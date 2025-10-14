Κόντρα κυβέρνησης - Δήμου Αθήνας για την εποπτεία του Γηροκομείου

Αντιπαράθεση σε υψηλούς τόνους είναι σε εξέλιξη ανάμεσα στην κυβέρνηση από τη μία, και τη δημοτική αρχή του Δήμου Αθηναίων και την αντιπολίτευση, από την άλλη, μετά από υποβολή στη Βουλή την Τρίτη, τροπολογίας του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας που.υπάγει το Γηροκομείο Αθηνών στην εποπτεία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής και επομένως της δημόσιας διοίκησης, έναντι του Δήμου Αθηναίων (αυτοδιοίκησης), ο οποίος το επόπτευε μέχρι τώρα. Στην ίδια τροπολογία περιλαμβάνονται και διατάξεις που επιτρέπουν στο ίδρυμα και στον νέο εποπτεύοντα φορέα του, να υποβάλουν αίτηση ρύθμισης των οφειλών του προς παρόχους αγαθών κοινής ωφέλειας (ενέργεια, ύδρευση, τηλεφωνία κλπ.), κάτι που μέχρι τώρα δεν ίσχυε εξαιτίας της υπαγωγής του ιδρύματος σε πρόγραμμα εξυγίανσης. Με όχημα τη δεύτερη ρύθμιση η αρμόδια υπουργός Δόμνα Μιχαηλίδου φαίνεται να επιχειρεί να περάσει και την πρώτη και μάλιστα χωρίς διαβούλευση, υποστηρίζοντας πως ο Δήμος Αθηναίων καθυστερεί αδικαιολόγητα στις ενέργειές του στο πλαίσιο του προγράμματος εξυγίανσης.

Αμέσως μετά την υποβολή της τροπολογίας δήλωση εξέδωσε ο Χάρης Δούκας, διαμαρτυρόμενος γιατί η κυβέρνηση το περνά στον έλεγχο του κράτους χωρίς διαβούλευση και σημειώνοντας ότι η πράξη αποσκοπεί στο να μη γίνεται ο επιβεβλημένος εξονυχιστικός έλεγχος που έκανε ο δήμος, στη διαδικασία πώλησης περιουσιακών στοιχείων του Γηροκομείου:

«Το Γηροκομείο Αθηνών (σωματείο με τίτλο «Ελεήμων Εταιρία»), έχει συνδεθεί στο παρελθόν με μεγάλα οικονομικά σκάνδαλα, που οδήγησαν και στη φυλάκιση διοικήσεών του. Ενώ όμως τα τελευταία χρόνια υπό την εποπτεία του δήμου Αθηναίων έχει προχωρήσει η εξυγίανσή του, αιφνιδιαστικά -χωρίς καμία διαβούλευση- η κυβέρνηση παρεμβαίνει νομοθετικά για να το υπαγάγει στον έλεγχο του κράτους (Αποκεντρωμένη Διοίκηση). Εδώ όμως δεν πρόκειται μόνο για τη γνωστή και απαράδεκτη πολιτική της αφαίρεσης αρμοδιοτήτων από την Αυτοδιοίκηση και τον δήμο της Αθήνας. Η κίνηση αυτή -όπως ανερυθρίαστα ομολόγησε η αρμόδια υπουργός στην Βουλή- αποσκοπεί στο να μη γίνεται ο επιβεβλημένος εξονυχιστικός έλεγχος που έκανε ο δήμος, στη διαδικασία πώλησης περιουσιακών στοιχείων του Γηροκομείου.

Η κυβέρνηση του ΟΠΕΚΕΠΕ και των άλλων σκανδάλων, προφανώς επιλέγει το να μην υπάρχει ουσιαστικός οικονομικός έλεγχος, να μην υποχρεούνται οι υπεύθυνοι του Γηροκομείου να αιτιολογούν τις πωλήσεις, να μη γίνονται οι απαραίτητες αποτιμήσεις και οι άλλες διαδικασίες που εξασφαλίζουν τα συμφέροντα των τροφίμων και των ηλικιωμένων ευάλωτων συμπολιτών μας. Έχει αργήσει ο δήμος στην εκποίηση των ακινήτων, μας είπε η κ. υπουργός. Χωρίς να ενδιαφερθεί να ρωτήσει, το αν υπήρχαν οι αναγκαίες για αυτό εγγυήσεις διαφάνειας. Γιατί χρέος μας ήταν να προστατεύσουμε αυτή την περιουσία, όπως επέβαλε το σύμφωνο εξυγίανσης. Καταγγέλλουμε αυτή την επικίνδυνη και πραξικοπηματική ενέργεια. Καλούμε όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης να την καταδικάσουν. Η κυβέρνηση θα φέρει ακέραια την ευθύνη για ό,τι επακολουθήσει με την περιουσία του Γηροκομείου».

