Ηχηρό «χαστούκι» από τους πολίτες στην κυβέρνηση για τον Άγνωστο Στρατιώτη

Δημοσκόπηση κάνει σμπαράλια το αφήγημα του Μαξίμου περί αυτονόητου αιτήματος της κοινωνίας για το μνημείο στη Βουλή • «Κόλαφος» οι απαντήσεις για το θέμα του Πάνου Ρούτσι και τη Δικαιοσύνη.

Απότομη προσγείωση για το Μέγαρο Μαξίμου στην προσπάθειά του να εξιτάρει ακροδεξιά αντανακλαστικά και να εμφανίσει την προκλητική απόφαση για τον Άγνωστο Στρατιώτη ως αίτημα της κοινωνίας.

Μόλις χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έσπευδε να ισχυριστεί ότι «η κυβέρνηση εναρμονίζεται με αυτονόητα αιτήματα της κοινωνίας, της συντριπτικής πλειονότητας των πολιτών -που δεν είναι ούτε ακροδεξιοί, ούτε ακραίοι εν γένει, λέγοντας ‘παιδιά, επιτέλους, και αργήσατε». Από κοντά και ο Δημήτρης Καιρίδης, ο οποίος, αφού έκανε λόγο για «τσαντίρι», κουρελαρία και σκουπιδαριό έσπευσε και αυτός να επικαλεστεί δημοσκοπήσεις και μηνύματα που φτάνουν σε πολιτικά γραφεία στελεχών του κυβερνόντος κόμματος ότι «η ελληνική κοινωνία, με πλειοψηφίες που αγκαλιάζουν και την Κεντροαριστερά και ξεφεύγουν από τα όρια της ΝΔ, δεν θέλουν αυτό το χάλι. Προφανώς έχουμε ένα μνημείο για τα Τέμπη, που έκανε ο Δήμος της Αθήνας .. ».

Δεν άργησε το δημοσκοπικό χαστούκι

Σήμερα, όμως, είδε το φως της δημοσιότητας μια νέα έρευνα κοινής γνώμης, από την εταιρεία MRB για το κεντρικό δελτίο Ειδήσεων του ΟΡΕΝ, στην οποία καταγράφεται πως οι πολίτες έχουν αντίθετη άποψη από το Μαξίμου.

Ειδικότερα σε ερώτηση πως αξιολογούν τις εκδηλώσεις διαμαρτυρίας μπροστά στο μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη το 40,4% απαντά σίγουρα θετικά και το 18,6% μάλλον θετικά, συνολικά το 59% βλέπει θετικά τις ενέργειες αυτές, ενώ σίγουρα ή μάλλον αρνητικά τις βλέπει το 32,9%.

Παράλληλα, το δεύτερο χτύπημα στην κυβέρνηση έρχεται στην ερώτηση πώς αξιολογούν την απόφαση να περάσουν οι ευθύνες στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας, το 56,6% απαντά σίγουρα ή μάλλον αρνητικά, με ένα 31,85 να απαντά σίγουρα ή μάλλον θετικά.

Κατακραυγή για το θέμα Ρούτσι

Στην έρευνα είναι εμφανέστατη η ζημιά που προκάλεσε στην κυβέρνηση η χυδαία στάση απέναντι στον ηρωικό απεργό πείνας, Πάνο Ρούτσι, ενώ ξεκάθαρα είναι και τα μηνύματα προς τη Δικαιοσύνη.

Ένα 62,5% αξιολογεί μάλλον ή σίγουρα αρνητικά τους κυβερνητικούς χειρισμούς στο θέμα του πατέρα που ζητούσε εκταφή του παιδιού του, ενώ οι πολίτες κατά 49,9% στηλιτεύουν και τη στάση της Δικαιοσύνης.

Για τη Δικαιοσύνη

Γενικότερα, η άποψη των πολιτών για τη Δικαιοσύνη είναι αρνητική, όπως αποτυπώνεται και σε επιμέρους ερωτήσεις. Ειδικότερα, πάνω από 7 στους 10 ερωτηθέντες εκτιμούν πως δεν θα αποδοθεί δικαιοσύνη ούτε στο έγκλημα των Τεμπών ούτε στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Για Αλέξη Τσίπρα

Θετικά κρίνουν οι πολίτες την παραίτηση του Αλ. Τσίπρα από βουλευτής, ενώ το 21,8% των ερωτηθέντων δηλώνουν ότι σίγουρα ή μάλλον θα ψήφιζαν ένα κόμμα με αρχηγό τον πρώην πρωθυπουργό.

Για Αντώνη Σαμαρά

Όσον για τον Αντώνη Σαμαρά, το 15,9% δηλώνουν ότι σίγουρα ή μάλλον θα ψήφιζαν ένα κόμμα με αρχηγό τον πρώην πρωθυπουργό.

Για Μαρία Καρυστιανού

Η πλειονότητα των ερωτηθέντων έχουν θετική γνώμη για την πρόεδρο του Συλλόγου Τεμπών Μαρία Καρυστιανού. Μάλιστα, μπορεί το 51,1% να μην επιθυμεί να τη δει να ασχολείται με την πολιτική, όμως στο ενδεχόμενο να κάνει δικό της κόμμα, το υψηλό ποσοστό 32,2% δηλώνουν ότι σίγουρα ή μάλλον θα το ψήφιζαν.

Πρόθεση ψήφου

Όσον αφορά την πρόθεση ψήφου, η Ν.Δ. είναι σταθερά μπροστά με χαμηλό όμως ποσοστό (21,5%) και ακολουθεί, σε διψήφια απόσταση, το ΠΑΣΟΚ, ενώ τρίτη είναι η Ελληνική Λύση.