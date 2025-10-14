Τον «μάζεψε» και ο Τασούλας

Oλο και πιο δεξιά στρίβει το τιμόνι η κυβέρνηση μπροστά στον φόβο νέων διαδηλώσεων για τα Τέμπη μετά τον σάλο για την απόπειρα στρατιωτικοποίησης του χώρου γύρω από το Μνημείο του Αγνωστου Στρατιώτη στο Σύνταγμα, που προκάλεσε ο πρωθυπουργός με την κυριακάτικη ανάρτησή του.

Στον απόηχο του αρχικού φιάσκου και την προσπάθεια επικοινωνιακής διαχείρισης περί του ρόλου του υπουργείου Αμυνας, ο πρωθυπουργός επέμεινε κατά τη συνάντηση που είχε χθες με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα, στη γραμμή του κακώς αντιδρούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης και έκανε λόγο για «εκτός τόπου και χρόνου “επαναστατική γυμναστική”». Οπως είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σκοπός της πρότασης που έκανε είναι ότι το μνημείο αυτό «έχει ένα πολύ μεγάλο συμβολικό βάρος» και «χρήζει μιας διαφορετικής, μιας ξεχωριστής προστασίας». Με τη σειρά του διευκρίνισε πως «προφανώς και η διαφύλαξη της τάξης παραμένει αποκλειστική αρμοδιότητα του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη» και ότι το υπουργείο Εθνικής Αμυνας θα αναλάβει «τον καθαρισμό, την ανάδειξη, τη φροντίδα, τη συντήρηση αυτού του πολύ σημαντικού μνημείου, το οποίο είναι ταυτισμένο με την ίδια την ιστορία του έθνους μας».

Προτροπή-παράκληση

Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον καταγράφηκε η προτροπή-παράκληση του ΠτΔ στον πρωθυπουργό «να δώσετε χρόνο στον διάλογο και κυρίως να γίνει μια προσπάθεια αυτός ο διάλογος να γίνει όσο γίνεται μακρύτερα από την τρέχουσα πολιτική επικαιρότητα». Οπως είπε χαρακτηριστικά, ο «ιδεώδης τρόπος» είναι να «το αποστειρώσουμε από την τρέχουσα πολιτική επικαιρότητα». «Οσο πιο αντικειμενικά το βλέπουμε, τόσο πιο ξεκάθαρο θα είναι το πώς όλοι μας θέλουμε να είναι αυτό το μνημείο» κατέληξε ο κ. Τασούλας, αφού επισήμανε πως θα μπορούσε να έχει αποφευχθεί η παραγγελία ειδικών σκοπιών από ειδικό αντιπυρικό ξύλο «εάν υπήρχαν όροι οι οποίοι ξεχώριζαν την αποστολή του μνημείου από την αποστολή ενός χώρου ο οποίος είναι προορισμένος για τις εκδηλώσεις διαμαρτυρίας». Με λίγα λόγια ο, προερχόμενος από τη Ν.Δ., ΠτΔ έδειξε τη διαφωνία του με τους κυβερνητικούς χειρισμούς για το θέμα.

Ο Π. Μαρινάκης

Την πρόθεση πάντως της κυβέρνησης να δημιουργήσει μια ειδική ζώνη στο πάνω μέρος της πλατείας Συντάγματος επιβεβαίωσε χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. «Δεν ανήκει σε κανέναν μεμονωμένα» και «δεν πρέπει να υπάρχει εκεί για καμιά διαδήλωση και διαμαρτυρία οποιασδήποτε αφορμής, οποιουδήποτε χώρου, χωρίς αυτό το πράγμα δηλαδή να το χρωματίζουμε» τόνισε ο Παύλος Μαρινάκης στον καταιγισμό σχετικών ερωτήσεων κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Απέφυγε να απαντήσει ωστόσο αν θα ξανατοποθετηθούν κιγκλιδώματα στον χώρο αλλά και αν θα απομακρυνθεί το άτυπο μνημείο για τα θύματα των Τεμπών και γενικά παρέπεμψε στα συναρμόδια υπουργεία για το πώς θα υλοποιηθεί η νομοθετική παρέμβαση που εξήγγειλε ο πρωθυπουργός.

