφού η εκπόνηση και η εφαρμογή των Διαχειριστικών Σχεδίων Βόσκησης, τα οποία θα δώσουν την οριστική και ορθή λύση στο θέμα των δημόσιων βοσκοτόπων στην Ελλάδα, θα διαρκέσουν περίπου τέσσερα χρόνια, μέχρι τότε «θα πρέπει να διενεργείται η κατανομή των δημόσιων βοσκοτόπων με μια «τεχνική λύση», η οποία, όμως, θα πρέπει να βασίζεται στη δίκαιη κατανομή των βοσκήσιμων γαιών στους πραγματικούς κτηνοτρόφους και να αποτρέπει τις απάτες και την κατασπατάληση των ευρωπαϊκών οικονομικών ενισχύσεων.

Για τον λόγο αυτό, το άρθρο 4, παρ. 10 της ΚΥΑ 873/55993/15 (ΦΕΚ Β΄ 942) πρέπει άμεσα να τροποποιηθεί και να επανέλθει στην αρχική του μορφή», για να μην παρατηρούνται μαζικές αναληθείς δηλώσεις ζωικού κεφαλαίου με λαλίστατα παραδείγματα: «Στην Ηλεία από 333.736 θηλυκά αιγοπρόβατα άνω του έτους παραδόθηκε ποσότητα αιγοπρόβειου γάλακτος 35.636.710 κιλών το 2024, ενώ στο Ρέθυμνο από 3.189.842 θηλυκά αιγοπρόβατα άνω του έτους παραδόθηκε σχεδόν ισοδύναμη ποσότητα αιγοπρόβειου γάλακτος 34.900.970 κιλών»!

Κεφάλαιο «Κρήτη»

Ειδική αναφορά πολλών σελίδων υπάρχει για την Κρήτη και για την εξομάλυνση της κατάστασης συνιστά την πρόβλεψη «ότι η κατανομή των δημόσιων βοσκοτόπων γίνεται μόνο σε κτηνοτρόφους οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ με καταγεγραμμένη παράδοση ή ίδια μεταποίηση αγελαδινού ή πρόβειου και γίδινου γάλακτος κατά το έτος κατανομής…». Μάλιστα, με μια τέτοια διάταξη «θα αποδοθεί δικαιοσύνη σε όλη την Ελλάδα και ιδιαίτερα στην Κρήτη, στην οποία κατά το έτος 2024 παρέδωσαν πρόβειο και γίδινο γάλα μόλις οι 9.408 αιγοπροβατοτροφικές εκμεταλλεύσεις από το σύνολο των 28.032 εν λειτουργία εκμεταλλεύσεων που απογράφηκαν μέχρι την 1/1/2025, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ».

Για αυτούς δε που αδικήθηκαν από τη διασπάθιση των ενισχύσεων προτείνει αποκατάσταση της αδικίας για τους κτηνοτρόφους της Κεντρικής Μακεδονίας και άλλων περιοχών της ηπειρωτικής και της νησιωτικής Ελλάδας, ιδιαίτερα αυτή την εποχή που οι κτηνοτρόφοι μας πλήττονται σοβαρά από την ευλογιά των αιγοπροβάτων.

Οι υπαίτιοι

Για τη διασπάθιση χρήματος και τις στρεβλώσεις θεωρεί ότι αυτές «οφείλονται αποκλειστικά σε λανθασμένες επιλογές της πολιτικής ηγεσίας του ΥπΑΑΤ και των διορισμένων προέδρων του ΟΠΕΚΕΠΕ ή και κάποιων διευθυντικών στελεχών και δεν μπορούν να αποδοθούν σε εκτεταμένη διαφθορά συνολικά εντός των υπαλλήλων του ΟΠΕΚΕΠΕ».

Τονίζει ότι «ο ΟΠΕΚΕΠΕ χρειάζεται σήμερα σημαντική αναβάθμιση και ανεξαρτητοποίηση. Να μετατραπεί σε Ανεξάρτητη Αρχή ή ΝΠΔΔ…» καθώς διαφωνεί με την υπαγωγή του έργου του στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, αφού η ΑΑΔΕ «ασχολείται κυρίως με αλφαριθμητικά δεδομένα, ενώ ο ΟΠΕΚΕΠΕ με γεωχωρικά δεδομένα και η προσέγγιση της ΑΑΔΕ είναι οικονομοτεχνική, ενώ η προσέγγιση του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι γεωτεχνική».

Τέλος, όπως υπογραμμίζει ο κ. Σαρόπουλος, «είναι απολύτως αναγκαία η οργανική σχέση εποπτείας του έργου του Οργανισμού με το αρμόδιο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η οποία θα χαθεί με τη μετάβαση στην ΑΑΔΕ», οπότε «μια πιθανή απώλεια σημαντικών ευρωπαϊκών οικονομικών ενισχύσεων από αυτή την πειραματική και αντισυμβατική μετάβαση θα είναι ολέθρια για την αγροτική παραγωγή στην Ελλάδα, που βρίσκεται σήμερα στην «κόψη του ξυραφιού» από το υψηλό κόστος παραγωγής και τις αρνητικές συνέπειες της κλιματικής κρίσης και θα οδηγήσει πιθανώς ακόμη και σε οικονομική καταστροφή και επισιτιστική κρίση…».