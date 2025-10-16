Αιχμές Καραμανλή με αποδέκτη το Μαξίμου

Κρίση απαξίωσης, απονομιμοποίησης, αμφισβήτησης και απόρριψης του θεσμικού πλαισίου και του πολιτικού συστήματος διαπιστώνει ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής και προειδοποιεί ότι μπορεί να εξελιχθεί σε πολιτική κρίση πρώτου μεγέθους που, λόγω πρωτίστως της θέσης της Ελλάδας, ταυτίζεται σχεδόν πάντοτε με εθνική κρίση.

Τα παραπάνω τόνισε στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε χθες βράδυ στο κατάμεστο κτίριο της Παλαιάς Βουλής, παρουσία του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος έκανε την πρώτη του δημόσια εμφάνιση μετά τον αδόκητο θάνατο της κόρης του.

Κατά την εκδήλωση προς τιμήν της Αννας Ψαρούδα-Μπενάκη, της πρώτης γυναίκας προέδρου της Βουλής των Ελλήνων, ο πρώην πρωθυπουργός άσκησε έντονη κριτική «με το βαμβάκι» προς την κυβέρνηση με φόντο την κρίση δυσπιστίας του κόσμου απέναντι στους θεσμούς, και κυρίως απέναντι στο κοινοβούλιο, στο κράτος δικαίου και στη Δικαιοσύνη, όπως έχει καταγραφεί στη συνείδηση της κοινής γνώμης και καταγράφεται σταθερά, τουλάχιστον από τις ευρωεκλογές και μετά.

Θεσμική κρίση

Αφού εξήρε την κ. Ψαρούδα-Μπενάκη για την «ιδιαίτερη σημασία που απέδιδε στον σεβασμό των θεσμών και την απρόσκοπτη λειτουργία τους» και «πρωτίστως του κοινοβουλίου και της Δικαιοσύνης», τόνισε πως «η πολιτική ομαλότητα, ιδιαίτερα η κοινοβουλευτική δημοκρατία, έχουν ως θεμελιώδες προαπαιτούμενο την εύρυθμη λειτουργία των θεσμών, την εμπέδωση κράτους δικαίου, την ουσιαστική ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης.

»Οταν αυτά αμφισβητούνται, όταν ένα πολύ μεγάλο τμήμα της κοινωνίας, και μάλιστα διαρκώς διευρυνόμενο, πιστεύει ότι αυτά δεν ισχύουν, ότι οι ευαίσθητοι θεσμοί χειραγωγούνται, ότι το κοινοβούλιο υποβαθμίζεται, ότι οι κυβερνήσεις αγνοούν τις ανάγκες της και δεν καταλαβαίνουν τις αγωνίες της, ότι οι ισχυροί δεν ελέγχονται, ότι η αυστηρότητα του κράτους εξαντλείται επί των λιγότερο ευνοημένων πολιτών, τότε έχουμε κρίση. Κρίση απαξίωσης, κρίση απονομιμοποίησης, κρίση αμφισβήτησης και απόρριψης του θεσμικού πλαισίου και του πολιτικού συστήματος». «Τα φαινόμενα αυτά είναι υπαρκτά, δεν απέχουν από την κρατούσα σήμερα κοινωνική αντίληψη - και διεθνώς και στην Ευρώπη και στη χώρα μας», πρόσθεσε.

Αμέσως μετά ο πρώην πρωθυπουργός προειδοποίησε πως «η αποκατάσταση του σεβασμού και της εμπιστοσύνης των πολιτών απαιτεί εργώδη και τιτάνια προσπάθεια. Αν αποβεί ανέφικτη ή άκαρπη, οδεύουμε προς μείζονα θεσμική κρίση. Αν υποτιμηθεί ή αγνοηθεί, βαδίζουμε ολοταχώς σε πολιτική κρίση πρώτου μεγέθους. Σημειώνω ότι η Ιστορία μάς διδάσκει ότι τέτοιου είδους κρίσεις, στην περίπτωση της Ελλάδας, λόγω πρωτίστως γεωπολιτικών συνθηκών, συμπίπτουν σχεδόν πάντοτε με εθνικές κρίσεις».

Ακόμα μια καθαρή αιχμή που μπορεί να διαβάσει κανείς πίσω από την ομιλία του Καραμανλή, μέσα από την εξής αναφορά: «Μία από τις διαχωριστικές γραμμές μεταξύ αυτών που ασχολούνται ενεργά με τα κοινά είναι το κίνητρο που τους ωθεί στην πολιτική. Υπάρχουν αυτοί που τους σαγηνεύει η εξουσία, η δύναμη της επιβολής επί των άλλων, η ανάγκη για αναγνώριση και αποδοχή, ενίοτε δυστυχώς ακόμα και ο προσπορισμός υλικού οφέλους.