Αυτό που έγινε σαφές είναι πως η κυβέρνηση, μέσα από την επικοινωνιακή εκμετάλλευση της δυσανεξίας κάποιων για τη διαμαρτυρία του κ. Ρούτσι μπροστά από το εμβληματικό μνημείο, κλείνει το μάτι στα πιο δεξιά κομμάτια του ακροατηρίου της τα οποία φιλοδοξεί να επαναπροσεγγίσει μπροστά στον φόβο νέων πολιτικών κινήσεων στα δεξιά της. Ο Π. Μαρινάκης απέδωσε λοιπόν την απόφαση του πρωθυπουργού στην ικανοποίηση μιας «πάνδημης απαίτησης». «Και αργήσαμε να συμβαδίσουμε με τις υγιείς επιδιώξεις των νοικοκυραίων» τόνισε και πρόσθεσε πως «η αντιπολίτευση δεν έχει καταλάβει τι θέλει ο κόσμος». «Πιστεύω πολύ ότι στην Ελλάδα υπάρχει μια δυσαρμονία. Δεν ακούγονται όσο πρέπει οι νοικοκυραίοι» είπε ακόμα.

Ερωτηθείς δε αν ήταν ενήμερο το υπουργείο Αμυνας για τα σχέδια του πρωθυπουργού, ο κ. Μαρινάκης είπε πως «ήταν ενήμερο», αλλά αμέσως μετά πρόσθεσε πως «τη στιγμή που θα κατατεθεί (σ.σ. η ρύθμιση) θα είναι σε συνεννόηση με όλα τα συναρμόδια υπουργεία». Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απάντησε και σε όσους ερμήνευσαν την κίνηση του Κυρ. Μητοστάκη ως προσπάθεια να εκθέσει τον Ν. Δένδια, επειδή πήρε θέση υπέρ της ικανοποίησης του αιτήματος του απεργού πείνας. «Αυτή είναι μια άποψη των εκπροσώπων της πολιτικής κουζίνας, της λογικής της καμαρίλας, που δεν έχει καμιά σχέση με την πραγματικότητα και προσβάλλει την ίδια την απόφαση που έχει ως βασικό κριτήριο τι λέει η κοινωνία» είπε και τόνισε πως «είμαστε όλοι στην ίδια σελίδα, δεν υπάρχει δράκος στο παραμύθι». «Η κοινωνία είναι αλλού από εκεί που είναι οι εκπρόσωποι της πολιτικής κουζίνας» συμπλήρωσε και εκτίμησε πως «αυτοί που διαφωνούν είναι ηχηρές μειοψηφίες».

Αντιδράσεων συνέχεια

«Πέταξε ένα “τραμπικό” πυροτέχνημα και τρέχουν να τα μαζέψουν διότι είδαν την αντίδραση» τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ σχολιάζοντας την «αδιανόητη», όπως είπε, τοποθέτηση του πρωθυπουργού και τις αλλεπάλληλες δηλώσεις κυβερνητικών στελεχών που ακολούθησαν. Οπως τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης, η πρωτοβουλία του κ. Μητσοτάκη στοχεύει «να διχάσει τον ελληνικό λαό και μάλιστα αμέσως μετά τη δικαίωση ενός πατέρα των Τεμπών που έκανε απεργία πείνας». «Οι ένοπλες δυνάμεις δεν είναι ούτε για να αντικαταστήσουν τον ρόλο της αστυνομίας, ούτε να γίνονται επικοινωνιακό παιχνίδι στα χέρια του πρωθυπουργού» υπογράμμισε.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ., Κώστας Ζαχαριάδης, σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αναφέρει ότι «το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη είναι ιερό για να το εμπλέκει ο κ. Μητσοτάκης στον μικροπολιτικό του σχεδιασμό», ενώ κατηγορεί τον πρωθυπουργό ότι «κάνει επίδειξη τραμπικής ρητορικής».

«Αντιθεσμική και επικίνδυνη» χαρακτήρισε τη στάση του πρωθυπουργού ο επικεφαλής της Νέας Αριστεράς, τονίζοντας σε χθεσινή παρέμβασή του πως «όταν ένας ηγέτης μπλέκει τον στρατό με τη δημόσια ζωή, παραπέμπει σε αυταρχικές λογικές». «Δεν θα περάσει στην Ελλάδα ο τραμπισμός του Μητσοτάκη. Ούτε να το σκέφτεται» κατέληξε ο Αλέξης Χαρίτσης