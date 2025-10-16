Ο Κώστας Τσιάρας διαψεύδει ότι υπέβαλε την παραίτησή του

Με κατηγορηματικό τρόπο διαψεύδει ο Κώστας Τσιάρας τα δημοσιεύματα που αναφέρουν πως υπέβαλε την παραίτησή του από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.

«Δεν υπήρξε καν σαν σενάριο» σημειώνεται από το περιβάλλον του υπουργού, ενώ ο Κώστας Τσιάρας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης υπογράμμισε «δεν λιγοψύχησα ποτέ μπροστά στις μεγάλες μεταρρυθμίσεις που έχει ανάγκη ο τόπος και φυσικά ουδέποτε υπέβαλα την παραίτησή μου. Με επικεφαλής τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, δίνουμε ως κυβέρνηση, μια μάχη διαρκή και θα συνεχίσουμε να τη δίνουμε με όλες μας τις δυνάμεις, για τον εκσυγχρονισμό του πρωτογενή τομέα και την αποκατάσταση της διαφάνειας στο σύστημα πληρωμών. Η αξιοπιστία αυτών των σεναρίων που διακινούνται χαρακτηρίζουν αποκλειστικά τους εμπνευστές τους και όσους πρόθυμα τα υπηρετούν».

Ο Κώστας Τσιάρας είναι ένας από τους υπουργούς που βρίσκονται υπό ασφυκτική πίεση την ώρα που η κυβέρνηση βυθίζεται ολοένα και περισσότερο στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ οι τραγικοί χειρισμοί στο θέμα των πληρωμών επιδοτήσεων, αλλά και της ευλογιάς των αιγοπροβάτων έχει φέρει τον αγροτικό κόσμο σε κατάσταση έκρηξης.

Σημειώνεται ότι μόλις χθες ο Κώστας Τσιάρας είχε τετράωρη συνάντηση με βουλευτές της Ν.Δ., κυρίως από την περιφέρεια, όπου τα «άκουσε» για τις εξελίξεις με τα αγροτικά ζητήματα.