Επικεντρώνοντας μόνο στο ζήτημα των λογαριασμών, η κ. Μιχαηλίδου τόνισε: «Παρέχουμε την δυνατότητα στο Γηροκομείο Αθηνών, με την ιστορική προσφορά που έχει, να μπορεί να ρυθμίζει τις οφειλές του προς τους Οργανισμούς Κοινής Ωφέλειας. Το Γηροκομείο της Αθήνας έχει ενταχθεί σε πρόγραμμα εξυγίανσης το οποίο και εφαρμόζει από το 2023. Μέχρι την αρχή του καλοκαιριού κατάφερνε να τηρεί τους όρους του Συμφώνου, παρουσιάστηκαν όμως κάποιες δυσκολίες στις οφειλές του προς τους Οργανισμούς Κοινής Ωφέλειας. Η Συμφωνία εξυγίανσης δεν επιτρέπει την δυνατότητα ρύθμισης χρεών, με αποτέλεσμα η ΔΕΗ να απειλεί με την διακοπή της ηλεκτροδότησης. Η διοίκηση του Γηροκομείου, είπε η υπουργός, «σωστά άσκησε ασφαλιστικά μέτρα για να μην διακοπεί το ρεύμα, αλλά το πρόβλημα δεν λύνεται, αλλά μετατίθεται για τις 17 Φεβρουαρίου του 2026. Με την διάταξη αυτή της τροπολογίας όμως, παρέχεται η δυνατότητα στο Γηροκομείο να κάνει ρύθμιση χρεών».

Όσον αφορά το βασικό θέμα της αρμοδιότητας για το ίδρυμα, είπε μόνο: «Επιλύεται και το θέμα των αδικαιολόγητων καθυστερήσεων που δημιουργούνταν σε επίπεδο δήμου από το Σύμφωνο Εξυγίανσης που υπάρχει. Με την τροπολογία αυτή διασφαλίζεται ότι 180 ηλικιωμένοι συμπολίτες μας δεν θα μείνουν χωρίς φροντίδα, ενώ διασφαλίζονται και τα δεδουλευμένα των εργαζομένων».

Από την πλευρά του ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Αριστεράς Νάσος Ηλιόπουλος, είπε ότι η υπόθεση του Γηροκομείου Αθηνών είναι παλαιά και πολύ μπλεγμένη και ρώτησε εάν αυτή την διάταξη της τροπολογίας την γνωρίζει και το δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Αθηναίων και αν υπάρχει σύμφωνη γνώμη του.

Η υπουργός δεν του απάντησε σχετικά με το ζήτημα της ενημέρωσης του Δήμου, αλλάζοντας θέμα και λέγοντας: «Η ιστορία της βιωσιμότητας του Γηροκομείου της Αθήνας, μαζί με όλες τις πολύ οδυνηρές ατασθαλίες στον συγκεκριμένο φορέα είναι κάτι που διαχρονικά έχει απασχολήσει. Ο Δήμος Αθηναίων αποτελεί ένα κομμάτι του προβλήματος, διότι εάν και έχει προσπαθήσει να τηρήσει τους όρους του Συμφώνου Εξυγίανσης, το κάνει με πάρα πολλές καθυστερήσεις. Συνεπώς, εμείς που θέλουμε και είμαστε υπεύθυνοι στο να διασφαλίσουμε την βιωσιμότητα του φορέα, εκτιμούμε ότι σημαντικό είναι το να μπορέσει να έχει μια διαφανή διαχείριση, όπως προβλέπει το Σύμφωνο, αλλά και αυτή να γίνεται από φορείς που έχουν την εμπειρία και την τεχνογνωσία, όπως είναι η Αποκεντρωμένη Διοίκηση, η οποία εκ των πραγμάτων είναι εκείνη που το κάνει για τα υπόλοιπα ιδρύματα».