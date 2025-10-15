Αστειότητες Μαξίμου μετά την παρέμβαση Καραμανλή

Η κυβέρνηση ερμηνεύει κατά το δοκούν τις δηλώσεις του πρώην πρωθυπουργού και... επιτίθεται στην αντιπολίτευση.

Στην προσπάθειά του να αποφύγει την απάντηση ή και τη σύγκρουση με τον πρώην πρωθυπουργό το μέγαρο Μαξίμου αποδεικνύει πως δεν έχει κανένα πρόβλημα να φτάσει ακόμη και στα όρια της αυτογελοιοποίησης.

Η ομιλία του Κώστα Καραμανλή στο πλαίσιο εκδήλωσης για την Άννα Ψαρούδα αναμενόταν με ενδιαφέρον, καθώς είχε αρκετό καιρό να προχωρήσει σε κάποια δημόσια παρέμβαση και σήμερα το απόγευμα έστρεψε με προσεκτικό τρόπο να βέλη του προς την κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό.

Η πρώτη αντίδραση, πάντως, από το Μαξίμου έρχεται μέσω «στελεχών», τα οποία επιλέγουν να ερμηνεύσουν κατά το δοκούν τις προειδοποιήσεις από τον πρώην πρωθυπουργό και να εξαπολύσουν επίθεση προς τα κόμματα της αντιπολίτευσης.

Με μια αστεία διαρροή επισημαίνουν ότι «δηλώσεις περί μη εμπιστοσύνης στη δικαιοσύνη, καθώς και επιθέσεις εναντίον της, από όλο και περισσότερα στελέχη της αντιπολίτευσης καθιστούν τις επισημάνσεις του πρώην Πρωθυπουργού Κώστα Καραμανλή παραπάνω από επίκαιρες».

Η αμηχανία, λοιπόν, είναι κάτι παραπάνω από εμφανής, καθώς είναι ξεκάθαρο πως παρότι χρησιμοποιήσει προσεκτικό λόγο ο Κώστας Καραμανλής δεν έκανε καμία ειδική αναφορά στην αντιπολίτευση ή εν γένει στο πολιτικό σύστημα. Αντιθέτως μίλησε για «κυβερνήσεις» που αγνοούν τις ανάγκες της κοινωνίας και δεν καταλαβαίνουν τις αγωνίες της, αλλά και για ευαίσθητους θεσμούς που χειραγωγούνται και για ένα κοινοβούλιο που υποβαθμίζεται.

Ειδικότερα ο πρώην πρωθυπουργός ανέφερε:

Η πολιτική ομαλότητα, ιδιαίτερα η κοινοβουλευτική δημοκρατία, έχουν ως θεμελιώδες προαπαιτούμενο την εύρυθμη λειτουργία των θεσμών, την εμπέδωση κράτους δικαίου, την ουσιαστική ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης.

Όταν αυτά αμφισβητούνται, όταν ένα πολύ μεγάλο τμήμα της κοινωνίας και μάλιστα διαρκώς διευρυνόμενο, πιστεύει ότι αυτά δεν ισχύουν, ότι οι ευαίσθητοι θεσμοί χειραγωγούνται, ότι το κοινοβούλιο υποβαθμίζεται, ότι οι κυβερνήσεις αγνοούν τις ανάγκες της και δεν καταλαβαίνουν τις αγωνίες της, ότι οι ισχυροί δεν ελέγχονται, ότι η αυστηρότητα του κράτους εξαντλείται επί των λιγότερο ευνοημένων πολιτών τότε έχουμε κρίση. Κρίση απαξίωσης, κρίση απονομιμοποίησης, κρίση αμφισβήτησης και απόρριψης του θεσμικού πλαισίου και του πολιτικού συστήματος. Τα φαινόμενα αυτά είναι υπαρκτά, δεν απέχουν από την κρατούσα σήμερα κοινωνική αντίληψη και διεθνώς και στην Ευρώπη και στην χώρα μας.

Η αποκατάσταση του σεβασμού και της εμπιστοσύνης των πολιτών απαιτεί εργώδη και τιτάνια προσπάθεια. Αν αποβεί ανέφικτη ή άκαρπη οδεύουμε προς μείζονα θεσμική κρίση. Αν υποτιμηθεί ή αγνοηθεί βαδίζουμε ολοταχώς σε πολιτική κρίση πρώτου μεγέθους. Σημειώνω, ότι η ιστορία μάς διδάσκει ότι τέτοιου είδους κρίσεις, στην περίπτωση της Ελλάδας λόγω πρωτίστως γεωπολιτικών συνθηκών, συμπίπτουν σχεδόν πάντοτε με εθνικές κρίσεις.

Εμφάνιση με νόημα από Σαμαρά

Tο «παρών» στην εκδήλωση έδωσε και ο Αντώνης Σαμαράς, στέλνοντας επίσης, σιωπηρά, ένα ακόμη μήνυμα, καθώς πριν από μερικές ημέρες δεν παραβρέθηκε στην παρουσίαση στο Ωδείο Αθηνών, εκεί όπου είχε βρεθεί τόσο ο Κώστας Καραμανλής όσο και ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Το Μαξίμου, πάντως, δεν έχει, προς το παρόν, σχολιάσει αυτή την παρουσία.