»Υπάρχουν όμως και εκείνοι που θέλουν να προσφέρουν στον τόπο και τους συνανθρώπους τους, που δεν συμβιβάζονται στις αρχές τους, που θέτουν στην υπηρεσία του δημοσίου συμφέροντος τις ικανότητες, τις γνώσεις, την εμπειρία τους». Στο ερώτημα που προκύπτει αβίαστα «ποιοι πολιτικοί εντάσσονται στην πρώτη κατηγορία;», κανένας δεν θα τοποθετούσε τον Κ. Μητσοτάκη στη δεύτερη.

Ο Αντ. Σαμαράς

Αυτή ήταν η πρώτη παρέμβαση του Μακεδόνα πολιτικού έπειτα από εκείνη του περασμένου Ιουνίου στο Πολεμικό Μουσείο με οξύτατη κριτική στην εξωτερική πολιτική, που είχε εκνευρίσει τον νυν ένοικο του Μαξίμου ώστε να μιλήσει έναν μήνα μετά για «μακάρια ακινησία» στην εξωτερική πολιτική κατά τη διακυβέρνηση Καραμανλή.

Η χθεσινοβραδινή του παρέμβαση, παρότι δεν περιείχε απάντηση στις βαριές αιχμές του πρωθυπουργού, προκάλεσε εμφανή αμηχανία στο Μαξίμου. Γι’ αυτό και αμέσως μετά κυβερνητικά στελέχη σχολίαζαν πως «δηλώσεις περί μη εμπιστοσύνης στη Δικαιοσύνη, καθώς και επιθέσεις εναντίον της, από όλο και περισσότερα στελέχη της αντιπολίτευσης, καθιστούν τις επισημάνσεις του πρώην πρωθυπουργού Κώστα Καραμανλή παραπάνω από επίκαιρες».

Η παρουσία δε του Αντώνη Σαμαρά, τον οποίο καλωσόρισε στην αίθουσα ο Κώστας Καραμανλής, είχε ιδιαίτερο πολιτικό συμβολισμό, στον απόηχο της ακύρωσης της συμμετοχής του τελευταία στιγμή στη βιβλιοπαρουσίαση του Ευριπίδη Στυλιανίδη, που πολλοί πολιτικοί παρατηρητές ερμήνευσαν ως απροθυμία να γίνει ακροατής του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Στην εκδήλωση μίλησε ακόμα ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, ο οποίος δικαιολόγησε την καθυστερημένη έλευσή του λόγω της έντονης συζήτησης στο κοινοβούλιο για το νομοσχέδιο για το 13ωρο, αλλά και για το Μνημείο του Αγνωστου Στρατιώτη.

Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον καταγράφεται το κλείσιμο της ομιλίας του κ. Κακλαμάνη, ο οποίος εξήρε τον ενωτικό ρόλο της Αννας Ψαρούδα-Μπενάκη, πέρα από πολιτικές ή ιδεολογικές γραμμές, λέγοντας: «Τιμώντας την απόψε, θα διαπιστώσατε πως συνυπάρχουν πρόσωπα με διαφορετικές ιδεολογικές καταβολές, με άλλες πορείες και τροχιές. Ολοι όμως ήρθαν για εκείνη. Και αυτό δεν είναι καθόλου τυχαίο».

Η λαϊκή Δεξιά

Χαιρετισμό απηύθυναν ακόμη: η πρόεδρος της Παναθηναϊκής Οργάνωσης Γυναικών κ. Μαρία Γιαννίρη, ο ομότιμος καθηγητής της Νομικής σχολής του ΕΚΠΑ και πρώην βουλευτής της Ν.Δ. κ. Θόδωρος Φορτσάκης, καθώς και η ομότιμη καθηγήτρια Ορθοδοντικής του Τμήματος Οδοντιατρικής του ΕΚΠΑ, κ. Μερόπη Σπυροπούλου.

Στην εκδήλωση, την οποία διοργάνωσε η Παναθηναϊκή-Πανελλαδική Οργάνωση Γυναικών, ήταν παρούσα η ευρύτερη λαϊκή Δεξιά και στελέχη των κυβερνήσεων Καραμανλή, όπως ο Κ. Τζαβάρας. Το «παρών» από την κυβέρνηση έδωσε ο αντιπρόεδρος Κωστής Χατζηδάκης, δίπλα στον οποίο κάθισε ο Αντώνης Σαμαράς.

Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν επίσης οι υπουργοί Β. Κικίλιας, Θ. Πλεύρης, η υφυπουργός η Ελ. Ράπτη και αρκετοί βουλευτές της Ν.Δ., μεταξύ των οποίων ο Λ. Αυγενάκης, ο Χρ. Μπουκώρος, η Μ. Συρεγγέλα, ο Γ. Οικονόμου, ο Δ. Καλογερόπουλος, ο Γ. Βλάχος, ο Μ. Χρυσομάλλης, ο Θ. Καράογλου, ο Γ. Τραγάκης, η Ζ. Ράπτη, και ο Αγγ. Συρίγος.